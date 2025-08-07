Вы хотя бы редактируйте перевод. А то получилось, что мужик искал женский туалет.
17 историй, после которых щеки у людей еще долго горели огнем
Истории
2 минуты назад
С кем не случались такие ситуации, когда собственная оплошность может обернуться неловкостью или позором. Иногда это выводит нас из душевного равновесия и портит настроение, но если отнестись к этому с юмором, то получится славная байка, которую можно рассказать друзьям.
- Напарник пожаловался, что у него ноги промокают. Я ему говорю: «А ты женские прокладки положи вместо стелек». Девчонка в аптеке у него спросила какой размер прокладок ему нужен, а этот балбес возьми да брякни: «Ну такие, чтобы на 43 размер подошли». Девчонка как давай смеяться. А мне потом сказал: «А как я мог еще объяснить? Чуть не сгорел со стыда». © Рабочие истории / VK
- Было мне лет 20, я встречалась с молодым человеком, теперь уже законным супругом. После посещения какой-то выставки народных промыслов очень мне захотелось заняться росписью кухонных досок. Я купила краски, кисти, лак, чистую доску и расписала ее всякими цветами, да стрекозами. В очередной визит с гордостью демонстрирую свой шедевр жениху. Некоторое время он внимательно изучал мою работу, а потом с умилением спросил: «Это сколько лет тебе было?» После такого позора с живописью, графикой и прочими подобными жанрами было покончено навсегда. © Убойные истории / VK
- Друзья считают меня очень культурным и одухотворенным, поэтому скинулись и подарили мне билеты в Большой театр. Я был счастлив! Нарядился, подстригся, приехал на час раньше, посетил буфет. А потом опозорился: уснул на балете и сам не заметил. Проснулся, потому что дал такого храпа, что испугался. © Подслушано / VK
AI-generated image
- Несколько лет назад зашла в обувной магазинчик. Ну, обуви моего 43 размера, как всегда, не было, пошла смотреть аксессуары. Там стояли стойки с перчатками и ремнями. Решила уходить, думаю, вот за ту стойку зайду и на выход. Подхожу, навстречу тетенька какая-то. Тоже, видимо, решила мимо этой стойки пройти. Я ее пропускаю, а она — меня. Я шаг и она шаг навстречу. Я с милой улыбкой начинаю извиняться и просить тетеньку меня пропустить, а потом до меня дошло, что стена была зеркальная. То есть я сама с собой диалог вела... А так как я была без очков.... ну сами понимаете. Хохотала я тогда над собой очень громко. Вспоминала, как на меня продавец смотрела пока я сама перед собой расшаркивалась.. © Наталья Балашова / Dzen
- В детстве я часто могла поперхнуться чем-то. Пью воду или ем что-то, не так вдохну или начну говорить с полным ртом и начинаю кашлять, как не в себя. Родители сразу же легонько хлопали по спине и говорили, мол, не в то горло попало. Из-за этой фразы я и опозорилась на уроке биологии. До 9-ого класса думала, что у нас есть два горла: одно ведет к желудку, а другое ведет в легкие, поэтому еда может попасть не туда... Так стыдно, как на уроке, где я сказала эту глупость, мне еще никогда не было. © Не все поймут / VK
- Моя история позора: пошла я с дочкой в строительный магазин, чтобы купить насадку на дрель для смешивания цемента и плиточного клея. Она достаточно длинная. Взяли, и тут я увидела меньшего размера, а на конце крючки. Я решила, что для меньшего объема затирки, как раз самое то. Взяли все, положили на кассу. А на кассе нам сказали, что маленькая насадка — это крепеж для их стеллажей, чтобы товар развешивать, и она не продается. © Xenia Nik / Dzen
AI-generated image
- Я тусил в кафе и в какой-то момент мне понадобился туалет. Оказалось, что табличка с надписью «Женский туалет» отвалилась с двери и я зашел к комнату, в которой стояли 15-20 дам. Сначала я не придал этому особого значения, подумал, что просто туалет занят. Стою себе, жду когда освободится, но тут одна из дам поворачивается ко мне и такая: «Вообще-то у нас тут частная вечеринка»... Вот тут до меня дошло в чем дело и я пулей оттуда выскочил. © staciebailey / Reddit
- Опозорилась вчера перед курьером, как могла. Хотя, тут ситуация двоякая. Заказала я себе роллы и пиццу. Привозит курьер, я открываю дверь, и как всегда мой шпиц несется, чтобы выскочить в подъезд. Я прикрываю дверь и говорю курьеру, чтобы он подождал минутку. Беру собакена, отношу в спальню, Прикрываю ее и говорю Мусе: «Жди здесь!» — а сама иду за заказом. Слышу курьер под дверью отвечает: «Да, жду я, жду! Понял!» Забирала заказ красная как рак. Правда, объяснила ему, что сказано было не ему, а собаке, ибо стало, как-то не по себе. Он в ответ улыбнулся и ушел. © Рабочие истории / VK
