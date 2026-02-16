Упал к ногам. Была бы я мужчиной, я бы точно к ногам одной бабушки упала. Гуляю вдоль реки, навстречу идёт пожилая пара, лет по 80 им. У дамы такое красивое лицо, что у меня аж сердце замерло. Я ещё никогда в жизни не видела такой красивой пожилой дамы.
19 историй о бабушках и дедушках, чья любовь способна согреть даже в ледниковый период
Истории
1 час назад
Мы все любим своих бабушек и дедушек, но порой старшее поколение такие непредсказуемые вещи отчебучивает, что даже не знаешь, как на это реагировать. В некоторых случаях хочется то ли плакать, то ли смеяться. Бабушки наших героев то свахами на полставки подрабатывают, то придумывают неожиданные бизнес-планы. Дедушки тоже скучать не дают — любят поспорить со своей второй половиной.
- Обиделся однажды наш дед на бабушку и решил, что теперь будет жить в лесу. Она его обиды не заметила — спокойно себе шила за машинкой. Он же драматично несколько раз возвращался домой, чтобы забрать что-то в свой поход: то фонарик забудет, то лопатку, потом еще что-то. Вот и ушел в лес. Триумфальный уход из дома закончился, когда бабушка посмотрела на время и позвонила ему с возмущением: «Игорь, ты где ходишь? И молоко купи по дороге домой!» Ну, он и вернулся домой — ему же Зойка сказала возвращаться. Мы его потом спрашивали: «А почему ты, если из дома решил уйти, к детям и внукам просто не приехал?» Он лишь плечами пожал. А бабушка потом, когда про эту ситуацию узнала, сказала, что он всегда был таким драматичным, она его за это и полюбила. По молодости и серенады под окном пел, и стихи печальные писал, если они ссорились. Ну просто Пьеро из сказки.
- Ездила на процедуры в больницу в течение двух недель и там подружилась с бабулей Леной (она так разрешила себя называть). Ей было 75 лет, но это было одно из самых крутых знакомств в моей жизни. Она рассказывала мне о своих путешествиях с подругами — они несколько раз в год куда-то ездят. Про детей и внуков. Мы вместе с ней обсуждали парней. Говорила мне: «Сейчас пройдем с тобой мимо кабинета, там такой красавчик. Ты присмотрись». Я раньше от метро ехала на автобусе до больницы, а она меня замотивировала вместе с ней ходить туда-обратно пешком. Замечательная, вдохновляющая женщина.
- У меня в детстве была копилка. Приехал к родителям в гости недавно, решил открыть ее (я этого никогда не делал), хоба, там 10 купюр по $ 100. На каждой было что-то написано. Собрав купюры в нужном порядке, я получил послание: «Внучок, купи то, о чем мечтаешь. Береги себя. Твой дед». Деда уже нет около пяти лет. Спасибо, дедушка! © Палата № 6 / VK
- У моей бабушки был день рождения. Я долго не знал, что ей подарить, поэтому спросил прямо. Она ответила: «У меня все есть, главное — приходи сам, тортика поешь моего фирменного! Ну, можешь еще автограф Аллегровой прихватить!» На тот день рождения пришлось дарить цветы, но потом за год я побывал на пяти ее концертах в разных городах, и лишь на пятый раз удалось взять ее автограф. А бабушка очень удивилась, сказала, что пошутила и никогда не была ее фанаткой. Зато теперь могу похвастаться перед друзьями, что знаю почти все песни Аллегровой наизусть... © Палата № 6 / VK
- Мой дедуля всегда переживал, что я недоедаю, поэтому часто подкладывал мне еду в тарелку. Стоило отвернуться, отвлечься на что-то — я поворачивалась, а у меня на тарелке снова еда лежит. А шашлык вообще дело святое: любимой внучке всегда первый шампур шашлыка.
