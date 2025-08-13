18 фото «до и после», которые доказывают, что уборка —это почти магия

Для некоторых уборка — это как сериал: остановиться невозможно, пока не досмотришь до блестящего финала. Эти ребята берутся за чистящие средства так, будто им предстоит спасать мир от налета и жира. И они прекрасно справляются даже с самыми трудными миссиями.

А в конце вас ждет бонус о том, как может измениться наша кожа, если мы станем наводить чистоту и порядок чуть-чуть иначе.

«Приготовьтесь увидеть восхитительный результат!»

Да ну ты врешь! Ты просто новую купил. © Mystiken13 / Reddit



«Почистила столовое серебро, которое досталось мне по наследству несколько лет назад. Теперь я наконец-то могу использовать его для праздничных ужинов»

«До и после. Удивительно, что могут сделать с кольцом чистящее средство и усердный труд!»

«Почистила несколько дверных ручек, которые не мыли примерно с 1992 года»

«Некоторое время он простоял в сарае...»

То есть ты его просто помыл?! Ты же не перекрасил тут все и не заменил на новое? Снимаю перед тобой шляпу, мастер по чистке велосипедов! © Zaphira42 / Reddit

«Отмыл ванну от ржавчины с помощью специального спрея. Правда, вонял он ужасно, но сейчас я в восторге»

Не всякая работа бывает приятной, но результат потрясающий!

«Мой 13-летний сын устроил сынарник в этом уголке для творчества, и мне пришлось потратить 6 часов на уборку!»

«Поколдовал над компом друга»

«Сегодня убрался за домом»

«Помыла шкафчик»

«Почистила колечко с помощью зубной пасты и щетки»

Выглядит великолепно, вот только я как ювелир хочу сказать: вообще-то не стоит использовать для чистки украшений зубную пасту. Абразивы царапают и металл, и камни". © CommonGroundJewelry / Reddit

Трансформация духовки

«Потратила 2 часа»

Клавиатура после чистки

«Очистила духовку!»

«Урвала в секонд-хенде за $ 2. Хорошенько почистила, теперь выглядит совсем по-другому»

Вау, а вы в курсе, что это вообще-то калининградский янтарь и серебро? У антикваров можно купить за $ 200. © idder444 / Reddit

Бонус: «Вот как изменилась моя кожа, когда я стала чаще менять постельное белье и стирать его в горячей воде»

«Раньше я стирала постельное белье каждое воскресенье, но простыни у меня всегда были цветными, и их нельзя было стирать в горячей воде. Поэтому я решила купить полностью белое постельное белье, стирать его 2 раза в неделю на самом горячем и интенсивном режиме, менять наволочки каждые 2 дня и пылесосить матрас раз в неделю. Моя кожа кардинально изменилась за две недели». Это потрясающе! © Spirited-Walrus3742 / Reddit