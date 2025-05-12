20+ историй о том, как деньги влияют на отношения

Истории
27 минут назад

Непростой финансовый вопрос так или иначе возникает в любой паре и часто вызывает разногласия. Кто-то считает, что платить должен мужчина, а кто-то убежден, что необходимо разделять счет в кафе и на равных вкладываться в семейный бюджет. У каждого своя правда, и конфликты на этой почве и стали основой историй из этой статьи.

В статье используются изображения, созданные с помощью ИИ.

  • Я после отпуска, жена не работала, до зарплаты далеко, холодильник пустой. Пришлось занимать. А потом нашел заначку жены — как две моих зарплаты. До сих пор трясет от этой святой простоты, заявила мне: «Это же мои, я сама их накопила!» © LeoMardo / Pikabu
  • Мы с мужем откладывали деньги на его счет. У меня разболелся зуб, и знаете, что сказал муж? «Ну, мы же на дом копим, возьми кредит, если надо». Еще и бесился, что я свои деньги перестала на счет закидывать. Надо ли говорить, что муж бывший. © KatterinkaLy / Pikabu
  • Познакомилась с разведенным мужчиной. Заботливый, готовит как бог. Ну как жена могла бросить такое сокровище? Проходит полгода, ни одного подарка! Жадина? Я спросила, почему. А он выдал: «Бывшая всегда расстраивалась, когда я ей что-то преподносил. Спрашивать, что подарить, было нельзя, иначе это не сюрприз. А если подарок недорогой, это значит, что она мне тоже не дорога. В общем, за 15 лет брака я ни разу не угадал с подарком. Видимо, нет у меня таланта подарки дарить». Я ответила: «А ты попробуй, вдруг есть?» И с тех пор нет у нас никаких проблем с презентами.
  • Мой муж постоянно помогал своей сестре и ее мужу, суммы немаленькие. А потом как-то свекровь со свекром у нас гостили и я обмолвилась, что он сестре деньги дает. Что тут началось! Родители спрашивают: «Зачем ты им даешь?!» Муж говорит: «Это же семья». А свекровь на меня показывает и говорит: «Вот твоя семья, жене деньги давай, если у тебя их много! Сестра взрослая женщина, сама заработает». Вот я тогда поняла, что со свекровью мне очень повезло. © TolstushkaKatya / Pikabu
  • Познакомилась в интернете с мужчиной. Решили погулять вместе. В кафе нам принесли счет. А мужчина официантке заявляет: «Вы могли логически подумать, что раз нас двое, то и чека нужно два». Девушка растерялась, да и я тоже. Сказала, что раздельный счет не нужен и оплатила все. Но мнение мое о мужчине сразу испортилось. И тут через несколько дней получаю от него сообщение: «Привет, не хочешь сходить куда-нибудь?» Наглый какой. Нет уж. © Карамель / VK
  • Мама — учитель на пенсии. Денег у нее хватает на квартплату и еду. Я стал понемногу помогать. То одежду с обувью обновлю, то из техники что-то куплю, хотел за квартиру платить но она наотрез отказывается. Да и обновки каждый раз приходится с боем покупать, говорит: «Мне ничего не надо». Захотела она на удаленке репетиторствовать. Но комп старый, решили комплектующие обновить. Я предложил брату скинуться. Он был не против. Но жена брата залезла к нему в телефон, прочитала нашу переписку и устроила скандал. Сначала брату, потом мне, а маму довела до нервного срыва. Говорила, что такие покупки без ее разрешения делать нельзя, и что мы хотим их до развода довести. Брат хорошо зарабатывает, да и речь шла о небольшой сумме. А она еще и родне рассказывает, что мать все деньги у них из семьи забирает. © Unknown author / Pikabu
ucTepu4ka
17 часов назад

Когда-нибудь жена брата будет старой мамой. Пусть ей аукнется. Вернётся бумерангом

