20+ мужчин, которые нашли в себе силы измениться до неузнаваемости
Фотоподборки
36 минут назад
Еще вчера они не осознавали своего потенциала, не верили в возможность перемен, а сегодня выглядят так, будто сошли с обложки глянцевого журнала. Эти парни доказали, что настойчивость, дисциплина и труд способны творить настоящие чудеса. И их преображение путем огромной работы над собой точно заслуживает восхищения!
«Я сбросил больше 200 кг за 3 года благодаря плаванию и ходьбе пешком каждый день»
«Ну как я вам теперь?»
- Невероятно! Блин, а это точно один и тот же человек? © Whencowsgetsick / Reddit
«Я сделал это! Минус 45 кг за три года!»
«4 года жизни, но оно того стоило»
«Не ожидал, что буду выглядеть так хорошо в свои 40»
«Вот какой результат всего за год»
«В 27 — страдающий ожирением и потерявший надежду. Позже в 29 — здоровый и счастливый»
«За шесть лет сбросил около 70 кг и стал более уверенным в себе!»
Ой, не верится, справа, мне кажется, значительно более молодой человек
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«Сидел на лекарствах. Понял, что дальше будет только хуже. Пошел к терапевту и постепенно стал возвращаться к подвижному образу жизни»
«В депрессии в свои 25 — уверенный в себе в 30»
«Развелся и решил, что пора привести себя в порядок»
«Как вам мой прогресс в тренировках?»
«Мой путь от 18 до 30 лет. Наконец-то нашел свою цель в жизни. Чувствую себя превосходно!»
«Чтобы за три года стать здоровее и счастливее, нужно почаще отрываться от гаджетов и следить за питанием»
«Разница примерно в 1 год. В какой-то момент мне просто все это надоело»
«Вот что могут за 6 месяцев сделать здоровое питание и тренировки»
«Всего 6 месяцев разницы»
«Один год и я сияю!»
«Мои 27 с разницей примерно в 4 месяца»
«Даже не верится, что раньше я так выглядел»
«Слева мне 39, справа — 42 года»
«За один год с помощью ChatGPT наконец-то удалось привести себя в порядок»
«Воспрял духом и превратился в самого счастливого человека на свете! Моя жизнь полностью изменилась, я стал намного увереннее, знакомлюсь с новыми людьми»
«Два года остались в прошлом»
Пожалуй, сложно отыскать лучшее доказательство того, насколько упорство и дисциплина способны изменить не только внешность, но и всю жизнь человека.
А вот и еще несколько подборок с людьми, которые не ждали чудес, а сами стали шаг за шагом преодолевать свои трудности:
Фото на превью DecisionNormal7806 / Reddit
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А где изменения: был отморозком, а теперь физик-ядерщик? Почему все вокруг пуза и прыщей?
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