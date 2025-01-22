17 доказательств того, что как у гостей, так и у хозяев дома, всегда найдется история к чаю

С девочкой, которая все критикует.

Ну, я,добрая душа, ради смеха начала бы критиковать ее. Всем сторонникам онижедетей: не учите вы, научит улица. И жОско.

Ну или, минимум, запретила бы приглашать ее к нам в гости.