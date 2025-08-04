15+ ярких модников, которые придумали свой стиль назло трендам и радуются жизни
Фотоподборки
6 часов назад
Порой нам кажется, что если следовать модным правилам, получится универсальный образ — комфортный, привлекательный и незаметный. Но герои нашей подборки эту логику отрицают и выводят моду на новый уровень. В ней нет правил, а есть только свежесть, яркость и новизна. Они смело сочетают, казалось бы, несочетаемое, заглядывают в секонд-хенды и с удовольствием носят свитера, связанные бабушкой.
«Я дизайнер одежды. Кажется, я создала идеальный наряд для клоунов!»
«Выпускаю наружу своего внутреннего фаната аниме»
«Это платье буквально сделано из радуги!»
«Спасибо бабуле за шмот»
- Она просила застегнуть все пуговки! © breed_ / Reddit
«Этот наряд довел какого-то мужика в интернете до бешенства. А я все равно ношу и кайфую!»
«Жду не дождусь, когда смогу наконец нарядиться в свой тренч из тюля!»
«Привнесла немного чудинки в свой офисный стиль»
- Все бы отдала, чтобы быть твоей коллегой! © RealityStrange10** / Reddit
«Это платье настолько веселое и необычное, что я просто пищу от восторга!»
«Я так люблю исторические наряды! Моя б воля − носил бы их не снимая»
«Я мечтала об этом платье! Оно нелепое до предела, но безумно мне нравится!»
Мне кажется такие ноги надо прятать под макси тогда и платье не будет казаться нелепым.
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«Чувствую себя восхитительно, когда надеваю костюмы!»
«Один из моих самых любимых нарядов за последний год!»
Ну ничего особенного... Сейчас в моде выглядеть как страшила из "Изумрудного города"
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«Нарядилась в льняное платье и теперь выгляжу точь-в-точь как Добби»
«Я наконец дошила свой комбинезон!»
«Насмотрелась фильмов про Джейн Остин, а пойти некуда из-за артрита»
«Выхожу на новую работу и не могу выбрать, что надеть»
- А это не слишком для первого дня? © RehAdventures / Reddit
Фото на превью babygranola / Reddit
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