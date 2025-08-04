15+ ярких модников, которые придумали свой стиль назло трендам и радуются жизни

Фотоподборки
6 часов назад

Порой нам кажется, что если следовать модным правилам, получится универсальный образ — комфортный, привлекательный и незаметный. Но герои нашей подборки эту логику отрицают и выводят моду на новый уровень. В ней нет правил, а есть только свежесть, яркость и новизна. Они смело сочетают, казалось бы, несочетаемое, заглядывают в секонд-хенды и с удовольствием носят свитера, связанные бабушкой.

«Я дизайнер одежды. Кажется, я создала идеальный наряд для клоунов!»

«Выпускаю наружу своего внутреннего фаната аниме»

«Это платье буквально сделано из радуги!»

«Спасибо бабуле за шмот»

«Этот наряд довел какого-то мужика в интернете до бешенства. А я все равно ношу и кайфую!»

«Жду не дождусь, когда смогу наконец нарядиться в свой тренч из тюля!»

«Привнесла немного чудинки в свой офисный стиль»

«Это платье настолько веселое и необычное, что я просто пищу от восторга!»

«Я так люблю исторические наряды! Моя б воля − носил бы их не снимая»

«Я мечтала об этом платье! Оно нелепое до предела, но безумно мне нравится!»

«Чувствую себя восхитительно, когда надеваю костюмы!»

«Один из моих самых любимых нарядов за последний год!»

«Нарядилась в льняное платье и теперь выгляжу точь-в-точь как Добби»

«Я наконец дошила свой комбинезон!»

«Насмотрелась фильмов про Джейн Остин, а пойти некуда из-за артрита»

«Выхожу на новую работу и не могу выбрать, что надеть»

Фото на превью babygranola / Reddit

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