10 педикюров, которые вдруг взяли и стали трендом, а мы и не ожидали

Последние несколько лет я просто обожала этот оттенок в маникюре, и, кажется, не я одна. Он был невероятно популярен, и вот теперь эта тенденция добралась до педикюра. По словам моего специалиста, этот тон фантастически подчеркивает любой оттенок кожи. Для меня это идеальный вариант, потому что я не очень люблю кричащие цвета.

Кстати, я заметила, что сейчас вообще в моде более светлая палитра. Так что если вы тоже предпочитаете сдержанность, это отличные новости. А вот насыщенные темные оттенки вроде бордового пока что временно отходят на второй план.