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  • Начинала встречаться с будущим мужем и удивлялась: работает, неплохо зарабатывает, а вещи «бабушкины», телефон разбитый. Ну ладно, не за деньги полюбила, да и сама подрабатывала, хоть и студентка. Но окончательно я прифигела, когда оказалось, что он четвертый месяц ходит в обуви с дыркой в подошве, а зарплату отдает брату и родителям, ведь им же нужнее. И я предложила пару месяцев не давать никому деньги и сказать всем, что я теперь блюду финансы. Оказалось, что никто по миру не пошел. И мужу понравилось. Он смог и одеваться по сезону в нормальных магазинах (раньше ему мама таскала что-то с рынков и обижалась, если он не хотел это носить), и сам в кафе сходить, и даже на обучение себе отложить, которое давно хотел. © alleory / Pikabu
  • Я, когда получила декретные, все их плюс свои сбережения отдала на ремонт квартиры мужа, чтобы жить комфортнее. Думала, семья, все делаем вместе. Ремонт сделан, ребенок родился, и вдруг муж мне заявляет, что у нас будет раздельный бюджет. А у меня ноль в кармане, только маленькое ежемесячное пособие. Сидела вообще без копейки. Он, конечно, покупал и смесь, и памперсы. Но я ходила, как нищенка, в джинсах с заплатками. Я подала на развод. Он меня в Тай свозил, я простила. Но не забыла. На работу вышла, снова деньги есть, снова оделась, обулась, в кафе хожу. А тут у него финансовый кризис начался. И что-то раздельный бюджет его уже не радовал. © Talomea / Pikabu
  • Пару лет назад подрабатывала на мужа. Ребенок маленький, львиная доля домашних дел на мне, я ж «не работаю». Муж только мусор выносил и в магазин ходил. Я по ночам выполняла его задания, которые нужно сделать «позавчера». А зарплату не платил. Он сэкономил, я ничего не заработала. Денег своих нет, только семейные, которые полностью контролирует он. Любая мелочь на себя или ребенка только по согласованию. «Ты уверена, что это нужно?» (не нужно, естественно). Он решает. Захотел потратить последние деньги на свои развлекухи — потратил. Ему, как единственному работающему, надо стресс снимать. А мы подождем. Еда же в холодильнике есть.Теперь мы больше не работаем вместе. У меня свои деньги на карте. Ощутимые суммы сразу уходят на семью. Мелочь периодически трачу на себя. И теперь могу купить что-то на свое усмотрение. Лак для ногтей, ребенку тапки, штаны новые. Без изматывающих переговоров. © Lumino.handcraft / Pikabu
  • Ухаживал за мной мужчина. Звал в ресторан, себе ничего не заказывал, а мне говорил брать немного. Приезжая ко мне, спрашивал, что купить, но брал дешевые продукты. Через месяц траты сошли на нет. На мой день рождения он встал, помылся, поел и без всякого подарка выдал: «С днем рождения! А ты сегодня что вкусного приготовишь?» Я не выдержала: «А ты что-то купишь, чтобы я вкусное приготовила?» И тут это чудо выдает: «Когда будешь моей женой, тогда я буду тебя содержать, а пока я не обязан». Выгнала его нафиг! © Подслушано / VK
  • Зарабатываю в три раза больше мужа. Мы живем в его квартире, доставшейся от бабушки. Муж дорог мне, я ценю его доброту и заботу. Но меня расстраивает его нежелание стремиться к большему. У нас старенькая машина, мы редко ходим в рестораны, и наш ремонт обычный. Можем позволить себе путешествия, но выбираем недорогие гостевые дома. Я же могу позволить себе больше: хочу жить в дорогом отеле, покупать дорогие вещи и ужинать в ресторанах. Но муж считает, что это пустая трата денег. Я коплю на квартиру-студию, но муж предпочитает работать в госучреждении с фиксированным окладом. Хочу, чтобы он стремился к большему, но он не проявляет интереса. Люблю мужа, но не хочу жить скромно, как он считает. Для меня это другой уровень жизни. © Подслушано / Ideer
  • Мой муж любит скандалить из-за денег. По его мнению, я слишком много трачу то на продукты, то на салоны красоты. Он называет меня транжирой и постоянно попрекает. А недавно я узнала, что он спустил на какие-то карточки $ 160 тыс! Со своей кредитки. А счета по кредитке закрывал с нашего совместного счета. Я и раньше замечала крупные траты, но когда спрашивала об этом, то у него всегда находилась отговорка. Сейчас, когда вся ситуация вскрылась, я намерена вернуть себе минимум половину. Теперь каждый раз, когда на общий счет приходят деньги, я просто перевожу их себе. Муж жутко бесится и говорит, что я поступаю не по совести. © Disastrous-Power-101 / Reddit
ucTepu4ka
17 часов назад

