17 человек, у которых в офисе эпичных историй больше, чем скрепок в степлере

Истории
1 час назад

Когда мы устраиваемся на работу, то примерно представляем себе круг обязанностей и условия. Но никто не предупреждает нас, что в офисе мы встретим незаурядных клиентов или коллег, которые нет-нет да и отмочат номер. О самых эпичных случаях вспомнили герои этой подборки.

  • Коллега — сторонница здорового питания. Принесла она как-то на работу отварную гречку, поставила греть и ушла. Вдруг от микроволновки как завоняет на весь офис! Не выдержали мы и вытащили оттуда месиво из гречки и проводов. Оказалось, что она грела ее прямо в пакетике. Владелица гречки вышла на шум и томно выдала: «Да уж, правильное питание — это всегда тяжело». После обеда всех распустили по домам, ибо запах правильного питания проник в одежду, кожу и злые головы всех работников. © Вера Бушова / VK
  • После того, как кто-то перед приездом клиентов из другой страны погрел рыбу с капустой, наша начальница выкинула микроволновку с 5 этажа! Попала на крышу крыльца, заплатила штраф. Но больше мы не имели права приносить и греть еду, нам оплачивали бизнес-ланч в кафе напротив. Вот такой был у меня босс! Да, Наталья Борисовна? © Ольга Боровикова / VK
  • Моя студентка проводила пальпацию живота беременной пациентки и попросила меня перепроверить позицию ребенка, так как не смогла найти, где голова. Вдруг пациентка как давай рыдать в истерике. Я в шоке, спрашиваю, что случилось. Оказалось, что она подумала, что у ее ребенка головы вообще нет, когда студентка сказала, что голову найти не может. © Подслушано / Ideer
  • Входит парень лет 30, в модном костюме, идет к столу генерального директора. Подходит дама в сарафане, примерно того же возраста, спрашивает его: «Вы кого-то ищете?» Парень ей в резкой форме: «Я пришел на собеседование с генеральным директором. Тебе какое дело? Ты здесь кто?» Дама в ответ: «Я — генеральный директор». Примерно тогда он, скорее всего, понял, что собеседование пройдет не очень хорошо. © Yugan-Dali / Reddit
Зелёный бургер
4 дня назад

вытащили оттуда месиво из гречки и проводов. Оказалось, что она грела ее прямо в пакетике
в пакетике с проводами?

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  • Сотрудница отдела кадров рассказала о своем самом быстром собеседовании. Все длилось секунд 10. Открывается дверь, в переговорную заходит соискатель, бросает визитку на стол со словами: «Жду от вас звонка в ближайшее время». И уходит в закат легкой, джазовой походкой. А на визитке написано ФИО, контактный телефон и, внимание, желаемая должность «Топ-менеджер». У меня только один вопрос: «А что, так можно было?» © BlackIllusion / Pikabu
  • Работал продавцом. Продал чай в бумажном стаканчике женщине. Она час сидела с ним в магазине, а в итоге подошла и сказала, что хочет вернуть деньги, потому что он слишком горячий, чтобы его пить. © Unknown author / Reddit
  • Купили симку для компании, оформили на нашу сотрудницу Машу. И посыпались на этот номер звонки, оскорбления Маши из-за ее связи с неким Сашей. Ну, думаю, вляпалась наша Мария, с поставщиком замутила, а жена его спалила. Маша все отрицает. И вот эта самая дама снова звонит, орет, требует вернуть сим-карту и шашни прекратить с ее мужем. Стали копать и выяснили, что этот номер даме подарил муж какое-то время назад. Она им долго не пользовалась, а тут вспомнила. Компания его уже перепродала и сказала агрессивной дамочке, что теперь владелец — Маша. Женщина требовала обратно свой номер, грозилась судом и личным визитом. © lampy.ronny / Pikabu
  • Работала я в салоне сотовой связи лет 7 назад. Купила у нас женщина зарядное устройство на телефон. На следующий день пришла со скандалом: «Ваша зарядка высосала весь мой баланс!» И никакие доводы, что это невозможно, ее не убедили. Оказалось, сын в какое-то платное приложение залез, пока она не видела. © Подслушано / Ideer
  • Клиент спросил меня, почему меня не было у стойки, когда он пришел. Я сказал, что был в туалете. Он спросил: «Почему?» © turingtested / Reddit
  • Одна из коллег сейчас вернулась из отпуска. В течение всего времени, ее, главного специалиста, тиранила по телефону начальник отдела (даже не ее непосредственный руководитель): «А как сделать вот тут? А как мы в этом случае поступаем? А помоги-ка здесь!» У отпускницы немного кипело, но она продолжала реагировать на сообщения. Один раз какое-то сообщение или звонок пропустила и перезвонила через пару часов. Что услышала в ответ? Правильно! Фразу: «Перезвони мне завтра. У меня рабочий день уже закончился!» © Klimstar / Pikabu
  • Сегодня моя начальница наехала на меня из-за того, что я громко стучу по клавиатуре. А вчера за то, что только у меня тихо — все остальные работают. Вон, мол, как по клавиатуре стучат. © Mamafds / Pikabu
  • Коллега, зная, что у меня есть дети, в том числе новорожденный, задала мне какой-то вопрос по поводу детской смеси. Я сказал ей, что не могу ответить, потому что никогда не использовал детскую смесь. Коллега: «Тогда чем питались ваши дети?!» © Grave_Girl / Reddit
  • У нас был счет, который нужно было оплатить в течение 120 дней. Коллега достала календарь и начала считать дни один за другим. Она посмотрела на меня и спросила: «Блин, прям 120 дней отсчитывать?» Я взял календарь и просто сложил несколько месяцев. Она посмотрела на меня с широко раскрытыми глазами и очень искренне сказала: «Ты действительно умный». © AiryNan / Reddit
  • Однажды на собрании заикнулись, что неплохо бы повысить зарплату.
    — Да вы что! Я получаю столько же сколько и вы! — сказал нам директор.
    Все бы ничего, но за день до этого мы помогали бухгалтерам закрывать зарплату и уже знали, что получает он ровно в 3 раза больше. © kitajanka / Pikabu
  • Работаю в аптеке. Просто опешила от мужчины, который достал из кармана ежедневную прокладку и продемонстрировал ее со словами: «Мне нужны вот такие». А потом еще обиженно добавил: «Так и знал, что вы смеяться будете». © Подслушано / Ideer
  • Получила сообщение: «Светлана, срочно направьте работу на мою почту». Ответила, мол, вы ошиблись. Перезванивает какая-то тетка и истерит, что я украла чужой телефон. Я трубку бросила. На следующей день звонит с извинениями и говорит, что некая Светлана должна была сдать диссертацию, но в универе она не появилась. Еще раз сильно извиняется, а в конце выдает: «Ну, если Светлана найдется, сообщите ей, что ее на кафедре потеряли». © Kkekss / Pikabu
  • Пару лет назад устраивалась секретаршей в одну фирму. Собеседование проводил сам начальник. Сказала ему, что печатаю быстро, с документами умею работать, в компьютере разбираюсь. Но мои профессиональные навыки его не волновали. Выслушав меня, он задал один-единственный вопрос: «А вы умеете кофе варить?» Очень жаль, что меня взяли на ту работу только из-за умения варить кофе. Но и проработала я там не так долго. © Карамель / VK

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