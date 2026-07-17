Не, у нас бы эта троица плясала по кроватям, пока воспитательница не зайдёт. А остальные, не попавшие в первую тройку, сидели бы, и ели не торопясь. Вообще, метод няни не полезный для здоровья. Приучать детей есть как можно быстрее, проглатывая, не жуя, очень плохо.
17 светлых историй о воспитателях и нянях, чья работа пропитана запахом манной каши и булочек с повидлом
Быть воспитательницей или няней — значит не только заботиться о детях и дарить им любовь и теплоту каждый день, но и справляться с постоянными сюрпризами. За годы работы они собирают целую коллекцию забавных и светлых историй, которые потом с улыбкой вспоминают спустя много лет. Они встречают нас у порога детского сада, помогают лепить куличики из песка, заботливо укрывают одеяльцем перед сном. А еще становятся свидетелями детских открытий, смешных фраз и поступков. В этой подборке — искренние истории о наших любимых воспитателях и нянях, которые дарят нам море позитива.
- Наша нянечка придумала «общество чистых тарелок» и «призерам можно не спать». Суть в том, что первые трое, сдавшие чистые тарелки после обеда, могли не спать в тихий час. То есть в кровать-то они ложились в любом случае, но можно было не спать. Как правило, когда доедал последний малоежка, эта троица уже сладко посапывала, потому что лежать молча без дела — скучно. А члены «общества чистых тарелок» по пятницам, если все пять дней сдавали тарелки без еды, на полдник дополнительно получали от нее печеньку, конфету или что-то еще. Не важно что — важен сам факт.
- Работаю няней и по совместительству часто готовлю кушать в одной состоятельной семье. У них есть ребенок, которому 5 лет, и кот, которому тоже 5 лет. Пока готовила кушать, родители ребенка собирали вещи в отпуск, а он игрался с котом. Кот запрыгнул на тумбу, зацепил телефон отца, тот упал и разбился. Малой взял кота, обнял его и сказал: «Мы с тобой с рождения вместе и за все, что делаем, будем тоже отвечать вместе», — и потом они пошли сдаваться папе с повинной.
- Работаю воспитателем. Работа тяжелая, нервная, иногда к концу дня забываешь, как тебя зовут. Но бывают моменты, когда дети поднимают настроение, сами того не понимая. Из недавнего: Закалываю девочке челку.
— Что-то у меня челочка выскочила из заколки.
— Ну ты же спала, а когда мы спим, у всех прическа может растрепаться.
— Угу... (внимательно смотрит на меня). А ты тоже спала?
— Нет, мы же работаем, когда вы спите.
— Ну у тебя на голове черти что, вот я и подумала.
Спасибо, дорогая, утешила.
«А я вот воспитатель»
Хороший костюм кошки. Можно с детишками поиграть. И не только с детишками...
- Последние несколько месяцев группу в детском саду отдали казашке — Зауре Кадырбековне. Это была одинокая молодая дама. Но любила она нас как своих детей, с ней было по-настоящему тепло и интересно. Потом она приходила к каждому из нас в школу, и мы радовались, обступали ее и обнимали. В начале моего 10-го класса мы случайно столкнулись с ней на почте в центре. Она была уже немолода, но носила ту же рубашку, заплетала волосы в ту же косу и так же прихрамывала. Она узнала меня, окликнула и заплакала. И рассказала, что поддерживает отношения со многими из нашей группы — большей частью с теми, кто живет неподалеку, — и с радостью следит за их жизнью, за успехами, знает про многих, кто где. Как оказалось, это было для нее экспериментом — работа воспитателем. И мы стали ее первой и последней группой, потому что: «Вас было хоть и много, но я полюбила всех как своих детей». После нашего выпуска Зауре Кадырбековна отказалась брать другую малышню и ушла из садика.
- Первый день у новой семьи, няня 4-летней Лизы. Посреди площадки она замирает и говорит: «Мне мама про тебя рассказала все. Ты у нас надолго не задержишься». Я уж челюсть уронила, вроде родителям я понравилось, все были милые. Вечером я спросила мамочку, а она покраснела и призналась, что говорила не про меня, Марину, а про малину, которая у нас долго не задержится, ее все съедят.
- Меня всегда умиляло, как молодые воспитательницы справляются с маленькими детьми. Сегодня на остановке я наблюдала сцену: молодая милая воспитательница в окружении десятка детишек пытается их угомонить, пока они ждут автобуса. Дети кричат, толкаются, периодически дергая учительницу:
— Мария Сергеевна, Миша меня толкнул.
— Мария Сергеевна, а Маша у меня шапку забрала.
