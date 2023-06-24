Посмотрите, что понимают под словом «купальник» в разных странах мира

Услышав слово «купальник», многие сразу представляют крохотные кусочки ткани и тонкие веревочки. Но купальные костюмы бывают разные. Более того, их дизайн зависит от культуры и норм, принятых в конкретной стране. Мы узнали, какую одежду носят на пляже женщины в разных уголках мира.

Франция

Француженки предпочитают купальники простого кроя, которые подчеркивают природные изгибы. Любят плавки с глубоким вырезом (так ноги кажутся длиннее) и чашечки без набивки. А еще обращают внимание на материал купальника — он должен быть экологичным.

Италия

face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Эти женщины даже для отдыха выбирают лучшие наряды. Они не гонятся за удобством и запросто могут прийти на пляж в сандалиях на танкетке, ведь главное — красота. Ни один пляжный образ не обходится без аксессуаров. Итальянки очень любят броские серьги и затейливые накидки.

Япония

На местных пляжах нередко можно встретить девушек в привычных нам купальниках, но большинство японок, отправляясь на отдых у воды, предпочитают надевать шорты, футболки или даже толстовки на молнии и брюки. Многие дамы почему-то не уверены в своей внешности, поэтому с неохотой оголяют тело на публике. Еще в Японии тщательно ухаживают за кожей. А, как известно, ни одно средство не защищает от ультрафиолетового излучения так надежно, как одежда.

Филиппины

Местные жительницы носят купальники исключительно в частных бассейнах и фитнес-клубах. Собираясь на общественный пляж, они наденут обычные шорты и футболку. Виной тому консервативные взгляды и неуверенность в своей внешности. Если вы и заметите на здешних пляжах женщин в бикини, то это, скорее всего, будут представительницы высших слоев общества.

Бахрейн

Бахрейн является одной из наиболее либеральных стран Персидского залива. Но здесь все равно есть строгие правила, согласно которым женщина не может находиться на общественном пляже в купальнике — она должна быть полностью одета. Другое дело — частные пляжи и курорты. На них, как правило, нет таких ограничений.

Марокко

AFP/EAST NEWS , AFP/EAST NEWS

На пляжах Марокко можно встретить женщин в классических купальниках, все же это редкость. Большинство местных жительниц носят легинсы и легкие топы или так называемые буркини (купальный костюм, который почти полностью закрывает тело, оставляя открытыми только стопы, ладони и лицо).

Бразилия

Бразильянки же, напротив, выбирают бикини по принципу «чем меньше ткани, тем лучше». Ведь именно так можно гарантированно получить красивый ровный загар.

Корея

Один из главных секретов молодости кореянок заключается в том, что они очень серьезно относятся к защите кожи от солнца. По этой причине бикини является большой редкостью в Корее. Когда речь заходит об отдыхе на пляже, кореянки отдают предпочтение одежде с длинными рукавами или даже гидрокостюмам. Бикини же примеряют для фотосессий, вечеринок и других особых случаев.