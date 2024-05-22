16 фотодоказательств того, как скоротечно и беспощадно время
Фотоподборки
19 минут назад
Время летит как сумасшедшее. Казалось бы, вот только выглядываешь из окна в деревенском домике и тебе лет 5, а вот уже разглядываешь этот самый дом на старой фотографии. Давайте посмотрим, как меняются с годами люди, их питомцы и вещи.
«Тут все мои конспекты за 5 лет обучения в инженерном колледже — примерно 35 тыс. листов»
«Мы с мужем в день, когда впервые встретились, и 17 лет спустя. Как время летит!»
"Сегодня не стало моего любимого кота. Незадолго до этого я воссоздал нашу с ним фотку 20-летней давности. Люблю тебя, Гэндальф"
«Декольте у статуи Молли Мэлоун в Ирландии такого цвета от того, что люди трут его на удачу»
В Питере на барельефах задницы трут, почему-то это никого не удивляет
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«Старая и новая пары Мартинсов моей жены»
«А вот во что превращается детская пластиковая лопатка год спустя»
«Мой пес за последние 2,5 года полностью побелел»
- Я сперва подумал, что это вообще другая собака, а потом увидел фото в процессе. © whenuseeit / Reddit
«Мой папа с сестрами. Разница между фото — 40 лет. У тети Оли даже платье то же самое»
«Вышла на пенсию после 42 лет работы медсестрой-акушеркой. Вот я в начале своей карьеры (1979 год) и в конце»
«Дом моего детства — 1988 и 2023»
«Мой котик Пичу — на фотке еще котенок, а сейчас ему 15 лет»
«Я в 1986 году, когда возглавлял банду скейтеров, и сейчас — в свои 55»
«Свежевымытый пол и он же после 16 лет в использовании»
«Мой Лего-брелок, с которым хожу 10 лет, и новехонький такой же»
«Моей старушке исполнилось 14»
«Мой папа и его дерево — в 4 и в 63 года»
Если эта статья не погрузила вас в ностальгию, то вот эта, где мы решили показать, как выглядели выпускницы во времена юности наших мам, наверняка погрузит.
Фото на превью elegeia / Pikabu
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