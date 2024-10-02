10 свежих идей маникюра для тех, кому хочется попробовать что-то новенькое этой осенью

Осень — не время для красивого маникюра? Как бы не так! Напротив, сейчас отличный сезон, чтобы щеголять с красивыми ногтями прежде, чем придется спрятать руки в варежки или перчатки. Поэтому мы покопались в интернете в поисках актуальных идей для маникюра в этом году.

Коричневый маникюр

Кажется, что бордовый цвет — идеален для осени. Однако такие ногти всем уже оскомину набили. Лучше заменить их на богатый шоколадно-коричневый оттенок или цвет «вишневая кола». Такой маникюр выглядит современно, но не вычурно, подходит под многие образы.

Румяные ногти

«Румяные ногти»

Ну а для тех, кто хочет добавить тепла и яркости в прохладную погоду, отлично подойдет свежая идея маникюра — румяные ногти. Это как румянец от мороза на щеках, только на этот раз на ногтях. Такой дизайн смотрится довольно необычно, но не режет глаз.

Необычный френч

Также, как и бордовый цвет ногтей, французский маникюр — это практически классика. Однако он тоже выглядит скучно. В тренде сейчас различные вариации этого дизайна, начиная от нетипичных сочетаний цветов, заканчивая дерзкими ногтями с черной «улыбкой». Однако можно выбрать и более скромные варианты под собственный стиль.

Животный принт

«Простите, но у меня теперь ногти — коровки»

"Черепаший" узор на ногтях также был в моде долгое время, но очевидно, что и он всем надоел. Эксперты считают такой дизайн прошлым веком. Но это не значит, что анималистичные принты в маникюре сдают свои позиции. Совсем наоборот. Просто стоит попробовать незаезженные варианты, например, узор "коровка" или змеиный принт.

Стеклянные ногти

Модные эксперты уверены - матовое покрытие ногтей - это пережиток прошлого. Такой маникюр был популярен 10 лет назад, но сейчас он устарел. В этом году особенно актуальны будут так называемые "стеклянные ногти" - это маникюр с толстым глянцевым верхним покрытием, благодаря которому появляется красивый блик как на стекле.

Цветные глазированные ногти

«Шоколадный глазированный маникюр на осень»

Ногти «в глазури» стали популярны еще в прошлом году. Маникюр предполагает, что на цветное покрытие наносится перламутровая втирка. Этот вариант по-прежнему актуален, но теперь у него новое прочтение. Если раньше использовались в основном базовые и нейтральные тона, то в этом сезоне будет круто сделать в глазури коричневые или ягодные оттенки.

Акварельный маникюр

Как добавить изюминку в простое базовое покрытие? Стоит попробовать акварельный дизайн. Это цветные расплывающиеся пятнышки из разных оттенков. Выглядят такой маникюр легким, он современный и поднимает настроение в хмурую погоду.

Минималистичный дизайн

А для тех, кто устал от сложных рисунков, ярких цветов и блестящих покрытий, есть хорошая новость — минималистичный дизайн все еще в моде. Короткие ногти с нейтральным покрытием и небольшими акцентами будут всегда выглядеть аккуратно и подходить под любой образ.

Аура в темных тонах

«Новый „аура“ дизайн. Я влюблена!»

Маникюр «аура» появился не так давно, но уже завоевал популярность. Дизайн заключается в том, что в центр ногтя наносится овальный градиент из другого цвета. А сейчас популярность набирает «темная аура». В качестве цветов для градиента используются темные и холодные оттенки.

Хромированный кошачий глаз

«Кошачий глаз и хромированная пудра»