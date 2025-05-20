19 деток, которые добавили огонька в родительскую жизнь
Иногда кажется, что дети пришли в этот мир, чтобы каждый день приносить взрослым что-то новое — то повод улыбнуться, то неожиданный вопрос, то настоящее приключение. Они умудряются совмещать разрушительную энергию урагана с наивной непосредственностью, которую невозможно не любить. Один день — и у вас в холодильнике завод по производству пластилина, кот в костюме феи и философский вопрос: «А если съесть батарейку, стану ли я роботом?»
Это должно было быть обычное фото со свадьбы, но у маленького проказника были свои планы на этот счет
«Собираем стирку. И вот что я нашел в карманах сына, который «трижды проверил все карманы»
«Вот что пил мой детеныш. Еще и возмутился, когда я собралась вылить — залпом допил сам. Это кола с маринованным огурцом»
Ассоциации, конечно, так себе
- Еще на Новый Год мы делали с дочерью праздничные пряники. Такие, как в мультфильме «Шрек». Я очень старалась, вырисовывала этих человечков из теста, а она пыталась повторить за мной. На последнюю партию у нас закончилась вся глазурь, поэтому пришлось их украшать горячим шоколадом. Дочь одного тоже облила шоколадом. Подождали, пока остынут, смотрим, а я и хвалю: «Вау, у тебя такой классный получился!» На что она мне отвечает: «Он как будто упал в сельский туалет. Я его есть не буду». Самого «шоколадного» пряничного человечка ел наш папа. © Мамдаринка / VK
«Мой ребенок укусил стиральную машину, и она сломалась. Реально начала протекать»
«Дочь сказала, что может сама налить себе кетчуп в тарелку. Я еще долго не смогу доверить ей бутылку с кетчупом»
Мой младший так любил есть:не еда с кетчупом, а кетчуп и немного еды. Пришлось прекратить этот пир духа и тела.
Если хотите почувствовать себя древностью — просто заведите детей
- Нашли на чердаке старый стационарный телефон. Тот, что 5 кг весит и с трубкой. Там еще даже не кнопки, а крутящаяся штука. Притащила показать ретро-телефон мелким. 5-летний сын смотрит на это чудо техники и вдруг спрашивает: «Мам, а оно крутится, потому что динозаврам лапками неудобно было кнопки нажимать?» © Мамдаринка / VK
Мой сын, когда маленький был, моим старым "кирпичом"
Нокия орехи колол🤣 а когда показывала ему свои пейджеры, вообще не мог понять, как это работало🤣
«Я сказал ей надеть носки»
«Мои двое дошколят только что сделали это с целой упаковкой кабельных стяжек»
Когда понял, что сказал что-то не то
- Стою я утром на автобусной остановке, погода ужасная: слякоть, моросит мокрый снег, под ногами каша. Рядом со мной где-то в двух метрах стоит мальчик восьми лет с отцом. Тоже ждут автобус. Вдруг наше тихое ожидание транспортного средства разбавляет какой-то дундук на старой машине. Резко выезжает у поворота, дрифтит рядом с нами, брызгает на нас кашей из снега и уезжает. Мальчик так удивленно и даже немного восхищенно спрашивает у своего отца: «Пап, пап, ты видел дрифт?» Он замечает недовольный взгляд папы и добавляет: «Дурак, да, папа? Купил права, наверное!» © Палата № 6 / VK
«Дочь нарисовала картину и решила повесить ее на стену. А чтобы приклеить ее, она хорошенечко намазала стену краской»
«Мое чадо сломало телевизор»
Что просила, то и получила
- Однажды мы всей семьей собрались поехать на пикник. Пока муж со старшей дочкой поехали за продуктами, мы с младшим сыном решили собрать все вещи. Я попросила малого подготовить игры, в которые мы сможем поиграть на природе. Сын сказал, что все подготовил. Как только муж с дочкой вернулись, то мы сразу выехали за город отдыхать. Мы жарили мясо, купались и решили поиграть. Я открыла рюкзак сына, чтобы достать игры, а внутри увидела только телефон и пару машинок. Сын на меня посмотрел и сказал, что в это можно играть на природе. © Мамдаринка / VK
«Сынуля спит где угодно, но только не в своей кроватке»
Вроде, уже достаточно взрослый, чтобы смог объяснить, что не устраивает в кровати.
Слишком жёсткий/мягкий матрас, от батареи жарко, из окна дует с присвистом...
«Я был в ванной, стирал вещи дочки и понял, что она подозрительно тихо себя ведет. Пошел ее искать и наткнулся на это. Мамы с малышами, как вы все справляетесь?»
Ох, уж эта детская непосредственность
- Муж ласково называет меня Котя, а дочку Котенок. Обычно не путается. А это раннее утро, малая просит достать ей печенье с полки. А муж ей: «Котя, давай чуть позже». Дочь в ответ: «Папа, я же котенок. А эта старая кошка рядом с тобой лежит». Ну спасибо блин, доченька! Старой кошкой меня еще не называли. Посмеялись, но объяснили, почему лучше так людей не называть. А то некоторые старые кошки за такое могут и поцарапать, особенно в шесть утра выходного дня! © Мамдаринка / VK
«Была на улице и, вернувшись в дом, обнаружила вот это. Мой малыш решил, что ему не нравится мое денежное дерево, которому столько же лет, сколько и ему»
«Первое (и, возможно, последнее) празднование дня рождения моей дочери»
Когда твой ребенок полон сюрпризов
- Дочь интроверт, узнала я об этом, когда ей было года 4. Мы были на пляже, она задумчиво лепила свои замки из песка, а рядом сидела девочка того же возраста и всячески пыталась подружиться. Дочки хватило минут на 20, потом она встала, деловито ополоснула руку и приложив ее ко рту девочки сказала: «Я устала от тебя, на сегодня хватит». Как говорится, чтобы зона комфорта стала комфортной, нужно, чтобы присутствующие рядом экстраверты просто замолчали. © Hrustaleva__ / Twitter
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Комментарии
У моего папы фраза "нежные детские лапки" была синонимом непреодолимой силы