17 человек, которых судьба решила проверить на чувство юмора прямо в дороге
18 минут назад
Путешествие — это идеальный тест на прочность. Но иногда бывает такое, что дорога проверяет нас не только на стрессоустойчивость, но и на наличие чувства юмора. Необычные попутчики, забытые билеты, потерянные чемоданы и не торопящиеся прохожие — все это неотъемлемая часть пути. Мы собрали 17 историй людей, которые выехали в дорогу, а оказались в настоящей комедии.
- Выезжала в командировку жутко уставшая, почти не спала. Захожу в купе, там трое мужиков. Залезла на свою полку, а их попросила, мол, не храпите пожалуйста. Проводница с утра будит меня, я им такая говорю: Ой, спасибо большое, что не храпели, я даже выспалась. А они мне хмуро так: «Зато вы, девушка, за нас четверых старались, на весь вагон слышно было.» Я извинилась, сказала, что обычно не храплю. Они мне больше ни слова не сказали в течении часа, пока поезд на станцию не приехал. Взяли свои вещи и вышли. Хорошо, что я их больше никогда не видела, но они меня точно не забудут. © Валентина Смирнова / ADME
- Ехал как-то в поезде на боковушке снизу, согласно купленным билетам. Подсаживается пассажир, мужчина в возрасте, скорее всего, какой-то вахтовик. Когда уже стемнело, разложили столик, чтобы уйти на боковую, и мужик заявляет, что его место тоже внизу, я спросил: «С каких это еще радостей?» Он начал возмущаться и спорить, что у него место внизу, показал билет — и впрямь! Нижнее место, вагон, число сегодняшнее, странно... Он уступать не собирался и пошел на принцип, вызвав на разборки проводника, который, глянув билет, сказал: «Мужчина, как вас вообще пустили в вагон? У вас билет на сегодняшнее число, но на следующий месяц куплен!» Я лег спать, а мужика высадили ночью на ближайшей станции. © Подслушано / Ideer
- Ехал в купе с двумя женщинами лет 40–45. Они были очень открытыми, искренними и с чувством юмора. Поэтому, когда они спросили, есть ли у меня девушка, я, не колеблясь, рассказал, что влюблен в одну, но она из года в год оставляет меня во френдзоне. Всю дорогу эти женщины рассказывали мне о секретах женских сердец и давали самые разнообразные советы, как привлечь ее внимание и в финале покорить ее сердце. Дорога прошла незабываемо. © Палата № 6 / VK
- Сегодня на вокзале произошел диалог с девушкой-кассиршей. Говорю:
— Дайте, пожалуйста, билет на поезд, на 31 число.
— Они ходят только по нечетным числам.
— А 31 не нечетное?
— Мужчина, вы в школе вообще учились?! © Trogvar71 / Pikabu
- Должна была ехать в отпуск. Приехала на вокзал, ждала свой поезд и втыкала в телефон. В какой-то момент ко мне подходит паренек и говорит: «Извините, пожалуйста, встречаю девушку, хочу сделать ей сюрприз. Вам не будет сложно подержать шарик и, когда выстрелит хлопушка, отпустить?» Я согласилась. И знаете, это было так красиво! Парень раздал людям на вокзале не только шарики, но и цветы, которые потом отдали девушке. Самая милая встреча! © Карамель / VK
- Наблюдаю сцену: ссорятся парень с девушкой. Она красиво одета, в руках цветы. Доорались до того, что она — такая волосы назад — и ушла в конец вагона. Парень совсем отчаялся и кричит, мол, выходи за меня! А она: «Да иди ты лесом!» И вот прямо в этот момент у нее как ломается шпилька — это поезд резко затормозил. Это знак. © Подслушано / Ideer
- Я ехал в поезде со своими двумя собаками. Рядом с нами сел мужчина и начал разговаривать с одной из них, а затем взял ее на руки и стал гладить. Через десять минут он снова посадил мою собаку на пол, попрощался с ней и вышел из поезда. Все это он сделал, не обменявшись со мной ни словом и игнорируя все, что я ему говорил. Я не стал жаловаться, потому что моей собаке, похоже, понравился этот парень. © Unknown author / Reddit
- Проводник делал обычные объявления в поезде. В какой-то момент случились помехи, его голос дрогнул. Но он наклонился к микрофону и на середине фразы разразился оперным пассажем. Все в вагоне рассмеялись, один пассажир подключился, и на конечной остановке раздались аплодисменты. Проводник закончил с театральным поклоном.
