«Я художник, я так вижу»: 18 покупок, которые оказались даже креативнее, чем на картинке
Мы все знаем, что фото в интернет-магазинах — это отдельный вид искусства. Но герои этой подборки все же рискнули нажать «заказать»... и вместо желанной вещи получили сплошное недоразумение. Их опыт — это одновременно и предостережение, и повод посмеяться до слез. Готовьтесь: уровень несовпадения здесь просто зашкаливает.
«Заказала платье. Вы только посмотрите на этот ужас»
- Такое должно быть незаконно! © shutupmeg80 / Reddit
«Заказала новогодний подарок в интернете»
- Спасибо, теперь все узнают, как они реально выглядят! © Creative****ist / Reddit
«Зарубил себе на носу: всегда проверять размеры перед заказом в интернете. Иначе рискуешь получить вот это...»
«Заказала походные ботинки по интернету. Продавец обещал одно, но то, что пришло, выглядит... скажем так, „немного“ иначе»
Девушка, судьба вам явно готовит встречу всей вашей жизни в другом месте.
- Вау, они стоят кучу денег, не возвращай! © TCTom / Imgur
- Я смеялся до слез! © veronicamarsiswatchingyou / Imgur
«Купил эту футболку в интернете. И пока что ловлю на себе исключительно странные и косые взгляды»
Интересно, в Лондоне есть какой-нибудь, например, ресторан с названием "Париж"?)
«Продавец пообещал, что в этом костюме я буду „самой модной“ на вечеринке. Модой тут и не пахнет»
Одно знаю точно: если она в таком костюме появится на вечеринке, всё будут смотреть только на неё.
- Что это вообще такое?! Я в полном недоумении! © eat****and***please / Reddit
«Решил порадовать девушку и заказал свитшот с вышивкой ее кота за $ 50»
«В рекламе предлагалась красивая елка из суккулентов, которые потом можно было пересадить. Заказала для подруги и получила это»
Чувак купил за 17 баксов то, что в нормальном магазине стоит 130. Удивительный результат сделки, не правда ли?
«Жена заказала себе обычные носки. На упаковке они выглядели совершенно нормально. И вот что пришло. Это что за ерунда такая?»
«Заказала одно, а получила другое»
«Купила одно, а получила другое»
«Приятель заказал эту подушку для своей дочери»
«Сестра заказала елку с рук в интернете»
- Мне срочно нужна такая же! Это так плохо, что даже хорошо. © Lontology / Reddit
«Заказывал льняную рубашку, а пришла дешевая, блестящая синтетика»
«Моя свекровь верит всему, что видит в соцсетях. Увидела рекламу „роскошных стеклянных игрушек“, заплатила 50 долларов и ждала их полтора месяца. Вот что пришло»
«Заплатил $ 70 за эту „роскошную“ подушку от известного бренда. А приехало вот это»
«Заказала „Рождественского гнома“ для украшения двери. Глядя на смешную цену, должна была догадаться, что придет какое-то недоразумение»
«Заплатила $ 175 за букет (не считая доставки!). Флорист прислал фото готовой работы, и оно сильно отличается от того, что было в каталоге»
Несколько месяцев назад я заказала ноутбук в ВБ, было написано, что он с общей памятью 512 Гб. Так мне пришёл аппарат с общим объёмом дисков почти 2 Тб))