19 человек, чье чувство юмора даже самые серые будни сделает ярче
Истории
1 час назад
Юмор — это волшебство, которое может превратить обычный момент в маленький праздник. А есть люди, которые владеют этим волшебством в совершенстве. Их шутки, остроты и невероятная находчивость способны не только вызвать улыбку на лице собеседника, но и буквально сделать его день лучше.
- Когда я была еще совсем маленькой, была у нас соседка, которая любила подшутить. Пришла она к моей маме, они разговорились про семью, готовку, и та поведала секрет очень вкусного пирога, для которого вместо муки нужна заварка. Моя доверчивая мамуля под диктовку записала рецепт и решила удивить этим пирогом папу. Прошло почти 18 лет, а мы до сих пор вспоминаем и хохочем над ней, она ведь еще и повар по образованию. © Подслушано / Ideer
- Я работал на круизном лайнере. Одна пассажирка спросила нас с коллегой: «Вы всегда находитесь на судне?» Ну а мы решили пошутить: «Нет, на ночь мы с коллегами улетаем в город, а утром возвращаемся». Похоже, она была удовлетворена таким ответом. А когда плавание подошло к концу, отзыв этой женщины привел начальника в замешательство. Она пожаловалась, что по ночам ей мешал спать шум служебного вертолета... © persistent_polymath / Reddit
- Руководство не предупредило меня, что собирается вручить награду на ближайшем корпоративе. Я хотела его прогулять, так как у меня было много работы, но мне не позволили. Ну я и надела футболку с надписью «Недоплата - 100%». А весь смак этой ситуации в том, что награда была настолько большой, что ее вручали генеральный директор и старший вице-президент, а после этого была фотосессия с начальством. Гендир и руководители рассмеялись, увидев мою футболку. Жалею, что то фото не сохранилось. © Ayane_Redfield / Reddit
"Я спросил друга, получил ли он прибавку к зарплате. А он прислал мне вот это"
- Есть друг — нейрохирург. Общаемся недавно, и мне нравится прикалываться над ним. Во время веселья спрашиваю: «Вот скажи мне как врач...». Он обычно сразу напрягается, потому что привык к тому, что люди вечно начинают рассказывать про свои болячки или болячки родственников. А это все совсем не способствует отдыху и даже бесит. И тут я задаю максимально тупой вопрос, какой только могу придумать. После этого он расслабляется, понимает, что я не всерьез и отшучивается, или отвечает. А мне просто нравится смотреть на эту смену эмоций у него на лице. © Подслушано / Ideer
- Всегда хожу с распущенными волосами, а они у меня густые и пышные. Гуляла недавно по торговому центру, и тут ко мне бежит девочка с криком: "Cмотри, мам, это же Гермиона!" Потом это чудо попросило меня поколдовать, на что я ответила: "Волшебникам нельзя колдовать при маглах". И ушла. © Карамель / VK
- Я вот ненавижу, когда в общественном транспорте много свободных мест, а садится человек именно возле меня. Раньше терпела, а сейчас придумала, как с этим бороться. Если вы сидите где-то в общественном месте или в общественном транспорте, и незнакомый человек неожиданно подсаживается рядом с вами, просто уставьтесь на него и произнесите: «Как и договаривались? Ты принес деньги?» Он либо испугается и уйдет, либо подумает, что вы сумасшедший, и уйдет, либо даст вам деньги, «как вы и договаривались». Метод рабочий, правда, последнего варианта не случалось со мной. © Не все поймут / VK
- Надо мной поиздевалась жена пару часов назад, и я под впечатлением. Итак, я сидел утром в туалете и обнаружил, что нет бумаги. Я вспомнил, что сам израсходовал последнюю вчера вечером, так что злиться мог только на себя. Я позвонил из туалета жене и попросил срочно меня выручить. Дословно я сказал так: «Принеси мне хоть что-то, хоть половинку рулона какого-нибудь!» Несколько минут мучительного ожидания, и вот появляется жена. На ее лице — гаденькая улыбочка. Затем она протягивает мне кусок распиленного поперек рулона... Женушка смеялась так сильно, что ей пришлось потом воспользоваться ингалятором. Фото рулона прилагается. © _PM_ME_YOUR_ANYTHING / Reddit
- На днях решила выкинуть старую швабру — такие у бабушек наших были, прямоугольные с длинной деревянной ручкой. Еду в лифте, в руке эта самая швабра, тащу выбрасывать. Этаже на седьмом заходит женщина. Двери закрываются, проезжаем этаж, и она, весело глядя на меня и мою швабру, выдает: "Что, из окна неудобно, с земли решили?" Смеялись с ней вплоть до выхода из дома. © Подслушано / Ideer
- Сижу в кафе и вижу, что один парень проявляет ко мне интерес. Подходит ко мне официант и протягивает свернутую салфетку, мол, послание от молодого человека за соседним столиком. Ищу ручку, чтобы ответить ему, разворачиваю салфетку, а там написано: «У тебя укроп на щеке!» Так мы и познакомились © Не все поймут / VK
- Я работал в пекарне, и в какой-то момент мне поручили обучить новую сотрудницу, молоденькую девушку. Прежде чем показать ей, как делать сэндвичи, я повел ее мыть руки. А у нас был бесконтактный диспенсер — нужно было поднести руку к датчику, чтобы устройство выдало мыло. И я наврал девушке, что это сканер сетчатки глаза, установленный в гигиенических целях. И с тех пор она всегда наклонялась к датчику и смотрела на него, чтобы добыть мыло. Так весело было наблюдать за реакцией коллег. © Alf Grant / Quora
- Недавно купили черепаху сыну, а аквариум еще не заказали, слишком дорогой. Поэтому черепаха просто гуляет по квартире, где ей захочется. И мы уже устали искать ее под диванами, креслами, столами. Поэтому муж придумал гениальное решение: поставил на нее сигнализацию. И теперь когда нужно найти черепаху - мы берем брелок, как от машины, и делаем "пик-пик", а потом ищем по звуку. © Палата № 6 / VK
"Спасибо курьеру за то, что спрятал мою посылку под ковром!"
