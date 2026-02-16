19 историй о бабушках и дедушках, чья любовь способна согреть даже в ледниковый период

Мы все любим своих бабушек и дедушек, но порой старшее поколение такие непредсказуемые вещи отчебучивает, что даже не знаешь, как на это реагировать. В некоторых случаях хочется то ли плакать, то ли смеяться. Бабушки наших героев то свахами на полставки подрабатывают, то придумывают неожиданные бизнес-планы. Дедушки тоже скучать не дают — любят поспорить со своей второй половиной.