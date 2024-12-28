Спасибо, интересно. Вчера посмотрели рождественский фильм этого года "Миссия: красный". Советую - Дуэйн Джонсон, Крис Эванс и Дж. К. Симмонс. Такая компания в отстое не снимется) Бонни Хант приятно было увидеть.
Сможете ли вы ответить на 15 вопросов о самых известных новогодних фильмах?
Кино
19 часов назад
Для многих из нас уже традиция пересматривать перед новым годом и в новогодние праздники одни и те же фильмы, которые создают какой-то особенный настрой. Кажется, что многие из таких картин мы уже можем наизусть рассказать. Ну мы и решили проверить, а точно ли мы все так хорошо помним, или можно смело еще разок все пересматривать?
Как познакомились Айрис и Аманда в фильме «Отпуск по обмену»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Как назывался город, из которого Гринч похитил Рождество?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Как звали собаку Гринча?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Какой костюм надела Бриджит Джонс на вечеринку в первой части фильма?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Куда в первой части летела семья Кевина на рождественские каникулы?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Что, кроме шарфа, Гарри подарил на Рождество своей жене Карен в фильме «Реальная любовь»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Что Ингрид дарит Полу за его помощь в фильме «„Старый“ Новый год»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Кто сидел рядом с этой елкой?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Куда собирались полететь главные герои в комедии в отпуск «Четыре Рождества»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
В каком фильме главные герои встретились перед Рождеством и хотели купить одни и те же перчатки?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Кем работала героиня Аманды Сейфрид в фильме «Любите Куперов»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Для чего Джек Скеллингтон в мультфильме «Кошмар перед Рождеством» похитил Санту?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Каждый год Молли Уизли присылала в Хогвартс своим детям и Гарри подарки, что это было?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
В каком фильме обычному продавцу игрушек пришлось исполнять обязанности самого Санта-Клауса?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
За что в фильме «Пережить Рождество» заплатил Дрю новым владельцам своего дома детства?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Если хочется почитать еще чего-нибудь новогоднего, то вот несколько наших статей:
Фото на превью Bridget Jones's Diary / Miramax
Комментарии
Уведомления
-
-
Ответить
Какая-то нескрепная и непатриотичная статья, Санта-Клаус сейчас персона нон-грата в РФ, его даже сбивать из ПВО собираются )
-
-
Ответить
Про Гринча не угадала, вроде смотрела, а в памяти не остается этот фильм.
-
-
Ответить
Похожее
16 историй, развязка которых оказалась неожиданностью
Истории
1 неделя назад
17 историй о бывших, которые оставили после себя фееричные воспоминания
Народное творчество
1 неделя назад
17 необъяснимых совпадений, которые порой можно назвать знаками судьбы
15 человек, которые повели себя нестандартно и не прогадали
15+ людей, которые легко могут сказать: «Чувство такта? Нет, не слышали»
17 историй о том, как люди научились отстаивать личные границы
Народное творчество
3 месяца назад
18 крутышек, которые выбрали быть уверенными в себе и не прогадали
17 человек, которые хотели расслабиться в заведениях общепита, а в итоге влипли в историю
Почему я перестала давать ребенку карманные деньги и не пожалела об этом
Авторские колонки
2 месяца назад
15+ историй, концовка которых совершенно непредсказуема
15+ историй о людях, которые предпочли прекратить общение, вместо того чтобы переступать через себя
Семья
3 месяца назад