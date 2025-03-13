19 человек, чье чувство юмора даже самые серые будни сделает ярче

Юмор — это волшебство, которое может превратить обычный момент в маленький праздник. А есть люди, которые владеют этим волшебством в совершенстве. Их шутки, остроты и невероятная находчивость способны не только вызвать улыбку на лице собеседника, но и буквально сделать его день лучше.