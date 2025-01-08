25+ секретов, которые работники аэропортов не спешат раскрывать простым пассажирам
Когда мы спешим на рейс, сжимая в руке билет на самолет, то обычно даже не задумываемся, какая бурная жизнь кипит вокруг нас в аэропорту. А ведь его работники ни на секунду не должны терять бдительности — иначе на борт попадет проблемный пассажир, потеряется чей-то багаж или авиалайнер не вылетит вовремя.
Безопасность
- Для служб безопасности одними из самых подозрительных предметов одежды и поводом для дополнительной проверки могут стать свободные брюки с накладными карманами и длинные юбки или платья.
- С помощью теплового сканера следят за температурой тела, чтобы не допускать больных пассажиров на борт. Особенно тщательно контроль осуществляется во время вспышек гриппа. Прибор определяет температуру тела человека на расстоянии до 10 м с точностью до 0,1 °.
- Кадры видеонаблюдения из зала обрабатывает компьютерная программа, способная оценить психоэмоциональное состояние и преобразовать малейшие движения человека в цветовые индикаторы: много зеленого — пассажир безопасен, больше красного — повод остановить его для проверки.
- В некоторых аэропортах работают профайлеры — специалисты, которые обращают внимание на жесты, мимику и особенности поведения пассажиров и на основе этого выявляют потенциально опасных.
- Сканеры, предназначенные для досмотра граждан, абсолютно безопасны. Больничный рентген-аппарат выдает около 600 микрозивертов, а современные сканеры для досмотра не превышают порог 0,5 микрозиверта.
- Пластиковые лотки в зоне досмотра — самые грязные предметы в аэропорту. Ученые выявили в пробах, взятых с них, 10 различных респираторных вирусов, среди которых вирус гриппа А и больше 100 патогенных микроорганизмов.
- Пассажира, у которого причудливая прическа либо тщательно заплетенные волосы, вероятнее всего пригласят на дополнительный досмотр, потому что начесанная конструкция на голове может скрывать запрещенные к провозу предметы.
- Если сотрудник, глядя в ваш паспорт и билет, спрашивает: «Куда летите?» — он не издевается. Это часть профайлинга — метода проверки поведения для выявления подозрительных людей. Если вы отреагируете слишком резко или ответите неуверенно, это станет поводом для дополнительного контроля. Если вы не сделали ничего противозаконного, а просто разнервничались из-за всех подозрений и проверок, признайтесь в этом сотруднику. После этого он с большей вероятностью найдет вас менее подозрительным и даже, может быть, успокоит.
- Подозрительных лиц отправляют на спецдосмотр со сканером, который просвечивает буквально насквозь, до внутренних органов. Раньше сканеры выдавали еще и анатомически подробную картинку, но теперь можно не беспокоиться: современные аппараты показывают контролеру только посторонние предметы и прячут не интересные ему рельефы тела.
- Если вы попробуете пронести что-то запрещенное, то не сможете забрать предмет обратно. Изъятыми вещами распоряжается служба авиационной безопасности. Часть утилизируют, иногда продают с аукциона.
- Чтобы избежать ошибок, сотрудники службы безопасности обычно меняют свои позиции каждые 30 минут. Они не будут подолгу заниматься сканированием, проверкой билетов, так как слишком долгое выполнение одной и той же монотонной операции может привести к тому, что в системе безопасности что-то упустят. Такое переключение позволяет агентам быть в тонусе.
- Сотрудники службы безопасности не только используют официальные кодовые слова, но и изобретают свои. Например, они тайно уведомляют друг друга о привлекательных пассажирах, произнося «папа отеля» или конкретное число, или предупреждают друг друга о раздражающих гражданах, используя невинно звучащие термины.
- Прямо перед входом в контрольно-пропускной пункт агент службы безопасности аэропорта может пометить ваш посадочный талон специальным знаком, чтобы сообщить другим сотрудникам о том, что вы должны пройти дополнительную проверку.
- Чтобы не привлекать к себе внимания службы безопасности, лучше обойтись без заколок-невидимок для волос. Если их будет слишком много, металлодетектор зазвенит так же, как и на крупные металлические браслеты и ожерелья.
- Животные, работающие в аэропорту, это своего рода собачий спецназ, поскольку там тяжелейшие условия службы: большое скопление людей, постоянный шум и обилие запахов. Такие собаки ищут не только запрещенные вещества, но и крупные пачки денежных купюр и изделия животного происхождения, которые могут оказаться контрабандой.
- Собака, которая заподозрит неладное, не будет громко лаять, пугая окружающих. Она использует тонкий язык тела, например может вилять хвостом, чтобы сообщить об угрозе. Таким образом, когда обнаружен подозрительный запах, у кинологов есть время подать сигнал, не вызывая подозрений потенциально опасного путешественника.
- В конце досматриваемого рейса собаке необходимо поощрение. Для этого закладывают специальный тренировочный багаж, в котором находится имитатор запаха запрещенного вещества. Когда пес его находит, он получает любимую игрушку. Это необходимо, чтобы у животного не пропадал интерес к работе. Для служб безопасности аэропорта очень важно, чтобы собака постоянно была в тонусе. Для этого по зданию периодически прохаживается человек с имитатором запаха. Если собака учуяла что-то подозрительное, она подает знак кинологу.
- Специально для работы в здании аэропорта выводят целые породы. Например, селекционером «Аэрофлота» была выведена собака Сулимова, или в народе «шалайка», — смесь оленегонной собаки и шакала. И у тех и у других чутье лучше, чем у обычных псов, а кроме того, шакалы хорошо переносят жару, а лапландские псы — холод.
Багаж
- Багаж и ручную кладь проверяют с помощью рентген-установки, которая, кстати, не может справиться с предметами, завернутыми в фольгу. Она блокирует рентгеновские лучи, а потому кажется лишь темным пятном на экране контролера. Вас, скорее всего, заставят вытащить из сумки и показать упакованную вещь.
- Во время сканирования багажа службу безопасности напрягут упаковки с кофе: он является классическим способом маскировки запаха нелегальных веществ. Если планируете лететь с предметами необычной формы, например степлером или длинными подсвечниками, они точно покажутся подозрительными во время сканирования.
- Каждый раз на багаж крепят наклейку с уникальным штрихкодом. Если вы решили оставить такую на память о предыдущем полете, есть шанс, что багаж потеряется. Одновременно система способна распределить багаж на полсотни самолетов и, отсканировав ближайшую бирку, легко может отправить чемодан не туда. Кстати, терять багаж стали реже. По данным компании SITA, международного IT-провайдера индустрии, которая следит за перевозками багажа, общее число утерянных чемоданов уменьшилось с 46,9 млн в 2007 году до 24,8 млн в 2018 году. И это в то время, когда количество пассажиров самолетов увеличилось практически вдвое.
- Грузчики в аэропорту поднимают и перекидывают до 125 тыс. сумок в год. По их мнению, наиболее вероятной причиной потери багажа является позднее прибытие в аэропорт. Вас служба безопасности проверит за полчаса, а вот на контроль чемоданов может не хватить времени, и они не попадут в самолет.
- Больше всего грузчиков в аэропорту раздражают переполненные чемоданы, под завязку набитые вещами. Часто при транспортировке молния расходится и вещи вываливаются, обратно их утрамбовывают уже грузчики. Хуже этого только жидкости в маленьких боковых карманах. Они вытекают, раздавленные, обливая еще и соседний багаж.
- У клади с удобными ручками больше шансов остаться целой и невредимой. В идеале ручки должны быть сверху и снизу. Такие сумки грузчики берут первыми и аккуратно перекладывают в багажный отсек. Еще один способ уберечь багаж — не делать его слишком тяжелым. Лучше взять 2 чемодана поменьше, чем 1 тяжелый. Большинство сумок, которые повреждают при погрузке, весят более 20 кг.
Диспетчерская
- На диспетчерской вышке есть несколько рабочих мест: управляющего наземным движением на поле и управляющего посадкой и взлетом, отслеживающего промежутки между землей и подходами. У каждого своя зона. Для того чтобы объекты не врезались друг в друга, все должны общаться между собой. За действиями диспетчеров следят старший смены, который контролирует нагрузку и адекватность команд, и руководитель полетов.
- Несмотря на наличие специального оборудования, все диспетчеры обучаются и метеорологии. Если машина даст сбой, они выясняют направление и скорость ветра с помощью ветроуказателя. А для того чтобы определить уровень видимости, диспетчеры смотрят на конкретные ориентиры: соседние здания, водонапорные башни, вышки сотовой связи.
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Если в диспетчерской ломается радио, сотрудник из башни направляет зеленый луч на кабину, давая понять, что самолет может приземлиться. Если же на взлетно-посадочной полосе есть помехи, сигнал меняют на мигающий красный, и пилот понимает, что посадка небезопасна.
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Один борт ведут десятки диспетчеров. Кажется, что в небе очень много места, но это не так: оно словно соты разделено на участки, и на каждом из них есть свои трассы и перекрестки. В воздушном пространстве огромное количество трасс, в зависимости от их длины и количества пересечений все небо разделено на сектора разной длины. К примеру, если самолет летит из Внукова в Калугу, его ведут 7 человек.