- Парень подарил мне айфон 16, а я свой 12-й подарила бабушке. Бабушка очень радуется. Говорит, что у нее еще не было телефона, который бы так красиво снимал цветы, дачу и нашего кота Василия. Где-то через неделю звонит мне и говорит: «Слушай, я посмотрела, сколько этот телефон стоит. Ты знала? Так зачем же я его на дачу таскаю, давай я его продам, а на эти деньги купим мне кнопочный, а тебе пару штук джинсов, а то ты вон в дырявых ходишь!» Еле уговорила, чтобы все же себе его оставила. © Не все поймут / VK
- Моя бабушка считала меня очень худым. Я постоянно ходил к ней обедать, а она варила пельмени. Однажды я попросил буквально два-три пельмешка: «Бабуль, сегодня я совсем сытый!» Вот тогда-то я и увидел в своей тарелке три мегапельменя. И я не удивлюсь, если в запасе был и гигапельмень на случай «ну хоть один пельмешек сварю, внучок». Дело в том, что каждый раз она спрашивала, сколько мне сварить пельменей, и я выбирал количество в зависимости от того, насколько был голоден. Но через пару недель мне показалось, что, я если прошу сделать поменьше пельмешек, то по размеру они становятся ощутимо больше. Вот я решил проверить эту гипотезу. Люблю ее. © iKornilov / Pikabu
- Коллега увидел в июне в подъезде объявление, написанное красивым ровным почерком. Мол, дорогие соседи, если у вас есть ненужные стеклянные банки, оставьте их, пожалуйста, на этом подоконнике. И подпись — бабушка Зоя из такой-то квартиры. А чего не оставить? В ближайшие дни на подоконнике постоянно появлялись новые банки. Приятель тоже парочку своих помыл и поставил. Позже объявление пропало и все благополучно забыли об этой истории. Развязка наступила где-то в начале сентября. Этот же подоконник вдруг оказался уставлен банками с различными соленьями, компотами и прочими видами дачной консервации. Банок 40-50 на вид. А над ними висело новое объявление того же автора: «Дорогие соседи, забирайте, пожалуйста, ваши банки». © Slepoyastronaft / Pikabu
- Стою на остановке, а рядом — бабуля с внучкой лет пяти. Девчушка за одну руку крепко ухвачена бабушкой, а второй тянется погладить бездомную кошку. Старушка одергивает ее, мол, не трогай, увяжется и не отстанет, и вон автобус наш подъезжает, пошли. Уже перед входом в транспорт бабулька останавливается и выдает: «Ладно, поедем на следующем. Пошли за кормом для твоей подружки. Покормим и поедем». © Подслушано / Ideer
- Как-то раз пришла ко мне бабушка с проблемой. Говорит, мол, посмотри: браузер открываю, а там все черное. Открыл браузер, а там и вправду окно черное. По истечении 6–7 минут ситуация прояснилась: это были вкладки, но не просто пара-тройка, а примерно так 200. © Pukanium / Pikabu
- Иду в парке мимо очень пожилой пары, поскальзываюсь и мощно так падаю. Бабушка: «Давно к моим ногам не падали». Дед: «Да он же просто поскользнулся!» Я: «Нет же, я засмотрелся и упал к ногам!» Бабушка: «Слыхал? Вот и не спорь!» © AntonBelyayev1 / X
- Покупаю какую-то мелочь в киоске. Бабушка-продавец дает слишком большую сдачу. Указываю на ошибку, получаю поток благодарности. Через месяц снова подхожу к киоску. И вдруг бабуля хватает меня за руку и орет: «Вот он!» Я аж присел. И тут выходит эта бабушка из ларька и за руку выводит девушку неземной красоты. Знакомит нас. Как позже выяснилось, она внучке достойного мужа искала. Две недели заставляла ее вместе с собой в засаде сидеть в киоске. Так я с будущей женой и познакомился. © ***Yaguara / Pikabu
- Я у бабушки в гостях, легли спать, минут 40 тишины, и потом крик:
— Даша!
— Что?
— Спишь?
— Да.
