17 пользователей сети показали свои самые нелепые онлайн-покупки

Каждый, кто хоть раз заказывал что-то онлайн, знает: это всегда как игра в рулетку. И хотя большинство покупок радует, иногда реальность превосходит (в худшем смысле) все ожидания. В этой подборке мы собрали реальные историй из первых рук, когда заказ стал провалом. Некоторые снимки вызывают смех, другие — сочувствие и испанский стыд. Смотрите сами!

«Заказала редис на ужин. Вот что прислал мне супермаркет. Кажется, пару месяцев придется подождать с готовкой»

«Заказала их онлайн и была так рада посылке! Вот только оба кеда оказались на левую ногу»

«Покупал хлеб с сыром и чесноком, а пришло нечто с луком»

«Заказал стейк, и вот что принес курьер»

«Заказали свадебный торт — и вот что нам доставили»

«Решил я заказать себе суши»

«Купил новый айфон онлайн, а коробка оказалась пустой»

«Заказал пиццу — половина пеперони, половина грибная... Такого распределения начинки я не ожидал»

«Мама купила племяннику набор из 1000 деталей. Но их оказалось 523!»

Не все бургеры одинаково полезны

Что-то пошло не так с этим заказом

«Что мы бронировали и куда нас заселили. Не могу перестать смеяться над ситуацией!»

«Сегодня заказал бутерброд с тунцом, так они забыли положить в него тунец»

«Что я заказал и что привезли»

Что-то явно тут не так

«Мой ребенок был, мягко говоря, разочарован»

«Что мы заказывали и что пришло»