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Диспетчер должен тренировать голос. В обычной жизни он может говорить тихо и невнятно, но на работе его голос меняется так же, как диктора перед камерой. Это необходимо, чтобы информация, которую диспетчеры передают по радио, была ясна и понятна.
- Право выбора языка общения возложено на диспетчера, но если экипаж российской авиакомпании заговорит по-английски, то на том же языке ему ответит и диспетчер. Есть нормы, согласно которым все используют стандартные фразы, однако диспетчеры признаются, что бывают случаи, когда необходимо отступить от правил и употребить бытовые выражения.
- Одна из самых опасных ситуаций называется «блинчик»: когда один самолет начинает разбег, а другой принимает решение уйти на 2-й круг. В такой ситуации главное для диспетчера — быстро отреагировать и отвернуть в сторону борт, уходящий на 2-й круг, поскольку его скорость больше.
- Каждые 2 часа диспетчер обязан отдыхать. В среднем выходит 20 минут. Для отдыха есть специальная комната с диванами и телевизором. Можно пойти выпить кофе, полежать, поговорить по телефону, погулять, почитать. В здании есть и тренажерный зал, но не рекомендуется пользоваться им во время работы.
Бонус: несколько историй о предполетном досмотре
- Моя тетушка проводит таможенный досмотр в аэропорту. Как-то прилетел рейс из другой страны. Проходит мимо пассажирка, на вид не особо примечательная. Тетя говорит: «У нее на руке браслет, вроде тоже неприметный, но мы-то понимаем, что это мегадорогая вещь — от именитого дизайнера из последней коллекции. Решили проверить багаж, а там по всему чемодану распиханы такие побрякушки на несколько миллионов». © Бутербродик / ADME
- Не понимаю людей, которые подходят к ленте и начинают там свои манатки разбирать и в корзину складывать. Отойди в сторону, сложи все, потом иди к ленте с корзиной уже. А некоторые еще и начинают: «Я не буду снимать куртку, кофту, цепочку, часы...» Не хочешь — катайся на поезде. Пока ты выеживаешься, сзади тебя человек 30 ждут. © Cheburek999 / Pikabu
- Летаем всегда только с ручной кладью. Один раз попросили обувь снять, пройти рамку. Вместо обуви предложили бахилы на носки. Хорошо, у меня тапки с собой были, в них прошла рамку. В другой раз вязальный крючок чуть ли не расковыряли. Как-то раз меня попросили воду из сумки выложить, а когда в другой раз руках вода была — пустили. © Teftelkavkusnaya / Pikabu
- Помню, как я досмотр в аэропорту проходил. Система звенит и звенит. Ну я, недолго думая, снял штаны, благо был в термобелье. Оказалось, забыл ключи из заднего кармана вытащить. Но видели бы лица людей. Охрана просто обалдела, а пассажиры перепугались. © hexus16 / Pikabu
- Стою в очереди на досмотр, впереди меня стопка ящиков для вещей и табличка «верхнюю одежду расстегнуть, сумки поставить в ящики и на ленту». Молодая дама впереди меня в белом пальто страдает: «Нет, ну нормально? Лента грязная! Вещи снимать! Ящиков нет! Кошмар! Современный аэропорт называется!». Я делаю попытку нивелировать панику и подсказываю, что ящики впереди, а верхнюю одежду снимать не надо, только расстегнуть. Дама моим советам не внимает. Мне хотелось добавить, мол, пальто белое лучше сразу на ленту положите, без ящика. Думаю: «Надеюсь, мы полетим на разных самолетах, а то чует мое сердце, пледы будут не той расцветки, пассажиры странные, а на пальто белое кто-нибудь обязательно чихнет». © ZaZaZu39 / Pikabu
- Летел с пустым чемоданом (вещи выложил, так получилось) и во внутреннем кармашке забыл маникюрные ножнички. На рентгене смотрелось как натюрморт: пустота и четко посередине — ножницы. Проверяющие остановили ленту и долго смотрели то на монитор, то на меня. В конце концов все же выпустили, даже открывать чемодан не стали, но тревожно смотрели вслед. © leathersss / Pikabu
Сменим тему и почитаем другие статьи? Например, вот эти:
Комментарии
но теперь можно не беспокоиться: современные аппараты показывают контролеру только посторонние предметы и прячут не интересные ему рельефы тела. - тут же была статья, что современные аппараты всё показывают в деталях)))) Не совпадают версии как-то))))