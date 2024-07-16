17 человек, у которых в офисе эпичных историй больше, чем скрепок в степлере

Когда мы устраиваемся на работу, то примерно представляем себе круг обязанностей и условия. Но никто не предупреждает нас, что в офисе мы встретим незаурядных клиентов или коллег, которые нет-нет да и отмочат номер. О самых эпичных случаях вспомнили герои этой подборки.