- В универе была лентяйкой, частенько прогуливала. Пришло время сдавать зачет по естествознанию. На этом курсе обычно было очень много студентов, прям вся аудитория забита. Ну я нашла кабинет, захожу, смотрю, а народу как-то маловато. Ну я особо не смутилась, мало ли. Вытянула билет, а там тема не по моему предмету, а по машиностроению. Хватило ли мне ума сразу встать, извиниться и сказать, что я случайно ошиблась дверью? Нет конечно. Я полчаса потела над вопросом в билете, пока в конце концов не поплелась смущенно к профессору и не призналась во всем. А он такой: «Да я сразу понял, что ты не с моего курса, чего ж так долго сидела-то?» Естественно все студенты на меня пялились в этот момент. Вдобавок я еще и споткнулась, когда, сгорая от стыда, бежала к двери. Неделю спустя этот профессор написал мне по электронной почте: «Ценю, что у тебя хватило смелости остаться. Если ты когда-нибудь захочешь стать инженером, дай мне знать, потому что ты получила четверку по билету». © Dhanishry Narine / Quora
- Первая ночь у парня дома. Утром решила показать какая я хозяйка и сделать завтрак. Нашла яйца, сыр, а зелени нет. Смотрю на столе какая-то зеленуха в воде, ну и покрошила ее. У него аж за ушами трещало, а это была трава для кролика, как потом оказалось. Я накормила своего парня яичницей с клевером и одуванчиками. Мне показалось, что это щавель. © Не все поймут / VK
Яичница со щавелем - это так-то тоже слеганца извращение какое-то, ну либо я чего-то не понимаю в высокой кухне
- У нас в магазинах есть тележки, для использования которых надо сунуть в них монету. В детстве, когда я ходила за покупками с мамой, я возвращала брошенные тележки и оставляла монету себе. Однажды, когда мы с мамой были в огромном хозяйственном магазине, я увидела тележку, набитую товарами. Но моя детская логика решила, что это не какого-то покупателя, а сотрудника магазина, который расставляет товары. Я без всякой задней мысли повытаскивала все товары из тележки, вернула ее на место, забрала свою монетку и побрела в детский уголок смотреть мультики. Тут залетает сотрудница, к которой присоединяется очень сердитая бабулька. Она начала кричать на меня, временами чуть не плача, а потом просто ушла. Я годами не решалась зайти в этот магазин из-за страха, что сотрудники меня узнают. © ****ing_Yungblud / Reddit
- Как-то во время нашей с мамой поездки, мы заскочили на парковку какого-то бистро, чтобы я могла сбегать в туалет. Вернувшись я села в машину, и не поднимая глаз, начала пристегиваться и одновременно что-то тараторить. Когда я наконец пристегнулась и подняла глаза, то до меня дошло, что я села не в ту машину. Мама в своей машине, стоящей рядом, смотрела на все это и хохотала до слез. Мне было стыдно. © loveday0821 / Reddit
- Недавно так опозорилась, что до сих пор стыдно перед курьером. Вот, что то значит заработалась. Вечер четверга, конец недели, как всегда завал. Хотя у курьеров тоже работа не из простых. Катаются целыми днями, кто на своем авто, кто на метро, нужно ж доставить пиццу горячей и в срок. А я чуть скандал не закатила бедному мальчику. Приехал парень, на вид не больше 25-ти лет, вежливый такой, беру ж я эту пиццу, открываю, а там ни начинки, ни сыра, ничего нет. Начинаю возмущаться, пицца 4 сыра, а сыра нет. Курьер выслушал мой монолог и так тихонько говорит: «Девушка, переверните пиццу, вы открыли не той стороной». У меня занавес и жуткий стыд. © Рабочие истории / VK
AI-generated image
Эммм... Какой стороной подал - такой и открыла, фиг ли он пиццу вверх ногами подаёт, профнепригодный юнец, было бы перед кем стыдиться.
А вообще именно поэтому коробки и брендируют, вроде как
- Пошла на собеседование в крупную строительную компанию на должность помощника руководителя. Добралась до собеседования с генеральным директором, которому, собственно, помощник и нужен был. Образование у меня гуманитарное, что, конечно, вообще не оправдывает то, что я разучилась проценты считать. Короче, опозорилась по полной. Но этот удивительный человек спокойно просидел со мной час, объяснил, как рассчитывать проценты и многое другое. Должность не получила, но меня очень впечатлило такое хорошее отношение! © Подслушано / VK
- Устроилась на работу. Офис крутой, все как в сериалах. Первый день — вся при параде, на каблуках. Меня ведут показывать офис. Я иду и тут... бах! Каблук ломается, я лечу прямо в стеклянную перегородку и плюхаюсь прямо в переговорку, где важная втреча. Шеф поднимает голову и такой: «Я так понимаю, вы хотели что-то очень важное нам сказать, раз даже не постучались?» Я, не придумав ничего лучше, говорю: «Просто с самого утра хотела вас поблагодарить, за то что взяли на работу и уже не могла терпеть». Все посмеялись. Хоть я и стала мемом этой конторы в первый же день, зато запомнили. © Не все поймут / VK
- Я учился в 6-м классе. После перемены нас выстраивали в шеренгу и отпускали по одному. Моя очередь, я ухожу, а позади меня девчонки из параллельного класса хихикают о чем-то своем. Решил порисоваться перед ними, поднимаюсь по лестнице, смотрю на них, улыбаюсь, и тут моя голова смачно ударяется о дверной косяк. Моя голова откидывается назад, учитель спрашивает: «Ты в порядке там?», а я просто быстренько собрал остатки своего эго и поплелся домой. © loztriforce / Reddit
А у вас есть истории о неловких, но смешных ситуациях? Смело делитесь ими в комментариях. Кстати, у нас есть еще масса забавных подборок на эту тему, вот к примеру:
