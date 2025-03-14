20+ старых фото, на которых у наших дедушек вся жизнь впереди

Старые фотоальбомы с черно-белыми снимками - дверь в прошлое, за которой можно увидеть, как молоды и полны сил были наши родные, а один дедушкин взгляд мог покорить любое женское сердечко. В этой статье мы собрали фотографии пользователей, которые поделились частью истории своей семьи, и это - захватывающее зрелище, ведь истинная красота времени неподвластна.

"Мой дедушка со своей мамой, 1946-й год"

«Дедушка в 1980-х. Только что вернулся из-за границы, работал моряком на рыболовецком судне»

«Дедушка был первый парень на деревне. Ух, понимаю, почему бабушка в него влюбилась!»

Helga 1 час назад А вот его не понимаю...Думала, это мама его... - - Ответить

«Дедушка со своей семьей»

«Мой дедушка с усами и своими детьми»

Скорее, это усы с дедушкой и его детьми. © morbidemadamame / Reddit

"Мои прабабушка и прадедушка во время медового месяца (1936)"



«Бабушка и дедушка в 1940-х годах. Они были женаты 78 лет. Их не стало с разницей в 12 дней. „Мы любим друг друга и нравимся друг другу. Вот и весь секрет“»



"Дедушка взял свою девушку на скалолазание. 1920-е годы"

"Мои бабушка и дедушка, 1940-й год"

"Мои родители в день своей свадьбы в 1949 году. Они прожили в браке 60 лет. Отца уже нет, а маме через несколько месяцев исполнится 100 лет"

«В этом году не стало дедушки и бабушки. Вот их снимок из фотобудки, с моим папой на руках. 1966-й год»

«Дедушка и бабушка переезжают в свою первую квартиру»

"Фото с помолвки моих дедушки и бабушки, 1953-й год"

«Когда это фото впервые попалось мне на глаза, у меня прям вырвалось: „Ого, это что мой дед?“»

«Мой дедушка на тату-конвенции где-то в 1970-х»

«Мой дедушка и дядя в Кении в 1968 году»

«Нашел это фото, когда разбирал старые вещи. Мой дедушка делает селфи в 1965 году»

«Мой прадедушка в 1950-х годах»

Твой дедуля выглядит «плохим» парнем. Уверена, девчонки по нему с ума сходили. © Estellalatte / Reddit

«Мой дед занимался бодибилдингом в молодости. На фото ему 17 лет»

«Мой дедушка, когда ему было 16 лет»

«Мой дедушка в 1950-х выглядит как кинозвезда»

«Мой дедушка в черно-белой куртке и его друг»

Твой дедушка был королем выпускного вечера? © AerisRain / Reddit

«Дедуля в 30-х или 40-х годах»

«Мой дедушка на своем мотоцикле. Моя мама отретушировала это фото»

«Мои тетя и дедушка в начале 60-х»

«Мой прадедушка в 1938 году»

«Мой дедушка Феликс в 16 лет со своим ручным вороном»

«Портрет прадедушки на фото конца 1800-х годов»

«Мой дедушка позирует рядом со своей машиной, фотография сделана примерно в 1960 году»