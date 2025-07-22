10 педикюров, которые вдруг взяли и стали трендом, а мы и не ожидали
Этим летом я впервые за долгое время решила сделать педикюр. Пошла в салон по рекомендации подруги и попала к классному мастеру, у которой 10 лет опыта работы в индустрии. Она-то меня и просветила, какие сейчас тренды в педикюре. Рассказываю о самых неожиданных, которые я теперь хочу попробовать.
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Молочно-белый
Последние несколько лет я просто обожала этот оттенок в маникюре, и, кажется, не я одна. Он был невероятно популярен, и вот теперь эта тенденция добралась до педикюра. По словам моего специалиста, этот тон фантастически подчеркивает любой оттенок кожи. Для меня это идеальный вариант, потому что я не очень люблю кричащие цвета.
Кстати, я заметила, что сейчас вообще в моде более светлая палитра. Так что если вы тоже предпочитаете сдержанность, это отличные новости. А вот насыщенные темные оттенки вроде бордового пока что временно отходят на второй план.
«Мыльные» ногти
Оказывается, мода все больше склоняется к максимально натуральным, неброским, светлым оттенкам, и мне это очень нравится. Особенно радует, что один из самых модных дизайнов педикюра сейчас — это нежно-розовый. Думаю, причина кроется в бешеной популярности стиля «тихая роскошь». Подобные цвета идеально вписываются в эту концепцию.
Мой мастер говорит, что многие клиентки хотят добиться эффекта прозрачной глазури на ногтях. Они в своей профессиональной тусовке даже называют новый тренд «мыльными» ногтями — по-моему, очень точное название. Это выглядит так свежо, чисто и невероятно элегантно.
Приглушенный зеленый
Летом все вокруг пышет зеленью, и педикюрная мода совсем не отстает от прекрасных пейзажей. Я заметила, что сейчас в тренде мягкие оттенки зеленого. Например, оливковый и фисташковый.
Для меня эти дизайны — настоящее комбо. Они идеально подходят, когда нюдовые оттенки приедаются, но при этом не хочется слишком ярких цветов. А еще мой мастер говорит, что зеленые тона сочетаются с огромным количеством одежды и обуви. Так что этим летом точно опробую зеленый педикюр на своих ножках.
Ярко-синий
Когда я думаю о лете, дизайны в стиле синий электрик, вдохновленные океаном, сразу приходят на ум. Мне кажется, они способны создать игривый и энергичный летний стиль. Специалисты в салоне, куда я хожу, в один голос говорят, что такие педикюры сейчас невероятно модны. А еще советуют делать хромовое или блестящее покрытие с этим оттенком.
Но у меня есть вариант и для тех моментов, когда хочется чего-то более спокойного. Мой мастер подсказала, что небесно-голубой оттенок тоже актуален. Он сохраняет яркость, при этом не выглядит чересчур броско. Мне кажется, это идеальный баланс.
Желтый
Этим летом в тренде сразу два контрастных оттенка желтого. Есть мягкий сливочный — идеальный для тех, кто, как и я, чаще предпочитает более сдержанные педикюры. Кстати, он изумительно смотрится с коричневыми босоножками.
Но иногда мне хочется чего-то более дерзкого. На этот случай мой мастер порекомендовала обратить внимание на лимонные лаки. Можно быть даже еще смелее и дополнять такой педикюр забавными рисунками.
Педикюр с шиммером
В 2025 году шиммер можно использовать с абсолютно любым цветом лака. Мой мастер дала добро. Если любите смелые решения, можно попробовать серебристый топ. И нашла для себя еще один классный вариант — носить покрытие с шиммером самостоятельно, без другого лака. Это выглядит очень нежно, прямо притягивает взгляд.
Лавандовый
Мне по душе, что тренды повернули в сторону нежных, пастельных тонов. Например, меня зацепил лавандовый педикюр. Здесь такой широкий выбор: от мягких кремовых оттенков до более насыщенных и даже вариантов с металлическим блеском. Просто глаза разбегаются!
Этот оттенок идеально подходит, если вы, как и я, хотите легкого, воздушного, но при этом акцентного педикюра. Мой специалист говорит, что этот дизайн особенно круто смотрится на обладательницах оливковой кожи, но, безусловно, подойдет и остальным.
Шоколадный
Обнаружила единственное исключение для темных оттенков педикюра в 2025 году. Шоколадный цвет просто покорил весь фэшн-мир, и теперь он с одежды перекочевал на ногти. Можно, кстати, не бояться выбирать даже самые глубокие тона.
Мой мастер педикюра также рекомендует делать глянцевое шоколадное покрытие. Она сказала, что так педикюр получится максимально изысканным.
Ярко-розовый
Я в предвкушении: эпоха Барби вновь с нами. В 2025 году все оттенки розового будут доминировать. Особое внимание мой мастер посоветовала обратить на яркие и даже неоновые тона. А если предпочитаете красный педикюр, сейчас самое время заменить его на более актуальную фуксию.
Оранжевый
Летом 2025 года можно смело добавлять в свой образ максимально яркие краски. Я рискну и попробую сочный оранжевый педикюр. Мой мастер сказала, что можно также использовать оттеночные лаки, например коралловый или персиковый. Они тоже выглядят очень свежо.
И опять есть новости для любительниц красного лака. Можно разнообразить свой летний лук педикюром красно-оранжевого оттенка. По словам моего мастера, это идеальный компромисс между классикой и ярким летним трендом.
Летом хочется блистать даже ярче обычного. Но в жару этому может помешать банальный поплывший макияж. Как этого избежать, читайте в нашей статье.
Комментарии
А обязательно ногти в трендовое красить? Своё настроение уже не считается мерилом?