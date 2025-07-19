17 пользователей сети показали свои самые нелепые онлайн-покупки
Народное творчество
3 часа назад
Каждый, кто хоть раз заказывал что-то онлайн, знает: это всегда как игра в рулетку. И хотя большинство покупок радует, иногда реальность превосходит (в худшем смысле) все ожидания. В этой подборке мы собрали реальные историй из первых рук, когда заказ стал провалом. Некоторые снимки вызывают смех, другие — сочувствие и испанский стыд. Смотрите сами!
«Заказала редис на ужин. Вот что прислал мне супермаркет. Кажется, пару месяцев придется подождать с готовкой»
«Заказала их онлайн и была так рада посылке! Вот только оба кеда оказались на левую ногу»
Интересно 🤔а вы не видели что забираете? Или вернуть обратно не Судьба?!
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«Покупал хлеб с сыром и чесноком, а пришло нечто с луком»
«Заказал стейк, и вот что принес курьер»
«Заказали свадебный торт — и вот что нам доставили»
«Решил я заказать себе суши»
«Купил новый айфон онлайн, а коробка оказалась пустой»
«Заказал пиццу — половина пеперони, половина грибная... Такого распределения начинки я не ожидал»
«Мама купила племяннику набор из 1000 деталей. Но их оказалось 523!»
Не все бургеры одинаково полезны
Что-то пошло не так с этим заказом
«Что мы бронировали и куда нас заселили. Не могу перестать смеяться над ситуацией!»
«Сегодня заказал бутерброд с тунцом, так они забыли положить в него тунец»
«Что я заказал и что привезли»
Что-то явно тут не так
«Мой ребенок был, мягко говоря, разочарован»
«Что мы заказывали и что пришло»
Это подборка от пользователей доказывает, что покупки в интернете могут преподнести неприятный сюрприз. А бывало ли такое, что вам приходило не то, что нужно?
Фото на превью UsefulChemist3000 / Reddit
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