19 деток, которые добавили огонька в родительскую жизнь

Иногда кажется, что дети пришли в этот мир, чтобы каждый день приносить взрослым что-то новое — то повод улыбнуться, то неожиданный вопрос, то настоящее приключение. Они умудряются совмещать разрушительную энергию урагана с наивной непосредственностью, которую невозможно не любить. Один день — и у вас в холодильнике завод по производству пластилина, кот в костюме феи и философский вопрос: «А если съесть батарейку, стану ли я роботом?»

Это должно было быть обычное фото со свадьбы, но у маленького проказника были свои планы на этот счет

«Собираем стирку. И вот что я нашел в карманах сына, который «трижды проверил все карманы»

«Вот что пил мой детеныш. Еще и возмутился, когда я собралась вылить — залпом допил сам. Это кола с маринованным огурцом»

Ассоциации, конечно, так себе

Еще на Новый Год мы делали с дочерью праздничные пряники. Такие, как в мультфильме «Шрек». Я очень старалась, вырисовывала этих человечков из теста, а она пыталась повторить за мной. На последнюю партию у нас закончилась вся глазурь, поэтому пришлось их украшать горячим шоколадом. Дочь одного тоже облила шоколадом. Подождали, пока остынут, смотрим, а я и хвалю: «Вау, у тебя такой классный получился!» На что она мне отвечает: «Он как будто упал в сельский туалет. Я его есть не буду». Самого «шоколадного» пряничного человечка ел наш папа. © Мамдаринка / VK

«Мой ребенок укусил стиральную машину, и она сломалась. Реально начала протекать»

«Дочь сказала, что может сама налить себе кетчуп в тарелку. Я еще долго не смогу доверить ей бутылку с кетчупом»

Если хотите почувствовать себя древностью — просто заведите детей

Нашли на чердаке старый стационарный телефон. Тот, что 5 кг весит и с трубкой. Там еще даже не кнопки, а крутящаяся штука. Притащила показать ретро-телефон мелким. 5-летний сын смотрит на это чудо техники и вдруг спрашивает: «Мам, а оно крутится, потому что динозаврам лапками неудобно было кнопки нажимать?» © Мамдаринка / VK

«Я сказал ей надеть носки»

«Мои двое дошколят только что сделали это с целой упаковкой кабельных стяжек»

Когда понял, что сказал что-то не то

Стою я утром на автобусной остановке, погода ужасная: слякоть, моросит мокрый снег, под ногами каша. Рядом со мной где-то в двух метрах стоит мальчик восьми лет с отцом. Тоже ждут автобус. Вдруг наше тихое ожидание транспортного средства разбавляет какой-то дундук на старой машине. Резко выезжает у поворота, дрифтит рядом с нами, брызгает на нас кашей из снега и уезжает. Мальчик так удивленно и даже немного восхищенно спрашивает у своего отца: «Пап, пап, ты видел дрифт?» Он замечает недовольный взгляд папы и добавляет: «Дурак, да, папа? Купил права, наверное!» © Палата № 6 / VK

«Дочь нарисовала картину и решила повесить ее на стену. А чтобы приклеить ее, она хорошенечко намазала стену краской»

«Мое чадо сломало телевизор»

Что просила, то и получила

Однажды мы всей семьей собрались поехать на пикник. Пока муж со старшей дочкой поехали за продуктами, мы с младшим сыном решили собрать все вещи. Я попросила малого подготовить игры, в которые мы сможем поиграть на природе. Сын сказал, что все подготовил. Как только муж с дочкой вернулись, то мы сразу выехали за город отдыхать. Мы жарили мясо, купались и решили поиграть. Я открыла рюкзак сына, чтобы достать игры, а внутри увидела только телефон и пару машинок. Сын на меня посмотрел и сказал, что в это можно играть на природе. © Мамдаринка / VK

«Сынуля спит где угодно, но только не в своей кроватке»

«Я был в ванной, стирал вещи дочки и понял, что она подозрительно тихо себя ведет. Пошел ее искать и наткнулся на это. Мамы с малышами, как вы все справляетесь?»

Ох, уж эта детская непосредственность

Муж ласково называет меня Котя, а дочку Котенок. Обычно не путается. А это раннее утро, малая просит достать ей печенье с полки. А муж ей: «Котя, давай чуть позже». Дочь в ответ: «Папа, я же котенок. А эта старая кошка рядом с тобой лежит». Ну спасибо блин, доченька! Старой кошкой меня еще не называли. Посмеялись, но объяснили, почему лучше так людей не называть. А то некоторые старые кошки за такое могут и поцарапать, особенно в шесть утра выходного дня! © Мамдаринка / VK

«Была на улице и, вернувшись в дом, обнаружила вот это. Мой малыш решил, что ему не нравится мое денежное дерево, которому столько же лет, сколько и ему»

«Первое (и, возможно, последнее) празднование дня рождения моей дочери»

Когда твой ребенок полон сюрпризов