16 человек, у которых этот день рождения отпечатался в сердце, словно наскальная живопись

Сколько людей — столько и способов провести свой день рождения. Для одних это шумная вечеринка с друзьями, для других — теплый вечер в кругу семьи. А кто-то предпочитает уехать в горы в одиночестве или закрыться дома, окружив себя подушками и пледами. В этой подборке — истории о днях рождения и подарках: кофейных зернах, выложенных в форме сердца, дыроколе, который стал идеальной игрушкой, самодельной книге «18 причин, почему я люблю тебя». Праздники бывают разными, но каждый из них по-своему запоминается.