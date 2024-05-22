16 фотодоказательств того, как скоротечно и беспощадно время

Время летит как сумасшедшее. Казалось бы, вот только выглядываешь из окна в деревенском домике и тебе лет 5, а вот уже разглядываешь этот самый дом на старой фотографии. Давайте посмотрим, как меняются с годами люди, их питомцы и вещи.

«Тут все мои конспекты за 5 лет обучения в инженерном колледже — примерно 35 тыс. листов»

«Мы с мужем в день, когда впервые встретились, и 17 лет спустя. Как время летит!»

"Сегодня не стало моего любимого кота. Незадолго до этого я воссоздал нашу с ним фотку 20-летней давности. Люблю тебя, Гэндальф"

«Декольте у статуи Молли Мэлоун в Ирландии такого цвета от того, что люди трут его на удачу»

«Старая и новая пары Мартинсов моей жены»

«А вот во что превращается детская пластиковая лопатка год спустя»

«Мой пес за последние 2,5 года полностью побелел»

Я сперва подумал, что это вообще другая собака, а потом увидел фото в процессе. © whenuseeit / Reddit

«Мой папа с сестрами. Разница между фото — 40 лет. У тети Оли даже платье то же самое»

«Вышла на пенсию после 42 лет работы медсестрой-акушеркой. Вот я в начале своей карьеры (1979 год) и в конце»

«Дом моего детства — 1988 и 2023»

«Мой котик Пичу — на фотке еще котенок, а сейчас ему 15 лет»

«Я в 1986 году, когда возглавлял банду скейтеров, и сейчас — в свои 55»

«Свежевымытый пол и он же после 16 лет в использовании»

«Мой Лего-брелок, с которым хожу 10 лет, и новехонький такой же»

«Моей старушке исполнилось 14»

«Мой папа и его дерево — в 4 и в 63 года»