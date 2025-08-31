11 идей маникюра, который и через 2 недели будет выглядеть так, будто вы только что вышли из салона

Многими любимый френч сам по себе не очень долговечен — сразу скалываются кончики. На собственном примере автор подтверждает, что лак быстро слезает с тонкой каемочки, чем сильно портит общий вид. Но можно сделать френч на дип-пудре. «Дип-пудра — это разновидность акрила, но ее часто выделяют в отдельную категорию», — говорит Кандалец. Этот метод идеален для коротких ногтей, так как он не предназначен для наращивания длины. Такой маникюр прочный и долговечный, что делает его отличным выбором для людей, которые много работают руками и хотят иметь безупречный маникюр без сколов. Маникюр с пудрой может держаться до месяца, поэтому он особенно популярен среди тех, у кого нет времени на частые коррекции.