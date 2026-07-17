17 светлых историй о воспитателях и нянях, чья работа пропитана запахом манной каши и булочек с повидлом

Меня отдали в ясли в 2 с половиной года. Помню , что нас брали за шиворот и швыряли, наверное для ускорения (?). В группе сменная обувь была чешки, кто помнит что это. Так мы на этих чешках и скользили как по льду. Еще помню гречневую кашу с молоком, я ее вырвала и меня опять этим пытались накормить. Дома все было рассказано матери. Она пришла в ясли и, вероятно, устроила там скандал, потому что до пяти лет я не посещала уже ни ясли ни садик, была няня Римма Львовна.