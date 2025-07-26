18 снимков, где совпадения выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой
Интересное
16 минут назад
В нашей жизни не так часто происходят невероятные совпадения, которыми хочется поделиться с другими людьми. Тем более любопытно, когда эти редчайшие случаи попадают на фотографии. Мы собрали для вас подборку снимков, которые доказывают — реальность умеет удивлять сильнее, чем монтаж или фотошоп.
1. «Моя мама и мама моей жены сфотографировались с одним и тем же пони более 70 лет назад в Монреале»
2. «Решил я, значит, сфотографировать чайку. Поставил себе автофокус и понадеялся, глупец, получить четкие снимки»
3. «Нашли яйцо в подаренном растении. Сегодня из него вылупилось вот это»
- Спасибо! Вы сделали мой день! © Idontknowmynamedou / Reddit
4. «Вид из окна»
5. «Край носочков кота идеально совпадает с краем дверцы холодильника»
А если снимать не чуть снизу, а на уровне кота, то совпадать перестанет
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6. «Нашла в музее свою копию, только между нами разница в сто лет»
- Так мы и поверили, что это не ты! © rdrglpzcnt / Reddit
7. «Хотели сфотографироваться, поставили таймер, и именно в момент фото перед телефоном пролетел лист»
8. «В доме, который хочет купить моя сестра, есть картина, которую я нарисовала еще в школе для проекта по истории»
9. «Нашел себя»
10. «Я сделал снимок в тот самый момент, когда кто-то другой включил вспышку»
11. «Запечатлел точный момент встречи этих птиц»
12. «Наконец-то посмотрела „Энканто“»
13. «Камень похож на миниатюрную луну»
14. «Из волос водителя такси идеально вырисовалось число 25»
15. «Я даже немного испугался, когда увидел сегодня на дереве этот лимон»
16. «Так совпало, что мой брат был одет так же, как и фигурка, которую я ему подарил»
17. «Бревно похоже на рыбу»
18. «Вдоль дороги, по которой я прогуливался, лежали блоки травы из Minecraft»
Если вы хотите увидеть больше невероятных совпадений, которые вдобавок привели к приятным и полезным последствиям для участников — загляните в эту нашу подборку.
Фото на превью Claire0000 / Reddit
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