Жизнь одна у нас, а мужа можно поменять. Женщины,которые терпят такое, даже сочувствия не вызывают

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  • Одна из причин развода с мужем: много слов и мало дел. Долго мог говорить, какой он умелец, но на хорошую работу его так и не взяли. Кричал, что он — настоящий мужик, но на сына денег не давал полтора года. Если друзья куда-то звали, он готов был потратить на них всю зарплату. А деньги на проезд он позже просил у меня, у жены в декрете. © Подслушано / Ideer
  • Мы с мужем оба работаем и прилично зарабатываем. Около года назад его брат и сестра переехали, и мы начали помогать им финансово на первое время. Всю мою зарплату мы отдавали им, а жили на деньги мужа. А недавно помощь понадобилась уже моим брату и сестре. Я сказала мужу, что планирую перечислить им около 40% своей зарплаты, на что получила гору упреков и возмущения. Он сказал, что я не имею права тратить наши деньги на своих родственников. Чуть позже я узнала, что он полностью опустошил мой счет, на котором была кругленькая сумма. Эти деньги предназначались для нашего ребенка. Когда я спросила об этом своего мужа, он сказал, что отдал их своему отцу. © Unknown author / Reddit
  • У меня в семье случился инцидент. Муж не посоветовался со мной и купил в машину новые чехлы. Белые. В семейную машину, в которую я добрачные деньги вкладывала. Машина общая. Возим детей, которые ногами трутся о чехлы, едят что-то в машине. Возим родителей. У его мамы ноги больные, поэтому когда в машину садится, то задевает пороги и чехлы тоже. Продукты возим, стройматериалы для ремонта. Теперь муж сказал, что будем возить только в багажнике все. Нервничает, на детей орет, родителей не хочет возить. Денег впритык, тянем от зарплаты до зарплаты. Ребенок заболел, пришлось на лекарства денег занимать. Зато чехлы новые. Белые! © Аноним / Pikabu
  • У нас с женой возник спор по поводу моей премии на работе. Она считает, что вся премия должна быть потрачена на семью. Я хочу оставить эти деньги себе и говорю, что имею право распоряжаться хотя бы премией самостоятельно. Она обвиняет меня в эгоизме и говорит, что я не понимаю сути брака. Я сказал, что если бы она получила премию, то я ни на секунду не был бы против, чтобы она оставила ее себе. Но тут она мне выдала: «Вообще-то я бы потратила все на семью». Получается, я не прав? © Chemical_Party_9901 / Reddit
  • Я та девушка, которая все же смогла пройти финансовую проверку мужчины. Молодой человек пригласил на встречу. Естественно, финансовая часть не обсуждалась. Я по привычке заказала на ту сумму, которая была у меня в кошельке. К концу вечера парень предложил оплатить пополам, на что я уверенно сказала, что без проблем! Счет был оплачен поровну, а уже на следующий день меня ждал букет и слова о том, что я первая в его жизни, кто после предложенного не подняла истерику и не убежала из заведения. Парни ничего нам, девушкам, не должны и ничем не обязаны. Большинство из нас борется за равноправие, а в итоге дует губы, что парень кофе не оплатил. Нужно иметь совесть и личный бюджет. © Подслушано / VK
