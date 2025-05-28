19 красот, которые неожиданно для многих притаились в Центральной Азии

Центральная Азия — регион, который завораживает и покоряет свой природой и культурой. Каждый уголок хранит в себе частицу природного величия, которую невозможно уловить даже на самых крутых фотографиях. Эти места не только околдовывают своей красотой, но и пробуждают желание сорваться в незапланированный отпуск. Мы подготовили 19 достопримечательностей Центральной Азии, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

