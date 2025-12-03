«Я художник, я так вижу»: 18 покупок, которые оказались даже креативнее, чем на картинке

Мы все знаем, что фото в интернет-магазинах — это отдельный вид искусства. Но герои этой подборки все же рискнули нажать «заказать»... и вместо желанной вещи получили сплошное недоразумение. Их опыт — это одновременно и предостережение, и повод посмеяться до слез. Готовьтесь: уровень несовпадения здесь просто зашкаливает.

«Заказала платье. Вы только посмотрите на этот ужас»

Такое должно быть незаконно! © shutupmeg80 / Reddit

«Заказала новогодний подарок в интернете»

Спасибо, теперь все узнают, как они реально выглядят! © Creative****ist / Reddit

«Зарубил себе на носу: всегда проверять размеры перед заказом в интернете. Иначе рискуешь получить вот это...»

«Заказала походные ботинки по интернету. Продавец обещал одно, но то, что пришло, выглядит... скажем так, „немного“ иначе»

«Купил эту футболку в интернете. И пока что ловлю на себе исключительно странные и косые взгляды»

«Продавец пообещал, что в этом костюме я буду „самой модной“ на вечеринке. Модой тут и не пахнет»

Что это вообще такое?! Я в полном недоумении! © eat****and***please / Reddit



«Решил порадовать девушку и заказал свитшот с вышивкой ее кота за $ 50»

«В рекламе предлагалась красивая елка из суккулентов, которые потом можно было пересадить. Заказала для подруги и получила это»

«Жена заказала себе обычные носки. На упаковке они выглядели совершенно нормально. И вот что пришло. Это что за ерунда такая?»

«Заказала одно, а получила другое»

«Купила одно, а получила другое»

«Приятель заказал эту подушку для своей дочери»

«Сестра заказала елку с рук в интернете»

Мне срочно нужна такая же! Это так плохо, что даже хорошо. © Lontology / Reddit

«Заказывал льняную рубашку, а пришла дешевая, блестящая синтетика»

«Моя свекровь верит всему, что видит в соцсетях. Увидела рекламу „роскошных стеклянных игрушек“, заплатила 50 долларов и ждала их полтора месяца. Вот что пришло»

«Заплатил $ 70 за эту „роскошную“ подушку от известного бренда. А приехало вот это»

«Заказала „Рождественского гнома“ для украшения двери. Глядя на смешную цену, должна была догадаться, что придет какое-то недоразумение»