  • Моя жена помешалась на чае. Перепробовала все возможные вкусы бюджетных чаев, теперь переключилась на чаи из специализированных бутиков. Она вбухивает огромные деньги из нашего общего бюджета на чай, которого дай бог хватает на одну чашку. Я ее просил покупать такие вещи на свои собственные деньги, ведь такие нерациональные расходы нам не по карману, на что она отвечает: «Тебе жалко, что ли?» Недавно купила 50 г. нереально эксклюзивного чая за 8 тыс. Я так обалдел, что не мог даже открыть рот. Подал на развод, я лучше воды попью. © Подслушано / Ideer
  • Встречаюсь с парнем уже 4 года. Периодически у нас возникают ситуации, когда он просит что-то купить для него или оплатить с моей карты: билет на поезд, сувенир для его мамы. Но потом возвращает сумму, округленную в меньшую сторону. Например, сувенир стоил 1100, а он перевел 1000, билет стоил 850, а он перевел 800. Казалось бы, мелочь, но меня обижает именно это — экономия каких-то копеек за мой счет. Если бы платил он сам, то заплатил полную сумму, а в этом случае я как бы делаю ему небольшую скидку за свои услуги покупки билетов для него. Я много раз говорила, что меня это не устраивает, но парень считает, что я мелочная. Я же считаю, что раз это так, то пусть платит полностью «с мелочью». © Аноним / Pikabu
  • Мой парень недоволен моими тратами на обувь, сумки, платья и украшения. Я оплачиваю большую часть всех наших общих расходов, включая ипотеку, коммуналку, еду и траты на ребенка. Я зарабатываю гораздо больше него, но пашу тоже прилично. Из-за все этого я сильно похудела, поэтому пришлось обновить гардероб. Парень теперь упрекает меня в покупке обуви и сумок, так как сам не может себе позволить такие траты. © DrKorsakov / Reddit
  • С мужем прожили вместе 9 лет. Я старалась экономить, а он тратил. Его семья занимала у нас деньги, но редко возвращала. Внезапно муж попал в аварию, поэтому я стала единственным кормильцем. Появились долги. Когда мужу перечислили зарплату (долго не выплачивали), я попросила его погасить кредит за машину и положить часть денег в кубышку. Вместо этого он снова «одолжил» деньги своей семье. Шло время, я копила деньги, но все равно этого было мало, чтобы раздать все наши долги. Вчера я проверила свой счет и обнаружила, что денег стало еще меньше. Куда они пропали? Муж снова дал своим родителям. Я сказала ему, что больше не буду им помогать. Оплатила половину счетов, закупила продукты и все! Если он хочет дать им деньги, то пусть делает это из своей пенсии, но я не собираюсь работать 60 часов в неделю ради их счастья. © EmotionalYear1372 / Reddit
  • Муж подруги несколько лет назад взял кредит на машину, но потом на работе настали тяжелые времена, и он не смог его выплачивать. Платить еще пару лет. Подруга каждый раз занимает деньги, чтобы помочь ему, недавно взяла кредиты, сменила работу на более высокооплачиваемую. Муж ее продолжает получать копейки, и его все устраивает. Предложила подруге развестись с ним. Теперь у меня нет подруги! © Подслушано / Ideer
  • Мы с трехлетним сыном приболели. Ребенок успокоился и уснул только под вечер. Готовить уже совсем не было сил, и я решила заказать нам с мужем на ужин суши. Вскоре пришел муж, увидел суши и как давай орать: «Ты тратишь мои деньги!» Так обидно стало. Тем более, что я и сама подрабатываю. Деньги небольшие, но на суши точно хватит. Муж знал, что мы с сыном приболели, но даже не спросил, как мы себя чувствуем. © Мамдаринка / VK

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