9 хитростей, как подобрать наряд для непредсказуемой весенней погоды

Весной хочется поскорее достать из шкафа юбку, но легкие, струящиеся модели не слишком подходят для переменчивой погоды. К тому же сильный ветер может доставить немало неудобств. Лучше надеть длинную джинсовую юбку, благо они вернулись в моду. В пару к такому изделию стилисты советуют подобрать рубашку из денима.

Другой вариант — плотное длинное платье. В нем достаточно тепло, да и подол невзначай не задерется. Для более контрастного образа такую вещь можно сочетать с тяжелыми кроссовками.