2 часа назад
Как бы выглядели 20 любимых персонажей, если бы время действовало на них так же, как и на нас

В кино и мультфильмах герои остаются вечно молодыми, но что, если бы закон времени действовал и на них? Мы взяли 20 всеми любимых персонажей и посмотрели правде в глаза. Предупреждаем: некоторые изменения могут вызвать неодолимое желание срочно обнять свой старый телевизор.

Алиса Селезнева — «Тайна третьей планеты», 1981

Настенька — «Аленький цветочек», 1952

Дочь морского царя — «В синем море, в белой пене...», 1984

Мама дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978

Папа дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978

Кот Леопольд — «Приключения кота Леопольда», 1981

Карлсон — «Малыш и Карлсон», 1968

Волк — «Ну, погоди!», 1969

Заяц — «Ну, погоди!», 1969

Госпожа Белладонна — «Приключения поросенка Фунтика», 1986

Шапокляк — «Шапокляк», 1974

Антошка — «Рыжий, рыжий, конопатый», 1971

Ваня — «Волшебное кольцо», 1979

Принцесса — «Бременские музыканты», 1969

Атаманша — «Бременские музыканты», 1969

Маугли — «Маугли», 1973

Шамаханская царица — «Сказка о золотом петушке», 1967

Царевна-Лебедь — «Сказка о царе Салтане», 1984

Крокодил Гена — «Чебурашка», 1971

Чебурашка — «Чебурашка», 1971

Лариса Я
20 часов назад

Чебурашка сделал блефаропластику, коррекцию ушей и поставил виниры. И теперь он снова в тренде под именем Лабубу

-
-
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

