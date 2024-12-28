Сможете ли вы ответить на 15 вопросов о самых известных новогодних фильмах?

Для многих из нас уже традиция пересматривать перед новым годом и в новогодние праздники одни и те же фильмы, которые создают какой-то особенный настрой. Кажется, что многие из таких картин мы уже можем наизусть рассказать. Ну мы и решили проверить, а точно ли мы все так хорошо помним, или можно смело еще разок все пересматривать?

Как познакомились Айрис и Аманда в фильме «Отпуск по обмену»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © The Holiday / Columbia Pictures

Как назывался город, из которого Гринч похитил Рождество?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © How the Grinch Stole Christmas / Universal Pictures

Как звали собаку Гринча?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © How the Grinch Stole Christmas / Universal Pictures

Какой костюм надела Бриджит Джонс на вечеринку в первой части фильма?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Bridget Jones's Diary / Miramax

Куда в первой части летела семья Кевина на рождественские каникулы?

Что, кроме шарфа, Гарри подарил на Рождество своей жене Карен в фильме «Реальная любовь»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Love Actually / Universal Pictures

Что Ингрид дарит Полу за его помощь в фильме «„Старый“ Новый год»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © New Year's Eve / New Line Cinema

Кто сидел рядом с этой елкой?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Home Alone 2: Lost in New York / Twentieth Century Fox

Куда собирались полететь главные герои в комедии в отпуск «Четыре Рождества»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Four Christmases / New Line Cinema

В каком фильме главные герои встретились перед Рождеством и хотели купить одни и те же перчатки?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Serendipity / Miramax

Кем работала героиня Аманды Сейфрид в фильме «Любите Куперов»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Love the Coopers / Imagine Entertainment.

Для чего Джек Скеллингтон в мультфильме «Кошмар перед Рождеством» похитил Санту?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © The Nightmare Before Christmas/ Touchstone Pictures.

Каждый год Молли Уизли присылала в Хогвартс своим детям и Гарри подарки, что это было?

В каком фильме обычному продавцу игрушек пришлось исполнять обязанности самого Санта-Клауса?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © The Santa Clause / Hollywood Pictures

За что в фильме «Пережить Рождество» заплатил Дрю новым владельцам своего дома детства?