Видно, что Мария Сергеевна начинает закипать, не справляясь с таким потоком информации, девушка краснеет, разводит руками и уже толком не понимает, кого слушать. И тут раздается фраза мальчика
— Мария Сергеевна, у меня усы растут! Я прямо чувствую!
Учительница расплывается в улыбке и начинает смеяться, тут и у всех детей проблемы пропали, все подхватили смех учителя, а вместе с детишками и вся остановка.
«Моя первая группа, первые дети, первое прощание... красная на фото от того, что не могла удержаться и плакала»
- У нас в яслях тоже был очень активный и громкий мальчик. Как-то меня попросили выйти вместо одной няни на пару дней. Педагогического образования у меня не было. Чисто по наитию села рядом с его кроваткой, стала гладить по руке и приговаривать: «Спи, полежи тихонько, я рядом. Я знаю, ты хороший, добрый». И так тихо повторяла, и он спокойно уснул. Ему не хватало добрых слов.
- Дело было в детском садике. Папа у меня был знатный приколист и периодически говорил мне, что скоро пора жениться. Я сказал, что не могу жениться, потому что у меня уже есть жена. Родители спросили: «Кто она?» Женой оказалась Ольга Валерьевна, воспитатель в моей группе. Ну, они, конечно, не поверили и не стали расспрашивать детали нашей семейной жизни. Решили спросить у нее. Каково же было их удивление, когда она все подтвердила. Я лез ко всем девочкам группы и предлагал стать моей женой (папа же сказал). Причем за день я мог сменить 2–3 «жен» в группе. И так было несколько месяцев подряд. Воспитательница предложила выход: «Давай я буду твоей женой, но ты не должен больше целоваться с другими девочками». Сделка состоялась.
«Я воспитатель детского дома»
- Я воспитатель в детском доме. В доме живут дети от 7 до 18 лет. По 13–17 человек в группе. Было дело минувшим летом. В перерыве между законным отдыхом выдался у нас в семье день трудовых подвигов! Сделать надо было хорошо и еще вчера. И мне, как предводителю всей этой трудовой процессии, надо было срочно выдумать, как их замотивировать. Ну я и пообещала, что после удачного завершения всех работ купим арбуз! Работа была выполнена моментально. Настала пора выполнить обещание и заслать гонцов в магазин. Выдаю карту с балансом 1463 рубля и ЦУ: купить самый большой арбуз. Уходят. Примерно через час я начинаю волноваться. Ни уведомления о списании, ни пацанов с арбузом. Еще примерно минут через 20 приходит уведомление: «Отказ. Покупка 1735 р.». Через пять минут на пороге воспитательской появляется один из добытчиков арбуза. Запыхавшись и сбиваясь, он сообщает:
— Денег на карте нет!
— Есть на карте деньги. Вы что там накупили?
— Арбуз! Ты же сказала арбуз. Мы хотели купить. А на кассе говорят, денег нет.
Приходим в магазин. Вот, говорит мне гонец и указывает на кассу. Стоит второй у кассы, а рядом с ним на полу он! Арбуз! В общем, как все было. Мои дети, придя в магазин, решили непременно найти самый большой арбуз. Нашли «слонину» весом в 26,700 кг. Я в жизни такого не видела.
- Давным-давно работала я в частном детском саду администратором. Дело было в старшей группе, воспитатель рассказывала детям о правилах поведения, и они разыгрывали разные ситуации. Дошло у них дело до комплиментов. Одной милой барышне пришла в голову идея, которая понравилась всем: «Там же Аннушка сидит, работает, занята, наверное, очень, просила не бегать к ней, не отвлекать. Надо срочно пойти сделать ей этих комплиментов!» Испросив разрешения воспитателя, дети отправились покорять мое сердце. Делюсь с вами лучшим из того, что запомнилось. Вероника, 5 лет: «Аннушка, у тебя такие волосы, как... как... Как у папы на ногах!» (У меня короткий ежик был.) Таисия, 5 лет: «Аннушка, знаешь, ты такая красивая! Красивая, как дверь!» (На двери были разноцветные цветочки.) Владимир, 5 лет: «Когда я вырасту, у меня будет ресторан, там будут такие скатерти золотые и свечи золотые, и пианино. Вот будешь ты замуж выходить и праздновать в моем ресторане, просто так, в подарок».
