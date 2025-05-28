19 красот, которые неожиданно для многих притаились в Центральной Азии
Центральная Азия — регион, который завораживает и покоряет свой природой и культурой. Каждый уголок хранит в себе частицу природного величия, которую невозможно уловить даже на самых крутых фотографиях. Эти места не только околдовывают своей красотой, но и пробуждают желание сорваться в незапланированный отпуск. Мы подготовили 19 достопримечательностей Центральной Азии, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
«Озеро Каинды»
- Озеро Каинды образовалось после землетрясения в 1911 году.
«Ледник недалеко от Алматы»
Глядя на эти снимки, нам так и хочется сказать: «Это Казахстан, детка!»
«Чертов палец. Берег Каспия, Казахстан»
Я наверное пошлячка, но вот почему то под чёртовым пальцем я чёртовы тестикулы. 🤭
Ущелье Бозжыра в Мангистауской области
Кстати, ходили слухи, что тут могли бы снимать «Дюну».
«Урочище Кызылкуп, оно же „Тирамису“, Мангистау, Казахстан»
«Закат в „долине замков“ (Айракты)»
Чарынский каньон, Казахстан
Мы в редакции подумали так: «Да это же младший брат Большого каньона!»
«Хан-Тенгри»
Так и хочется откусить вершину, не правда ли?
«Зеравшан, Узбекистан»
Площадь Регистан, Узбекистан
Красивая архитектура. Но думаю, фото было бы красивее при ярком солнечном свете.
- Узбекистан — просто прекрасная страна, и каждая ее часть может предложить что-то уникальное. В центре находятся Самарканд, Бухара и более мелкие исторические города, на юге — буддийские места, на западе — древние крепости Хорезма и Аральское море, на востоке — горы и более сельские города. © XxDiCaprioxX / Reddit
Комплекс Шахи-Зинда
«Фанские горы. Озеро Куликалон»
"Я сердце оставил в Фанских горах,
Теперь бессердечный хожу по равнинам,
И в тихих беседах и в шумных пирах
Я молча мечтаю о синих вершинах."
Ю. Визбор
- Есть в этом мире одно сказочное место — Фанские горы и одно из самых больших озёр называется Куликолонское, что в переводе с таджикского означает «большое озеро».
Наше путешествие по этим сказочным местам длилось неделю, но кажется что прошла целая жизнь. © raccoonclimber / Pikabu
Культурно-развлекательный центр Алем, Туркменистан
- Cамое большое в мире колесо обозрения в замкнутом пространстве. © uspn / Reddit
«Врата ада» в Дарвезе
- Газовый кратер Дарваза, известный также как «Врата в ад». Он горит уже несколько десятилетий. © uspn / Reddit
«Небольшой участок реки Мургаб на высоте почти 3700 м над уровнем моря. Обычное явление в Высокогорье Памира в Таджикистане»
Статуя Исмаила Сомони, Душанбе
«Долина Каракол, Кыргызстан»
- Это потрясающее место, я сам ходил в поход через эту долину со своими друзьями, звезды там просто невероятные. © LORDHARRY1 / Reddit
«Одно из самых красивых горных озер, которые я когда-либо видел, озеро Ала-Куль, Кыргызстан»
«Сюрреалистический пейзаж Кыргызстана»
А в этой подборке вы найдете несколько лайфхаков, которые сделают ваш отпуск комфортным и запоминающимся:
Комментарии
Не понимаю зачем так выкручивать контраст нна красивых от природы местах. Они же смотрятся неживыми (искусственными) сразу.
Голосую за статьи с качественными фотографиями, котиков и прочих милашек и исключительно позитивные подборки! Даёшь старое доброе адме!!
Лайк за Родину,только тут не все Казахстан и есть еще красивые места. Можно 2 часть.