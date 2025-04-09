10+ случаев, когда люди показали себя с неожиданной стороны

Абсурдно думать, будто мы знаем о близких все: бывает, человек долго выглядит образцом спокойствия, а потом совершает шаг, который сбивает с толку. Когда такое происходит, прежнее представление о нем может треснуть, и из‑под осколков выходит что-то новое и порой очень неожиданное.

В этой подборке есть истории, где люди поражают мягкостью там, где ждали холодного расчета, или беззастенчивым обманом в ситуации, кажущейся вполне домашней. Здесь не все радужно, зато точно не скучно: за самыми привычными ролями часто скрываются совершенно иные черты характера.