«Ее звали Даша. Когда меня привезти из роддома, Даша серьезно на меня посмотрела, приняла всю тяжесть ответственности, которая на нее ложилась. Она ни на минуту не отходила от моей люльки»
- Я работаю воспитателем в детском саду. Детей люблю и работу свою обожаю. Разговаривала с детьми про месяцы в году, а дети маленькие: 3–4 года, месяцев пока еще не знают, знают только времена года. Читаю им стихотворение-загадку про месяц март, отгадать не могут, начинаю задавать наводящие вопросы:
— Это первый месяц весны. В этом месяце любимый праздник всех женщин. Мужчины им цветы дарят. Что за праздник? Даша, радостно:
— Я знаю! Свадьба!
Или другая история. Ваня (мальчик 4-х лет, влюбленный в меня целый год):
— Марина Юрьевна! А у вас велосипед есть?
Я, со вздохом:
— Нет, Ваня, нету...
— Не волнуйтесь! У меня есть! Я вас покатаю!
- Знакомая работает в детском саду воспитателем. Подходит к ней малыш, протягивает 2 рубля и уходит. Ну, ладно, взяла, положила в коробочку. На следующий день опять подходит к ней, протягивает 300 рублей и шепчет: «Завтра больше принесу». Поговорила с его родителями. Папа давал ребенку денежку, а тот, в свою очередь, влюбился в воспитательницу и все деньги ей приносил. Такой маленький мужичок — все для любимой.
«Я воспитатель. По образованию я сурдопедагог, но за 12 лет я поработала с разными детьми, в том числе мне повезло поработать и по профессии»
- Когда была студенткой, несколько лет проработала няней в одной обеспеченной семье. Как-то раз забираю своего второклассника из школы. Вижу, что-то не так. После долгих расспросов выдает: «Представляешь, Петя из класса не родился! Его аист принес!» Ребенок не может понять, как же так за младенцем не усмотрели, что его смогла схватить птица и отнести куда-то! Реалист маленький.
- Я воспитатель. Была у меня одна девочка — непоседа. Пришла за ней мама. Подхожу к ней с серьезным лицом и говорю: «Контролируйте то, что смотрит ваша дочка». Мамаша напряглась. Говорит, что дочь смотрит только «Фиксиков» и всякие развивашки. Смотрю на нее и начинаю смеяться. Да не волнуйтесь вы, просто ваша дочка собрала всех детей и начала танцевать танец Уэнсдей, а потом еще научила этому всю группу.
«Нянь для троих детей»
- В пятницу в садике одна девочка сделала наш день. Нянечка наша периодически любит причитать, что ей на пенсию пора и вообще она устала. Да, ей 62 года, но она еще тот живчик у нас, дети ее любят, а она детей. Так было и в пятницу. Она стала ворчать, что уже стара для этой работы. Мы, как всегда, говорим ей, что она преувеличивает. Тут одна из воспитателей говорит, мол, вот давайте у детей спросим, сколько они вам лет дадут. Группа у нас младшая (дети 3–5 лет), счет дети знают максимум до 20. Мы ж думали, сейчас скажут 15, 16, 18, но в группе тишина: все задумались, сколько же нянечке лет. И тут одна девочка выдает:
— Мне казется, что лет тлиста!
Весь коллектив, присутствующий в тот момент в группе, лег от смеха. К вечеру она уже передумала уходить.
- Сейчас я воспитатель в детском саду, а когда еще училась в колледже, то проходила практику. Однажды сижу на скамейке в раздевалке, ко мне подходит мальчик и говорит: «Вы мое сокровище, как можно быть таким сокровищем?» — и обнимает меня. Но тут мимо проходит воспитатель, и этот мальчишка резко отходит от меня, а потом выдает: «Давайте представим, что между нами ничего не было». И после этих слов я выпала. Я думала, у нас любовь, но оказалось, я это сама себе придумала.
- Работала в садике. У меня в группе был мальчик, который любил рассказывать про свою бабулю. О том, что она такая заботливая и всегда готовит ему вкусную еду. Решила узнать, как же ее зовут. Он подумал и ответил: «Я не знаю ее настоящего имени, но всегда называю ее бабушкой с печеньками».
А какие у вас остались воспоминания о своих воспитателях и нянях? Еще больше светлых и душевных историй в наших статьях:
Комментарии
Меня отдали в ясли в 2 с половиной года. Помню , что нас брали за шиворот и швыряли, наверное для ускорения (?). В группе сменная обувь была чешки, кто помнит что это. Так мы на этих чешках и скользили как по льду. Еще помню гречневую кашу с молоком, я ее вырвала и меня опять этим пытались накормить. Дома все было рассказано матери. Она пришла в ясли и, вероятно, устроила там скандал, потому что до пяти лет я не посещала уже ни ясли ни садик, была няня Римма Львовна.