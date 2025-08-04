15+ ярких модников, которые придумали свой стиль назло трендам и радуются жизни

Порой нам кажется, что если следовать модным правилам, получится универсальный образ — комфортный, привлекательный и незаметный. Но герои нашей подборки эту логику отрицают и выводят моду на новый уровень. В ней нет правил, а есть только свежесть, яркость и новизна. Они смело сочетают, казалось бы, несочетаемое, заглядывают в секонд-хенды и с удовольствием носят свитера, связанные бабушкой.