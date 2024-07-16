17 человек, у которых в офисе эпичных историй больше, чем скрепок в степлере

вытащили оттуда месиво из гречки и проводов. Оказалось, что она грела ее прямо в пакетике
в пакетике с проводами?
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Когда мы устраиваемся на работу, то примерно представляем себе круг обязанностей и условия. Но никто не предупреждает нас, что в офисе мы встретим незаурядных клиентов или коллег, которые нет-нет да и отмочат номер. О самых эпичных случаях вспомнили герои этой подборки.
вытащили оттуда месиво из гречки и проводов. Оказалось, что она грела ее прямо в пакетике
в пакетике с проводами?