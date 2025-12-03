Девушка, примите уже то, что у вас нет папы и мамы. Ваши родители - это формальность на бумаге. Можете их бросить с чистой совестью.
16 человек, у которых этот день рождения отпечатался в сердце, словно наскальная живопись
Истории
1 час назад
Сколько людей — столько и способов провести свой день рождения. Для одних это шумная вечеринка с друзьями, для других — теплый вечер в кругу семьи. А кто-то предпочитает уехать в горы в одиночестве или закрыться дома, окружив себя подушками и пледами. В этой подборке — истории о днях рождения и подарках: кофейных зернах, выложенных в форме сердца, дыроколе, который стал идеальной игрушкой, самодельной книге «18 причин, почему я люблю тебя». Праздники бывают разными, но каждый из них по-своему запоминается.
- Подруга пригласила на день рождения, сказала, что время сообщит позже. Я купила ей огромный букет и подарок. Жду звонка, его нет, дело к вечеру. Иду к ней, а там уже со стола убирают. © Мое любимое хобби. / Dzen
- У подруги день рождения. Рассказывает: «Мне сегодня сотрудники пол в офисе по дороге от входа к кабинету выложили сердцами из кофейных зерен. Я попросила оставить их на весь день, чтобы любоваться. Пришел клиент, посмотрел и задал вопрос: «Это вы что, с мышами боретесь?» © Убойные Истории / VK
- Вчера у сотрудницы был день рождения. Утром отдел снабжения купил ей цветы в подарок от руководства. В обед тортик, поздравления, вручение цветов. А сегодня ее попросили зайти в отдел снабжения и расписаться в получении цветов, так как их внесли в бухгалтерскую программу. Вот это верх бюрократии! © Убойные Истории / VK
- Родители устроили мне вечеринку в честь дня рождения. Украсили дом, сделали барбекю и даже украсили сад. Это было потрясающе! Они просто забыли мне об этом сообщить. В тот вечер мне нужно было работать, а когда я вернулась домой, то обнаружила, что в саду и доме идет полноценная вечеринка с друзьями в честь моего дня рождения, но без меня. Они даже разрезали праздничный торт... © Oityouthere / Reddit
- Мне в детстве мама как-то дала деньги на день рождения, сказала, мол, купи себе любую игрушку. А в магазине детских игрушек был отдел канцтоваров, и там я увидел его —дырокол. Мое сердце было пленено этой чудо-машиной. Я его принес и говорю маме: «Представляешь, он может делать бесконечное количество дырок!» Мама отвечает: «Я, конечно, не такой игрушки ожидала, но если тебе нравится...» И я погнал дырявить листы. © Убойные Истории / VK
- Мой 22-й день рождения был веселым, потому что одна из моих соседок по комнате связалась с моими родителями (это было еще до появления мобильных телефонов и электронной почты) и уговорила их отправить мои подарки ей. Потом она разослала их разным друзьям по нашему кампусу. Конечно, я об этом не знала. Затем она попросила всех этих людей подойти ко мне в день рождения (который был как раз перед экзаменами), поздравить, вручить мне подарок и сказать, кто из родственников его прислал. © Unknown author / Reddit
- У меня был день рождения, а мой парень, теперь уже бывший, про него забыл. Когда родные стали поздравлять, спохватился, убежал. Принес в подарок соль для ванны и календарик для Рака — а я Лев, — подарил и, счастливый, принялся уминать салаты. © Анжелика П. / Dzen
- Однажды мама сказала мне, что мы отметим мой день рождения в фастфуде вместе с моим другом (назовем его Джеком). Мы приехали к дому Джека, и мама сказала, что он у бассейна. Я подошел к воротам, оттуда выскочило человек двадцать, и все воскликнули: «Сюрприз!» Я был в полном замешательстве. Подошел к Джеку и спросил, готов ли он пойти в фастфуд, так что маме пришлось оттащить меня в сторонку и объяснить, что это сюрприз на мой день рождения... Я был не очень умным ребенком. © zektron42 / Reddit
- Мои друзья устроили мне вечеринку-сюрприз. Они разослали приглашения в соцсети с подробными инструкциями: всем принести забавные шляпы и ждать меня в местном кафе. А потом один из них случайно пригласил меня на эту вечеринку в этой же соцсети. © Unknown author / Reddit
- Моя младшая сестра решила, что хочет устроить себе сюрприз на день рождения, поэтому сама все и спланировала. Торт, шарики — все подготовила. А лучшая часть была «неожиданным» моментом: она вошла в комнату, где все «ждали» ее заранее, и сама закричала: «Сюрприз!» © thornbaby / Reddit
