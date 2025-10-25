Как бы выглядели 20 любимых персонажей, если бы время действовало на них так же, как и на нас
Художники
2 часа назад
В кино и мультфильмах герои остаются вечно молодыми, но что, если бы закон времени действовал и на них? Мы взяли 20 всеми любимых персонажей и посмотрели правде в глаза. Предупреждаем: некоторые изменения могут вызвать неодолимое желание срочно обнять свой старый телевизор.
Алиса Селезнева — «Тайна третьей планеты», 1981
Настенька — «Аленький цветочек», 1952
Дочь морского царя — «В синем море, в белой пене...», 1984
Мама дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978
Папа дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978
Кот Леопольд — «Приключения кота Леопольда», 1981
Карлсон — «Малыш и Карлсон», 1968
Волк — «Ну, погоди!», 1969
Заяц — «Ну, погоди!», 1969
Госпожа Белладонна — «Приключения поросенка Фунтика», 1986
Шапокляк — «Шапокляк», 1974
Антошка — «Рыжий, рыжий, конопатый», 1971
Ваня — «Волшебное кольцо», 1979
Принцесса — «Бременские музыканты», 1969
Атаманша — «Бременские музыканты», 1969
Маугли — «Маугли», 1973
Шамаханская царица — «Сказка о золотом петушке», 1967
Царевна-Лебедь — «Сказка о царе Салтане», 1984
Крокодил Гена — «Чебурашка», 1971
Чебурашка — «Чебурашка», 1971
Чебурашка сделал блефаропластику, коррекцию ушей и поставил виниры. И теперь он снова в тренде под именем Лабубу
-
-
Ответить
Если ваш ностальгиметр еще не зашкаливает, добро пожаловать в другие наши материалы о старых добрых мультиках:
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Комментарии
Уведомления
Похожее
18 историй о том, как люди обратились к специалистам и будто стали героями короткометражки
17 историй о женщинах, которые доказывают, что из любой ситуации можно выйти королевой
20+ выдумщиков, после идей которых обычные люди впадают в ступор
Народное творчество
1 месяц назад
15 человек, чей день не задался, но зато теперь есть что вспомнить с улыбкой
15 историй о том, что риелторам и их клиентам бывает ой как непросто друг с другом
Истории
1 день назад
17 историй о добре, которые словно лучик солнца в пасмурный день
15 человек отправились в путешествие, а вернулись с историей вместо магнитика
Народное творчество
4 месяца назад
16 человек так лихо отметили день рождения, что можно сценарий для кино писать
15 примеров того, как закидоны близких людей делают жизнь похожей на аттракцион
Истории
4 дня назад
16 историй о том, как люди вдруг находили клады и тайники
Истории
2 недели назад
16 ярких сравнений, которые подчеркивают разницу между мамами прошлого и настоящего
Семья
1 месяц назад