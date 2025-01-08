25+ секретов, которые работники аэропортов не спешат раскрывать простым пассажирам

Если в диспетчерской ломается радио, сотрудник из башни направляет зеленый луч на кабину, давая понять, что самолет может приземлиться. Если же на взлетно-посадочной полосе есть помехи, сигнал меняют на мигающий красный, и пилот понимает, что посадка небезопасна.

Один борт ведут десятки диспетчеров. Кажется, что в небе очень много места, но это не так: оно словно соты разделено на участки, и на каждом из них есть свои трассы и перекрестки. В воздушном пространстве огромное количество трасс, в зависимости от их длины и количества пересечений все небо разделено на сектора разной длины. К примеру, если самолет летит из Внукова в Калугу, его ведут 7 человек.