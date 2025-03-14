20+ старых фото, на которых у наших дедушек вся жизнь впереди
Ностальгия
6 часов назад
Старые фотоальбомы с черно-белыми снимками - дверь в прошлое, за которой можно увидеть, как молоды и полны сил были наши родные, а один дедушкин взгляд мог покорить любое женское сердечко. В этой статье мы собрали фотографии пользователей, которые поделились частью истории своей семьи, и это - захватывающее зрелище, ведь истинная красота времени неподвластна.
"Мой дедушка со своей мамой, 1946-й год"
«Дедушка в 1980-х. Только что вернулся из-за границы, работал моряком на рыболовецком судне»
- Ух ты, какой лихой! © AtmosphereAlarming52 / Reddit
«Дедушка был первый парень на деревне. Ух, понимаю, почему бабушка в него влюбилась!»
«Дедушка со своей семьей»
- Обалдеть! А есть еще его фото? © Bright_Woodpecker758 / Reddit
- Или хотя бы фото его пресса. © alotistwowordssir / Reddit
«Мой дедушка с усами и своими детьми»
- Скорее, это усы с дедушкой и его детьми. © morbidemadamame / Reddit
"Мои прабабушка и прадедушка во время медового месяца (1936)"
«Бабушка и дедушка в 1940-х годах. Они были женаты 78 лет. Их не стало с разницей в 12 дней. „Мы любим друг друга и нравимся друг другу. Вот и весь секрет“»
"Дедушка взял свою девушку на скалолазание. 1920-е годы"
Все-таки хорошо, что сейчас можно по горам лазать в брюках, а не в юбке с сандалиями.
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"Мои бабушка и дедушка, 1940-й год"
"Мои родители в день своей свадьбы в 1949 году. Они прожили в браке 60 лет. Отца уже нет, а маме через несколько месяцев исполнится 100 лет"
«В этом году не стало дедушки и бабушки. Вот их снимок из фотобудки, с моим папой на руках. 1966-й год»
«Дедушка и бабушка переезжают в свою первую квартиру»
"Фото с помолвки моих дедушки и бабушки, 1953-й год"
«Когда это фото впервые попалось мне на глаза, у меня прям вырвалось: „Ого, это что мой дед?“»
«Мой дедушка на тату-конвенции где-то в 1970-х»
«Мой дедушка и дядя в Кении в 1968 году»
- Твой дедушка был фотомоделью? © SlideItIn100 / Reddit
- Нет, просто у него шведские гены. © vberl / Reddit
«Нашел это фото, когда разбирал старые вещи. Мой дедушка делает селфи в 1965 году»
«Мой прадедушка в 1950-х годах»
- Твой дедуля выглядит «плохим» парнем. Уверена, девчонки по нему с ума сходили. © Estellalatte / Reddit
«Мой дед занимался бодибилдингом в молодости. На фото ему 17 лет»
- Ему что, правда, 17 лет? © King_Kingly / Reddit
«Мой дедушка, когда ему было 16 лет»
«Мой дедушка в 1950-х выглядит как кинозвезда»
- Боже, как горяч! © Few_Carrot_3971 / Reddit
«Мой дедушка в черно-белой куртке и его друг»
- Твой дедушка был королем выпускного вечера? © AerisRain / Reddit
«Дедуля в 30-х или 40-х годах»
«Мой дедушка на своем мотоцикле. Моя мама отретушировала это фото»
«Мои тетя и дедушка в начале 60-х»
«Мой прадедушка в 1938 году»
«Мой дедушка Феликс в 16 лет со своим ручным вороном»
«Портрет прадедушки на фото конца 1800-х годов»
«Мой дедушка позирует рядом со своей машиной, фотография сделана примерно в 1960 году»
«Мой прадедушка в 50-х годах»
А вот еще несколько статей про родных, которые когда-то были молоды, совсем как мы:
- 16 дедушек, которые в молодости были ох как хороши
- 20+ архивных фото мам и бабушек, которые хочется поближе рассмотреть
- 18 фотографий из тех времен, когда наши бабушки и дедушки были молодыми, а нас еще и в планах не было
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