17 человек, которых судьба решила проверить на чувство юмора прямо в дороге

Путешествие — это идеальный тест на прочность. Но иногда бывает такое, что дорога проверяет нас не только на стрессоустойчивость, но и на наличие чувства юмора. Необычные попутчики, забытые билеты, потерянные чемоданы и не торопящиеся прохожие — все это неотъемлемая часть пути. Мы собрали 17 историй людей, которые выехали в дорогу, а оказались в настоящей комедии.