- На мое 18-летие девушка сделала мне книгу под названием «18 причин, почему я люблю тебя», и с тех пор каждый день рождения она добавляет к ней страницу. Эта книга значит для меня все, и я сохраню ее до конца жизни. © E_coli42 / Reddit
- Мой день рождения — 1 января. Перед четвертым и пятым днями рождения мама говорила мне, что все эти вечеринки, парады и праздники происходят потому, что все люди так же рады моему дню рождения, как и я, и что обратный отсчет до полуночи — это обратный отсчет до него. Денег у нее было немного, поэтому грандиозная вечеринка или роскошные подарки не были вариантом. Но она все же нашла способ заставить меня почувствовать себя невероятно важной и особенной в мой день рождения. © 10e_tenney / Reddit
- На мой 27-й день рождения жена подарила мне подарочный сертификат в любимую кофейню и новую книгу, а потом сказала, чтобы я ушел из дома и гулял, пока она не разрешит вернуться. Вернувшись, я обнаружил гигантскую крепость из одеял, свою любимую еду и всю серию фильмов о Гарри Поттере на DVD. Мы долго сидели и смотрели их в «крепости», и это было потрясающе. © iknowdanjones / Reddit
- Женщина на работе спросила, что я собираюсь делать на свое 60-летие. Ответил, мол, в кафе зайду. Пришел туда, а там человек 10 коллег с женами и мужьями! Мы повеселились, и вдруг одна коллега спрашивает: «Вы же родились в таком-то году?» Я подтверждаю. Она посчитала и объявила, что мне исполнилось 59 лет, а не 60. Это стало еще одним поводом для празднования, и я вернулся в отель на год моложе. © BeefheartLives / Reddit
- Мой друг, у которого есть ключи от моего дома, устроил мне вечеринку-сюрприз. Званый вечер, торт, все дела. А я в итоге вообще на него не пришел! Возвращался домой от мамы, решил заскочить в супермаркет за продуктами. И тут я встречаю потрясающую девушку. Предложил ее подвезти, начали болтать. Слово за слово, и вот мы уже гуляем, она зовет меня к себе на чай. Смотрим фильм, часы мчатся. Общаемся всю ночь, а в три ночи звонок от друга: «Ты где? Все уже спят тут». Но что поделать, это был лучший день рождения в моей жизни. © СИТУАЦИЯ / VK
- Мой день рождения близок к Рождеству, поэтому в детстве я его толком и не праздновала. Когда я начала работать, то поклялась себе каждый год делать что-то необычное, но эта традиция сошла на нет ближе к концу третьего десятка. На мое 30-летие муж и моя лучшая подруга сговорились купить билеты на мюзикл «Матильда». Я большая поклонница Роальда Даля и обожаю Тима Минчина, поэтому отчаянно хотела посмотреть спектакль. Мой муж заплатил целое состояние за билеты, а я понятия не имела, что мы пойдем на мюзикл. Это было очень круто, тем более, что героине Матильде исполнилось 30 лет в том же году, что и мне. Моя лучшая подруга сделала мне коробку шоколадных конфет в серебряной обертке, которые ели и героини мюзикла, чтобы мы могли насладиться ими в антракте. © Sabres_Mom / Reddit
А как вы отмечаете свой день рождения? Расскажите в комментариях!
Комментарии
Уведомления
Конец третьего десятка лет ближе к 40,.чем к 30. Почему в продолжении история о 30-летии тогда?
-
-
Ответить
Похожее
18 мужчин из прошлого, глядя на которых в миг понимаешь, что в них так привлекало женщин
Ностальгия
1 месяц назад
18 случаев, когда поездка в общественном транспорте оказалась круче любого кино
Интересное
1 месяц назад
20 историй о том, как познакомились наши дедушки и бабушки — «Санта-Барбара» отдыхает
15 историй, читая которые, понимаешь: «Женщина женщине — сестра»
Истории
5 дней назад
Никогда не знаешь, кто там за стенкой: 16 соседей, которые всегда готовы сюрприз устроить
Интересное
5 дней назад
20+ историй о том, что скупой платит дважды, если не трижды
14 человек, которые хотели сделать романтический жест, но не учли одну маленькую деталь
20+ человек рассказали о подарках, которые согрели сильнее тысячи слов
Истории
1 неделя назад
15 человек, которые подали месть не просто как холодное, а как очень изящное блюдо
15 мужчин, которые так нелепо пытались скрыть свою неверность, что это было даже смешно
18 комичных случаев у кассы, по которым в пору записывать стендап
Истории
2 дня назад
18+ случаев, когда подкат оказался ярче, чем лампа в примерочной
Истории
2 месяца назад