Черепахам нельзя "просто гулять по квартире". Они травмируются и заболевают из-за сквозняков, неподходящей температуры и влажности.б
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- Мой первый парень был очень высокий - 206 сантиметров. А вся моя семья была невысокая, и жили мы в доме, который построил мой дедушка. А парень в нашем доме мог передвигаться только нагибаясь. Нам было его жаль, но само зрелище и правда выглядело забавно. И вот в какой-то момент парень тоже решил пошутить и подарил нам деревянную табличку: "Здесь живут хоббиты". Подарок оценили и даже повесили на двери нашего дома. С тех пор прошло десять лет, парень уже не парень, а хороший друг семьи, а табличка все еще висит на нашей двери. © Палата № 6 / VK
- Попросила мужа сварить макароны. Пошел. Слышу, наливает воду и высыпает макароны. Кричу ему: «Милый, макароны только в кипящую воду кидать!» Сливает воду с макарон. Пауза. Кричит радостно: «Будем считать, что мы их предварительно помыли!» © Подслушано / Ideer
- Знакомый продает обувь. На всем товаре написана его цена. Однажды подходит покупатель и спрашивает: "Сколько стоят эти ботинки за 850?" Знакомый впадает в ступор, но тут же отвечает: "900". Покупатель: "А продашь за 850?" Знакомый, конечно же, соглашается. Покупатель покупает обувь и спокойно уходит. Вот чего-чего, а такое редко встретишь. © Подслушано / Ideer
- У меня очень веселые бабушка и дедушка. Каждый раз, когда дед не удовлетворяет какую-то просьбу бабушки, она начинает его шантажировать какой-то загадочной историей про штаны, мол, расскажет всем. Дед тут же пугается, все делает. Но вот на днях я подошел к бабушке, тайком спросил про эту историю и знаете, что она сказала? Что уже год как не помнит никакой истории, но помогает и ладно. Позже с тем же вопросом подошел к деду и услышал аналогичный ответ, мол, истории не помню, но вдруг что позорное. Так и живут. Причем шантаж штанами действует уже 2 года. © Палата № 6 / VK
"Наборы конструктора становятся слишком реалистичными".
- Захожу сегодня утром в маршрутку. И слышу - водитель песни поет, причем довольно громко. Передавая деньги, спрашиваю: "А почему вы поете?" А он очень серьезно отвечает: "Ну так радио не работает, что мне, людей на работу и учебу грустными везти?" © Истории из жизни / VK
- Я был дома, учуял по запаху, как кто-то жарит шашлыки во дворе. В это время разговаривал с другом по телефону и жаловался ему, что так вкусно пахнет, а мне не достанется. Сказал и почти сразу забыл об этом, и минут через двадцать мне в окно кто-то стучится. Я выглядываю, а там стоит парень и протягивает мне тарелку с шашлыком! Я прямо глазам своим не поверил, так и пялился на него, а он засмеялся и говорит: "Не переживай, я настоящий. Просто услышал твою историю по телефону и не мог оставить тебя без шашлычка". © Палата №6 / VK
- Сижу в женской консультации, очереди неимоверные. Рядом со мной сидят два мужчины: папа и сынок лет трех, ждут маму. С ребенком все женщины сюсюкаются, а ему это явно не нравится, лицо руками закрывает, после и вовсе плакать начал, а отец ему: "Мне эти тетки тоже не нравятся, а маму бросать нельзя, держись, скоро вырвемся". Сказал он это ничуть не шепотом, и эти взгляды, устремленные на него, надо было видеть. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Брат рассказывал. Поехал он как-то по горам на велосипеде кататься на юг, обратно решил на самолете. Так как в багаж все вещи не уместились, надел он на себя три футболки и прочее барахло, венцом всему был шлем велосипедный. Многие пассажиры его спрашивали, зачем ему шлем, на что он с серьезным лицом отвечал: "А вам что, не выдали?" © Подслушано / Ideer
От души посмеяться всегда полезно, поэтому ловите забавные подборки на все случаи жизни:
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