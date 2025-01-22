Про вынос холодильника. Там ещё более мерзская часть недописана "...мужская часть этой ячейки общества также отличалась завидной прижимистостью, вплоть до слива обратно в бутылку недопитых рюмок" 😖
17 доказательств того, что как у гостей, так и у хозяев дома, всегда найдется история к чаю
Поход в гости редко кто вспоминает в контексте неловких ситуаций. Но у наших сегодняшних героев, среди которых есть и сами гости, и принимающая сторона, обнаружилась история, которую так и тянет выложить в сеть.
- У моей дочери есть 9-летняя подружка с соседней улицы. Она приходит к нам домой как минимум через день. Так вот, у нее есть мнение обо всем, что мы делаем. Мы с женой не можем сделать и шага, не почувствовав осуждения или не получив совета, которого никак не ожидаешь от 9-летнего ребенка. Начиная с того, насколько грязно у нас дома, до того, как мы тратим свои деньги. Чаще всего мы смеемся над ее репликами. Чаще всего... © Unknown author / Reddit
- Лет 8 назад отмечали мы Новый год небольшой молодой компанией, куда были приглашены знакомые молодожены и их подруга. Праздник удался, и, казалось бы, ничего не предвещало беды, но утро началось со звуков «выноса холодильника» этими молодоженами. При этом люди, кроме упаковки, успевали немного переругиваться со своей подругой, которая пыталась им объяснить, что так делать нехорошо, потому как по традиции «что не доедено на вечеринке — остается в холодильнике хозяев». Причем главным инициатором «выноса» выступила женская часть семьи... © IJKIJK / Pikabu
- Был в гостях у подруги, собрался уходить, она мне вслед кричит:
— Ой, подожди! Дай я тебя хоть по-человечески провожу! — и дает мне пакет с мусором. © denakm / Pikabu
- К знакомому приехал дальний брат жены на пару дней. Приняли хорошо, что тот даже решил задержаться. Да вот приятель мой заподозрил что-то неладное. И не зря, братец-то оказался любовником жены, который жил у них около месяца! Выгнал вместе с «братом». © 65222845 / Pikabu
- Мой бывший деверь как-то плюхнулся на мой красивый кремовый диван с тарелкой ребрышек-барбекю и начал трескать. Этот кадр использовал диван как салфетку, разлил мясную подливку на этот диван, и, я не шучу, у меня на потолке над тем местом, где он сидел, каким-то образом оказался соус барбекю. Годы прошли, а я до сих пор не понимаю, как ему это удалось. © thornyrosary / Reddit
- Мои родственники съедали всю еду из нашего холодильника и использовали наш дом, чтобы приглашать людей, которых они знали в нашем городе. А еще они сломали нашу дверь и не испытали никаких угрызений совести. Это было представлено как: «О, у вас тут дверь сломалась!» © Deliciously_Frothy / Reddit
- Зашли на чай к коллеге жены. А там уже сидят гости. Мне для тортика не хватило блюдца. Хозяйка, недолго думая, схватила блюдце у кошки, промыла его и поставила передо мной со словами: «Надеюсь, ты не брезгливый. Блюдце я вымыла». Я не очень брезгливый, но что-то сразу расхотелось чаевничать. И больше туда я не ходил. Наверное, у каждого своя степень брезгливости... © Unknown author / Pikabu
- Когда мне было лет 9, мою маму часто навещала подруга. Однажды она забыла закрыть за собой дверь в ванную, и я увидела, как она выжимала гель для душа к себе в пакет. И когда эта мадам решилась стащить мой первый телефон, моя мама окончательно разорвала с ней дружбу. Наверное, поэтому я не часто приглашаю гостей. © Lalakowski / Reddit
А в чём проблема вместо блюдца дать обычную тарелку под кусок торта?
