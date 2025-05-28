19 красот, которые неожиданно для многих притаились в Центральной Азии

Путешествия
9 часов назад

Центральная Азия — регион, который завораживает и покоряет свой природой и культурой. Каждый уголок хранит в себе частицу природного величия, которую невозможно уловить даже на самых крутых фотографиях. Эти места не только околдовывают своей красотой, но и пробуждают желание сорваться в незапланированный отпуск. Мы подготовили 19 достопримечательностей Центральной Азии, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

«Озеро Каинды»

  • Озеро Каинды образовалось после землетрясения в 1911 году.

«Ледник недалеко от Алматы»

Глядя на эти снимки, нам так и хочется сказать: «Это Казахстан, детка!»

«Чертов палец. Берег Каспия, Казахстан⁠⁠»

Анастасия
2 часа назад

Я наверное пошлячка, но вот почему то под чёртовым пальцем я чёртовы тестикулы. 🤭

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Ущелье Бозжыра в Мангистауской области

Кстати, ходили слухи, что тут могли бы снимать «Дюну».

«Урочище Кызылкуп, оно же „Тирамису“, Мангистау, Казахстан»

«Закат в „долине замков“ (Айракты)»

Мы в редакции подумали так: «Да это же младший брат Большого каньона!»

«Хан-Тенгри»

Так и хочется откусить вершину, не правда ли?

«Зеравшан, Узбекистан»

Площадь Регистан, Узбекистан

Анастасия
1 час назад

Красивая архитектура. Но думаю, фото было бы красивее при ярком солнечном свете.

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  • Узбекистан — просто прекрасная страна, и каждая ее часть может предложить что-то уникальное. В центре находятся Самарканд, Бухара и более мелкие исторические города, на юге — буддийские места, на западе — древние крепости Хорезма и Аральское море, на востоке — горы и более сельские города. © XxDiCaprioxX / Reddit

Комплекс Шахи-Зинда

«Фанские горы. Озеро Куликалон⁠⁠»

Tvergirl2001
7 часов назад

"Я сердце оставил в Фанских горах,
Теперь бессердечный хожу по равнинам,
И в тихих беседах и в шумных пирах
Я молча мечтаю о синих вершинах."
Ю. Визбор

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  • Есть в этом мире одно сказочное место — Фанские горы и одно из самых больших озёр называется Куликолонское, что в переводе с таджикского означает «большое озеро».
    Наше путешествие по этим сказочным местам длилось неделю, но кажется что прошла целая жизнь. © raccoonclimber / Pikabu

Культурно-развлекательный центр Алем, Туркменистан

  • Cамое большое в мире колесо обозрения в замкнутом пространстве. © uspn / Reddit

«Врата ада» в Дарвезе

  • Газовый кратер Дарваза, известный также как «Врата в ад». Он горит уже несколько десятилетий. © uspn / Reddit

«Небольшой участок реки Мургаб на высоте почти 3700 м над уровнем моря. Обычное явление в Высокогорье Памира в Таджикистане»

Статуя Исмаила Сомони, Душанбе

«Долина Каракол, Кыргызстан»

  • Это потрясающее место, я сам ходил в поход через эту долину со своими друзьями, звезды там просто невероятные. © LORDHARRY1 / Reddit

«Одно из самых красивых горных озер, которые я когда-либо видел, озеро Ала-Куль, Кыргызстан»

«Сюрреалистический пейзаж Кыргызстана»

Комментарии

Уведомления
Олена
6 часов назад

Не понимаю зачем так выкручивать контраст нна красивых от природы местах. Они же смотрятся неживыми (искусственными) сразу.

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Solita
6 часов назад

Голосую за статьи с качественными фотографиями, котиков и прочих милашек и исключительно позитивные подборки! Даёшь старое доброе адме!!

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Maria
5 часов назад

Лайк за Родину,только тут не все Казахстан и есть еще красивые места. Можно 2 часть.

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