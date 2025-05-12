20+ историй о том, как деньги влияют на отношения

Непростой финансовый вопрос так или иначе возникает в любой паре и часто вызывает разногласия. Кто-то считает, что платить должен мужчина, а кто-то убежден, что необходимо разделять счет в кафе и на равных вкладываться в семейный бюджет. У каждого своя правда, и конфликты на этой почве и стали основой историй из этой статьи.

В статье используются изображения, созданные с помощью ИИ.