- Детский день рождения. Один мальчик подходит, дарит моему ребенку подарок, затем протягивает мне коробку со смесью для торта и говорит: «Моя мама сказала, что ты можешь приготовить это для вечеринки». Мол, они принесли не сам торт, а просто смесь для выпечки, к которой еще кучу ингредиентов добавить нужно. Ах да, они хотели, чтобы я приготовила его «вот прям сейчас». © m-fab18 / Reddit
- Друг моего парня и его девушка останавливались у нас пару раз. Как-то девушка встала утром, приготовила себе завтрак, а затем просто оставила посуду в раковине. И она не готовила завтрак на всех, она сделала его себе и своему парню. А потом, наверное, ждала, пока мы помоем посуду. © hihelloneighboroonie / Reddit
- Отмечали мой день рождения. Мама одной знакомой девочки почему-то дала ей добро на то, чтобы та открыла часть моих подарков. Когда моя мать сказала ей остановиться, эта мадам выдала: «Ой, ну не истери. Она просто помогает имениннику». Думаю, не стоит говорить, что больше мы их не приглашали. © olerand / Reddit
- Как-то была у меня в гостях подруга. Пришла она ко мне и удивилась, что икры у меня нет красной. А мы икру редко покупаем, не такие уж и любители, и не такие уж богатые. Она похвасталась, что у них всегда икра есть! Ооокей. Пришла я к ней в гости, она мне бутерброд с икрой предложила. Я согласилась. На весь огромный кусок хлеба она положила пять икринок. Блин, ну у меня тогда банки с икрой тоже годами стояли бы! С пятью икринками-то! © Подслушано / Ideer
- Отдыхали в гостях у молодой пары. Мужу подруги приходит сообщение: «Мы так хорошо провели время, хочешь, повторим? Люба». Жена в истерику, муж клянется, что Люб не знает. Ссора в разгаре, мы по стеночке с мужем собираемся домой, и приходит второе сообщение: «Любая поездка в нашем такси...» Пара эта до сих пор вместе, но телефон на предмет Люб периодически проверяется! © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с мужчиной, стали встречаться. Первый раз у него в гостях. Заходим вместе в квартиру, он снимает обувь и носки, скручивает их и сует мне под нос. Я не понимаю, что происходит, а он ласково говорит: «Чувствуешь? Это запах настоящего мужчины, ты такого нигде не найдешь!» — и смеется. Я решила уйти, а он из-за этого обиделся, потом долго названивал и объяснял все специфическим чувством юмора и искренне не понимал, почему я не хочу с ним встречаться. © Подслушано / Ideer
- Приехали с парнем в гости к друзьям, семейной паре. До приезда нам раз пять звонили и говорили, как нас ждут. Когда же мы только встретились, нам дали понять, что дома есть нечего, и если мы устали с дороги, то нам нужно что-то себе купить. В итоге мы поели пельмени и запили напитками, которые купили сами. Вот вроде ничего такого, а осадок остался. © Подслушано / Ideer
- Десять лет назад к нам в гости приехала дальняя родственница и предложила купить одну эксклюзивную вещь. Условия таковы: купить, не глядя, вещь стоило пять монет, а увидеть вещь перед покупкой стоило двести (без права на отказ от покупки). Мы выбрали первый вариант. Эксклюзивной вещью оказался пакетик с воздухом. © Подслушано / Ideer
- Пришла к парню в гости. Разулась. Пока он ушел на кухню мыть руки, я решила стоя понюхать свои ноги, нет ли от них запаха... Кое-как скрючившись, поднесла ногу к лицу, и тут он резко вернулся и застал эту картину! Улыбнувшись, он произнес: «Пардон», — и удалился обратно. Долго потом угорал надо мной. Стыдно. © Подслушано / Ideer
Лишние гости в жизни бывают, а вот лишних историй нет. Поэтому держите еще несколько подборок:
Комментарии
С девочкой, которая все критикует.
Ну, я,добрая душа, ради смеха начала бы критиковать ее. Всем сторонникам онижедетей: не учите вы, научит улица. И жОско.
Ну или, минимум, запретила бы приглашать ее к нам в гости.
мужику, который носки в нос пихает, надо было в ответ прокладку использованную в нос и сказать, что так пахнет женщина
Если люди слушают неприятные комменты от девятилетней писклявки и только посмеиваются - значит, броня у них хорошая.
А то можно ведь и выставить девку, пусть своим родителям советует, kak деньги тратить)
Народ, как у вас работает сайт?
Я уже три дня практически не могу писать. Да и открывается с трудом.