- Едем с подругой в метро. Подъехали к нужной остановке, встаем, и тут я паникую. Хватаю подругу за рукав и шепчу, чтобы глянула, не протекла ли я. И тут мужской голос выдает: «Нет, но вот это все-таки возьми». Я в шоке оборачиваюсь, а он вдруг снимает с шеи шарф и протягивает мне. С другой стороны стоит подруга, смотрит на меня, глаза с тарелки. Оказывается, я случайно потянула за рукав не ее, а незнакомого человека. Хотелось сквозь землю провалиться. Я быстро извинилась перед ним, а когда мы вышли на станции подруга все таки посмотрела, и выяснилось, что я не протекла, просто села на мокрое пятно.
- Сидим в поезде. Ждем отправления. Поезд трогается и медленно набирает ход. Видим в окно, как бежит девушка. Красивая блондинка на каблуках. Старается очень. Догнала, запрыгнула. Вот только это не ее поезд был. Ее на соседнем пути стоял... © Подслушано / Ideer
- Однажды в поезде (на верхней койке) я не могла заснуть 3 часа из-за того, что мужик напротив меня храпел на весь вагон. Ну я спросонья начала его пихать ногой, но храп становился все громче и громче. Меня это настолько достало, что я проснулась и хотела наорать на него. Я встала, открыла глаза и увидела удивленное лицо мужчины. Оказалось, что храпела бабуля снизу... © Подслушано / Ideer
- Работаю проводником. Как-то один из пассажиров спросил, можем ли мы сделать остановку, чтобы он сходил в кофейню. Мы едем на всех парах. Да, естественно, можем! © felappain / Reddit
- Рядом со мной сидел старик с велосипедом. И вдруг ни с того ни с сего начинает: «Слушай, посмотри на мой велосипед. Красивый, правда? И такой быстрый! Ты точно хотел бы себе такой же». Он продолжал говорить о своем велосипеде еще несколько минут. © Joshua_Blue_48 / Reddit
- Случилось это около 10 лет назад. В туалетах в поездах только поставили автоматические двери, открывающиеся по нажатию кнопки. И вот дверь вдруг открылась, когда я была внутри. А дотянуться до кнопки я не могла. В коридоре было человек десять. Я просто опустила голову и умоляла: «Кто-нибудь, закройте дверь, пожалуйста». Сейчас смешно, а вот в тот момент не очень было. © Diplodocus114 / Reddit
- При мне парень с девчонкой до хрипоты спорили за место. Стали они друг другу билеты показывать — и все совпадает: номер поезда, номер вагона и номер места. Только одно отличие: у девчонки билет на завтра! Она моментально из разъяренной тигрицы превратилась в растерянную девчонку, которая посмотрела вокруг испуганными глазами и горько заплакала. Парень, который минуту назад готов был ее из поезда выгнать, стал ее успокаивать. Короче, через начальника поезда это недоразумение разрешилось, девчонка доплатила, а парень дал ей немного денег, так как у нее не хватало. Кстати, они подружились и буквально не отходили друг от друга. Ночью я проснулся, а они тихонечко разговаривали. © PolAnd1234 / Pikabu
- Ехала в поезде, попался необычный попутчик. Представительный мужчина средних лет, который прямо в поезде переоделся в роскошный махровый халат, пушистые тапочки с мордочкой и ушками медведя. Он попивал чай, оттопырив мизинчик и читая Ремарка, всем своим видом демонстрируя величие интеллигенции. Я была в полном восторге, но еще одна попутчица не разделила моего восхищения, и начала возмущаться, что поезд — не место для подобных одеяний и он своим видом смущает окружающих. На что мужчина неторопливо вытащил из кармана резинового утенка и крякал им в ответ на каждую возмущенную фразу этой женщины. Спустя десять минут утенок одержал сокрушительную победу в «диалоге», возмущенная дама стала демонстративно названивать родственникам с рассказом «Боже, с каким дураком я еду», а мужчина продолжил невозмутимо читать и пить чай. © Карамель / VK
- Возвращался домой на поезде. Была ночь. Захотелось вздремнуть. Я как попало заправил матрас и завалился спать. Проснулся я от того, что мой матрас за край держали здоровый мужик и бабулька. В тот момент мне почему-то показалось, что они хотели скинуть меня с полки. Я не смог сказать ничего, кроме как «Ээээ». Как оказалось, ночью я так сильно вертелся, что матрас начал сползать. Это заметила бабушка и позвала соседа, чтобы тот подтянул матрас. Она просто не захотела меня будить. © mayak121 / Pikabu
А в какие курьезы в транспорте попадали вы? Герои наших подборок, например, все не могут забыть своих удивительных попутчиков:
