9 хитростей, как подобрать наряд для непредсказуемой весенней погоды
С наступлением весенних деньков хочется, наконец, избавиться от надоевших теплых курток и пальто, а также выскочить из меховых сапог. Однако погода порой бывает непредсказуемой, и щеголять в легких платьях и футболках еще рано. Мы собрали советы от стилистов о том, как подобрать модные и элегантные наряды, чтобы не вспотеть от жары и не продрогнуть под пронизывающим ветром.
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Присмотреться к джинсовой юбке или текстурированному платью
Весной хочется поскорее достать из шкафа юбку, но легкие, струящиеся модели не слишком подходят для переменчивой погоды. К тому же сильный ветер может доставить немало неудобств. Лучше надеть длинную джинсовую юбку, благо они вернулись в моду. В пару к такому изделию стилисты советуют подобрать рубашку из денима.
Другой вариант — плотное длинное платье. В нем достаточно тепло, да и подол невзначай не задерется. Для более контрастного образа такую вещь можно сочетать с тяжелыми кроссовками.
Создать различные образы с рубашкой
Рубашка — это настоящая находка для весеннего гардероба и идеально подходит для непредсказуемой погоды. Кроме того, с этим элементом можно придумать огромное количество образов.
Если на улице наконец-то стало тепло, то можно надеть рубашку с льняными брюками. Для создания более женственного образа стоит примерить рубашку с платьем-комбинацией или вязаной юбкой. Последний наряд отлично подойдет и для ненастных деньков.
Не обязательно останавливаться на классическом белом варианте из хлопка. Гардероб вполне можно разнообразить с помощью модели из денима. Особенно стильно такая рубашка смотрится с белыми брюками.
Носить платье с кардиганом или жилеткой
Нет необходимости дожидаться теплых летних деньков, чтобы достать любимое платье из шкафа. Чтобы адаптировать наряд к меняющейся погоде, можно просто накинуть поверх кардиган. Если из-за облаков вдруг появится теплое весеннее солнышко, его всегда можно будет снять и повязать на пояс или накинуть на плечи.
А захочется необычного лука — замените кардиган на вязаный жилет.
Другой вариант - подобрать модель с длинными рукавами. Для непредсказуемой весенней погоды это отличное решение.
Под короткие платья и юбки надевать ботинки или сапоги
Хотя лето еще не наступило, это не значит, что сезон мини-юбок и ультракоротких платьев еще не настал. Чтобы не замерзнуть из-за непредсказуемой весенней погоды, достаточно просто надеть обувь потеплее. Обычные сапоги высотой до колена или модели в ковбойском стиле отлично дополнят ансамбль.
Если на улице моросит дождь, всегда можно примерить резиновые сапоги. В сочетании с короткой юбкой они будут смотреться на редкость стильно. Платье в кукольном стиле придаст образу контрастности и свежести.
Обратить внимание на укороченный тренч
Теплыми весенними деньками в полноценном плаще и уж тем более в пальто бывает уже слишком жарко. В то же порой поднимается резкий, пронизывающий ветер.
На случай такой капризной погоды есть нестандартный вариант: попробовать не привычную ветровку или джинсовку, а укороченный тренч. Он смотрится эффектно, к тому же идеален во время дождя.
Можете носить эту модель с чем угодно. Как идея максимально элегантного образа — сочетание с длинным платьем.
Примерить юбку макси
Юбка макси — компромиссное решение, когда не хочется выбирать между женственностью и комфортом. Она и элегантно выглядит, и замерзнуть не дает.
Отменные сочетания — льняная юбка с топом и блейзером, а также юбка-колонна с белой футболкой и рубашкой поверх. Еще любопытно смотрится шелковая модель. Комбинируйте такую юбку с топом и жилетом на пуговицах — получится восхитительный образ.
Сочетать вещи из легких и плотных материалов
Здесь секрет в создании контрастных образов, которые будут к месту и в теплую, и в прохладную погоду. Например, можно сочетать джемпер с шелковыми брюками свободного кроя. Так не спаритесь под солнцем и не продрогнете, если зарядит дождь.
Другой вариант – вязаный жилет с льняными шортами. Остановите свой выбор на этом ансамбле, если на улице достаточно тепло для весны. Жилет защитит от неприятного ветра, но в то же время не заставит потеть, в отличие от свитера.
Выбрать подходящую обувь
Хотя весенняя погода бывает на редкость непредсказуемой, в теплых зимних сапогах уже может стать немного жарко. К тому же такая обувь многим успела наскучить за долгие снежные месяцы.
Однако модные в этом сезоне вязаные балетки — не лучший выбор для промозглых весенних дней. Если внезапно пойдет дождь, ходить в них будет не слишком приятно. Гораздо лучше выбрать кроссовки, которые сейчас тоже на пике популярности. В этом сезоне в моде самые разные модели, так что можно подобрать пару на свой вкус.
Добавить наряду свежести
С наступлением солнечных, теплых деньков можно наконец-то отказаться от мрачных, темных оттенков и выбрать яркий наряд, чтобы прочувствовать весеннее настроение. Белые джинсы и футболка отлично подойдут для этого. Такая одежда выглядит не только свежо, но и придает образу элегантность и изысканность.
Другой вариант — примерить мешковатые джинсы с толстовкой. Если на улице потеплеет, толстовку можно будет повязать на талию, а брюки из плотной ткани прекрасно защитят в ветреный день.
Кстати, весной хочется обновить не только гардероб, но и маникюр. Чтобы дизайн выглядел не только ярко, но и свежо, стоит взять на заметку эти идеи.