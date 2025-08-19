Угадайте какие 20 хитов нашей юности нейросеть превратила в иллюстрации
Нейросети сегодня умеют почти все — в том числе превращать текст в картинку. Мы решили проверить, как они справятся с фантазией авторов песен, и попросили искусственный интеллект визуализировать культовые, а порой и откровенно абсурдные строки из хитов нашей юности. Получилось неожиданно, а местами — очень смешно. Сможете ли вы угадать, какие песни стоят за этими изображениями?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Если вам понравилось это путешествие в прошлое, загляните и в другие наши материалы — там воспоминаний не меньше, а эмоций, возможно, даже больше:
В статье использованы следующие кадры:
1. Муз-ТВ / muz-tv
2. StarPro / YouTube
3. Matvey Music / YouTube
4. MELOMAN MUSIC / YouTube
5. Божья коровка / YouTube
6. Отпетые Мошенники / YouTube
7. MELOMAN VIDEO / YouTube
8. StarPro / YouTube
9. группа Корни / YouTube
10. Брать Грим / YouTube
11. Звезды Дискотек / YouTube
12. ДЕМО / YouTube
13. Katya Lel / YouTube
14. MELOMAN VIDEO / YouTube
15. StarPro / YouTube
16. группа КОРНИ / YouTube
17. MELOMAN VIDEO / YouTube
18. Марина Хлебникова / YouTube
19. Балаган Лимитед / YouTube
20. группа Жуки / YouTube
Комментарии
Интересная идея, реально, можно даже ещё
Но сделайте возможность комментить каждую фотку-песню, комментов будет больше и нам интересней.
А вообще, сами же писали, что мы не все словами слышали раньше правильно, и это так 😆😆😆 Я раньше пела "тик так ходики, пролетают ролики, жениться бы, но хрен не мед, никто замуж не берет..." 🤣
При таком раскладе по картинке не отгадаешь особо🤣
Интересно на самом деле) только ссылки почему-то на недружественный ютуб
Задолбал роскомпозор!