— Максим из третьего подъезда ведь еще не женат... © dasha_dynamite / X
- Бежала на работу, спешила очень, а меня перевела бабуля через дорогу! Не я ее, а она меня! Стою на зебре, машины быстро едут, а мне бежать нужно. Шустренькая бабулечка подходит ко мне, берет за руку и говорит: «Сейчас перейдем, внученька. Они всегда пропускают меня, только нужно руку поднять, подождать, пока остановятся, и можно идти!» Она так и сделала, перед ней все машины остановились, и бабуля меня перевела! Со стороны это, наверное, выглядело весьма забавно. Я ей очень благодарна, а то сама бы долго переходила ту дорогу, точно опоздала бы! © Палата № 6 / VK
- Я всю жизнь мучилась со своими длинными волосами. Сначала мама запрещала обрезать. Потом — парень, с которым, слава богу, рассталась. Но 2 года назад я решилась на кардинальные перемены. В общем, теперь у меня выбрито полголовы и кольцо в носу. Я счастлива, уверена в себе и все наладилось. Родные, конечно же, не все одобрили, но разрулила ситуацию моя бабуля. Она сказала: «Чего вы раскудахтались! Если захочет, то отрастит, а сейчас не лезьте. И если кто-то скажет еще что-нибудь про кольцо в носу, то я себе тоже проколю». © Карамель / VK
- Была я на 5-м курсе института. Приехала в гости к бабушке. Пьем чай, она так смотрит заговорщически и говорит: «И как тебе медок? Хороший, да? Вчера купила, у Сергея, да-а-а... Он с женой развелся, вот баба-дура, в город усвистала за „лучшей жизнью“. А мужик-то он — ВО! А главное, мед-то какой! А? Может, вас познакомить? На свидание там сходите, в кино. У него пасека своя. Мед будет нам бесплатный!...» А Сергей мужик правда ВО! Только вот ему тогда было 47 лет, а его дочь — моя ровесница. Но мед правда был хороший, конечно. © Juzzzeppello / Pikabu
- Моя семья очень негативно относится ко всем телесным модификациям (будь то пирсинг или тату). Я начала делать тату в 14 лет, каждые 2 года по татуировке. В 16 проколола уши, в 19 — язык. Родители даже не подозревают об этом, хотя жила я до 18 лет с ними. И вот как-то захожу я в гости к бабуле, переодеваюсь, а она заходит и видит все художества и пирсинг. На что выдает: «Ну, хоть внучка у меня нормальная!» И показывает свою тату на все бедро. © Подслушано / Ideer
- Пришел я как-то к бабушке, сидим, пьем чай, общаемся — хорошо! И заходит разговор про растение на подоконнике. Забыли его название, и тут я вспоминаю про современные технологии. Открываю приложение, говорю голосовой помощнице, мол, сделай фото — и мы сразу же получаем верный ответ. Стало интересно, начал делать фотки не только растений, иногда точно отвечала, иногда странно. Примерно на 15 раз «сделай фото» бабушка мне выдает: «Внук, хватит уже девушку глупыми вопросами отвлекать!» © theloniusmonk / Pikabu
- На первом курсе я проколол себе ухо и боялся показаться бабушке на глаза. Она меня очень любила, но могла отругать как следует. И вот я приехал к бабуле в гости, а она — вообще ноль реакции на мой вид. Мне аж любопытно стало, почему. Говорю: «Ба, как тебе моя сережка?» А она как отмочит: «Да плевать на твою сережку! Ты мне объясни, какого лешего ты ходишь в рваных джинсах? Нормальных штанов нет?» © Ruddiver / Reddit
Прочитав истории героев нашей статьи, сразу понимаешь, что со старшим поколением скучать не приходится. А у вас есть забавные истории про ваших бабушек и дедушек? Ждем вас в комментариях!
Еще несколько теплых статей про бабушек и дедушек:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ историй о том, что рабочий день в общепите бывает каким угодно, только не скучным и предсказуемым
16 собеседований, которые прошли по всем стандартам комедии
Истории
3 дня назад
16 начальников, чьи приколы сотрудники пересказывают вместо анекдотов
15 человек рассказали о подарках, которые до сих пор вызывают у них улыбку (или нервный смешок)
16 человек вспомнили случаи, когда их планы рухнули, но это привело к чему-то невероятному
Народное творчество
1 месяц назад
17 праздничных историй про подарки, которые наделали переполоха
16 честных историй от работников ЗАГСа, которые порой сами не верят в то, что происходит на регистрациях
20+ совпадений, которые дадут фору любой мыльной опере
Истории
4 дня назад
19 женщин, которые так красиво переиграли бывших, что те до сих пор кусают локти
20 человек, которым досталась не фамилия, а готовый анекдот
Истории
1 неделя назад
20 историй от женщин, которые в один прекрасный день решили, что с них хватит
Истории
3 недели назад
15 человек, чья жизнь интереснее любого сериала для всех знакомых и не очень
Истории
5 дней назад