19 фото и историй о том, как креативная реклама сделала чей-то день чуточку веселее
Народное творчество
25 минут назад
Благодаря рекламе мы знаем о многих крутых товарах и услугах. Вот только иногда конкуренция на рынке так высока, что креативщикам приходится практически каждый день выдумывать что-то новенькое. И порой они заходят слишком далеко со своей фантазией.
- Была маленькая, мы с папой смотрели телевизор, шла реклама прокладок. Спрашиваю у него, мол, что это. А тот такой: «Это „женские памперсы“, их можно носить только женщинам. Остальные должны терпеть». На следующий день пошли в театр с мамой, я в туалет захотела. Мама шепчет: «Потерпи 5 минут». А я так на нее обиделась тогда. Конечно, сама-то в памперсе сидит, а меня в туалет не пускает! © Подслушано / Ideer
Хороший дизайнер — залог успеха
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Bereberebere / Pikabu
- Поехали с подружкой в путешествие на выходные. У меня желудок сводит от голода, замечаю киоск со всякими вкусняшками. Беру там шоколадку. Предвкушая удовольствие, открываю рот, и тут вдруг подруга как заорет: «Нет! Не кусай ее!» Я слюной чуть не подавилась, а та бежит ко мне и ржет. Это был воздушный шоколад, и в какой-то рекламе она видела рекомендацию, мол, не кусайте его, а просто положите кусочек на язык, он сам растает.
- Ждала автобус. На остановку подошла бабуля с милым песиком — кем-то средним между пуделем и йорком. Собакен смирно ходил, виляя хвостиком, и вдруг начал рычать и рваться к той части остановки, на которой рекламный плакат размещается. Смотрю, а там реклама кошачьего корма: стоит котеночек на задних лапах, в человеческий рост. Опознал ведь! Не думала, что собаки могут что-то на фото различать, да еще и в совершенно другом масштабе. А бабуля не удивилась. Сказала, что песик телевизор постоянно смотрит. © Подслушано / Ideer
Вы уже почувствовали эту боль?
- Распространитель листовок, пытаясь привлечь людей, говорил: «Продажа надувных тараканов!» Действенный метод. Люди в недоумении брали листовки, чтобы посмотреть на тараканов, а там была реклама окон. © Подслушано / Ideer
- Долгое время, когда я смотрела видосики в интернете, в начале каждого вылазила реклама одного и того же кошачьего корма. Там котик мяукал, и моя кошка как с ума сходила: бросалась на ноутбук, тыкала лапкой в экран, издавала странные звуки. Я все понять не могла, реклама котейку привлекает или напрягает. А мне ролик аж на подкорку записался. Как-то увидела этот корм в магазине и решила купить, чем черт не шутит. Кошка угощение поклевала, а потом ее стошнило возле моего ноута. Спасибо, реклама!
Кто такая Маша? Можно как-то договориться, чтобы она не приходила?
Тут даже кот из мема с Линдси Лохан без 3 пачек «Вискаса» не разберется
- Мужа бесят СМС с рекламой. Обычно он звонит по указанному номеру и просит больше его не беспокоить. Всегда срабатывало. И вот в очередной раз прислали такую рекламу. Он звонит, спрашивает: «Как мне можно избавить себя от вашей рекламы?» И получает ответ, от которого я просто валялась по полу. Ему сказали: «Стукнуться о стену, подкинуть 3 раза телефон и пукнуть!» После этого с номера мужа трубку не брали. © Подслушано / Ideer
- Много в мире существует совпадений и знаков. Мы с сестрой почистили зубы, пошли в нашу комнату, и она спросила: «Как тебе мои зубы? Чистые?» Я не успела ничего сказать, так как резко включился телевизор, и в рекламе восхищенно произнесли: «Блестящий результат!» До сих пор в шоке. © Не все поймут / VK
В магазинах моветон? Выбери:
- Насмотрелась в детстве рекламы про порошок и Fairy, решила повторить трюк оттуда. Смешала их в стакане и испытала сие инновационное средство на новом белом тюле. Я измазала его землей из ящиков с рассадой, растительным маслом и вишневым вареньем. Когда выяснилось, что реклама врет, я ничего умнее не придумала, чем вымыть стакан и свалить к бабушке. Хорошо, что жили в селе. Спасло меня то, что пятна получились похожи на мазут. © Подслушано / Ideer
- Сдавала устный экзамен в универе, нервничала жутко: профильный предмет, препод требовательный. У меня во рту пересохло, я начала лепетать какую-то ахинею. И тут преподаватель вдруг говорит: «Может, воды попьете? Или жвачку вот возьмите». И протягивает мне пачку жвачки. Я смотрю на нее и зачем-то спрашиваю: «А можно 2 подушечки?» И тут мы с ним в один голос: «Как в рекламе!» Мы даже поржали, я успокоилась, экзамен сдала.
Вот это креатив!
- Когда-то по телику часто крутили рекламу мужского дезодоранта, после нанесения которого с неба одна за другой падают девушки-ангелы. На 7-летнего пацана эта реклама произвела такое впечатление, что он не придумал ничего лучше, чем стащить подобный дезодорант у старшего брата и вылить весь флакон на себя. И потом носиться по дому, удивленно и одновременно недовольно интересуясь, глядя в потолок: «А где девочки?» © Подслушано / Ideer
- Никто так не верит в меня, как люди, настраивающие рекламу, которая появляется в моей новостной ленте. Каждый день мне предлагают купить роскошную виллу на Майорке, отправиться в кругосветку, приобрести — да, и такое было — модульный ж/д вокзал! Или вложиться в выгодный бизнес с порогом входа в несколько миллионов — ха, пустяки же! Спасибо, люди, за то, что вы во мне не сомневаетесь.
А это уже более высокий уровень наружной рекламы
- Девушка моего брата — шикарная блондинка. Умная, хорошо зарабатывает, ездит на крутой тачке. А на заднем стекле у нее размещена реклама работы моего брата. Когда я спросила, зачем такой фигней стекло испортила, она ответила: «Мне на дороге теперь не сигналят вообще». Хм, пожалуй, когда у меня будет машина, я на заднем стекле тоже напишу: «Тренировки по тайскому боксу». © Подслушано / Ideer
- Ох уж эта контекстная реклама, появляющаяся где надо и не надо! У нас в офисе 14 компов. Если кто-то искал что-то в сети, реклама с этой штукой появится у всех. Любим гадать, чей запрос вылез на этот раз. На днях босс вышел из кабинета и такой: «Кто это у нас тут искал генератор?» У него на даче два почти новых, готов продать по дешевке. © Подслушано / Ideer
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