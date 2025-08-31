11 идей маникюра, который и через 2 недели будет выглядеть так, будто вы только что вышли из салона
Знакомо это чувство? Вы выходите из маникюрного салона, любуетесь своими идеальными ногтями и чувствуете себя на миллион. Но проходит всего неделя, и вот уже предательски видна отросшая часть, а на кончиках появляются мелкие сколы. К счастью, эту ситуацию можно исправить. Мы собрали рекомендации опытных мастеров, чтобы ваш маникюр выглядел свежим намного дольше.
Твердый гель
«Маникюр с твердым гелем»
Джули Кандалек — звездный мастер маникюра из Нью-Йорка, которая работает с такими знаменитостями, как Джессика Честейн, Камила Кабелло и Халима Аден. По словам Джули, если вы хотите, чтобы маникюр оставался свежим и аккуратным долгое время, то вместо обычного лака или гель-лака стоит рассмотреть так называемый твердый гель. Как и гель-лак, он наносится на базовое покрытие, цвет и верхнее покрытие, и все это сушится под УФ- или LED-лампой. Из-за этого важно наносить на руки солнцезащитный крем перед визитом к мастеру. В среднем, такой маникюр держится как минимум три недели, а иногда и до месяца.
Акриловый маникюр
По словам Кандалек, акрил ощущается как накладные ногти. Он лучше всего подходит тем, кто предпочитает твердое покрытие на ногтях. Кроме того, акрил позволяет создавать длину, поэтому это хороший вариант для тех, кто любит эффектный маникюр или сложный нейл-арт. Акриловые ногти держатся от двух до трех недель, и между визитами к мастеру им требуется коррекция.
Дип-пудра или гель-пудра
«Дип-пудра и градиент»
Многими любимый френч сам по себе не очень долговечен — сразу скалываются кончики. На собственном примере автор подтверждает, что лак быстро слезает с тонкой каемочки, чем сильно портит общий вид. Но можно сделать френч на дип-пудре. «Дип-пудра — это разновидность акрила, но ее часто выделяют в отдельную категорию», — говорит Кандалец. Этот метод идеален для коротких ногтей, так как он не предназначен для наращивания длины. Такой маникюр прочный и долговечный, что делает его отличным выбором для людей, которые много работают руками и хотят иметь безупречный маникюр без сколов. Маникюр с пудрой может держаться до месяца, поэтому он особенно популярен среди тех, у кого нет времени на частые коррекции.
Короткие круглые ногти
«Я сама делала маникюр на короткие ногти, с точками. Спустя годы практики, я наконец довольна результатом»
В одной из статей Сара Гибсон Таттл — эксперт по маникюру, основательница и генеральный директор компании Olive & June — делится простым советом для тех, чьи ногти склонны к ломкости: «Лучше всего держать их короткими и придавать им круглую форму».
Овальная форма ногтя
«Помогите, сегодня я поменяла форму ногтей на приеме, и теперь они мне не нравятся. Стоит ли пытаться переделать их в другую форму?»
Сара Таттл также добавляет, что овальная форма — еще один оптимальный вариант для того, чтобы сохранить маникюр в идеальном состоянии подольше.
Миндалевидная форма ногтя
«Мне сделали миндалевидную форму ногтей вместо круглой!!! Я так рада! Как вам кажется, так выглядит лучше?»
Таттл включает в список самых «долговечных» форм ногтей и так любимую многими миндалевидную. Она обычно бывает чуть длиннее округлой или овальной, но тоже отличается тем, что долго сохраняет прекрасный вид.
Скво-овал форма ногтя (squoval)
Переводчики-локализаторы, блин! Скво-овал - прямо спец.маникюр для американских индианок 🤪
На самом деле square oval на русском логичнее назвать "квовал" (квадратный овал) 😉
«Это скво-овал?»
По словам Сары, округлая форма и так называемый скво-овал, который представляет собой нечто среднее между овалом и квадратом, наиболее устойчивы к ломкости, потому что у них нет острых краев, которые могут создавать слабые места.
Наращивание ногтей гелем
Джули Кандалек рассказывает, что если вы хотите красивые и длинные ногти, на которых можно воплотить самые сложные тренды нейл-арта, то накладные гелевые ногти — это именно то, что нужно. Как правило, такие ногти держатся около трех недель, после чего их можно снять или сделать коррекцию.
Светлая палитра
«Обожаю этот почти молочный розовый оттенок гель-лака»
Для того, чтобы ногти дольше выглядели на все сто, эксперты Maybelline рекомендуют обращать внимание не только на метод маникюра, но и на цветовую палитру. Светлые оттенки, как правило, более неприхотливы в носке, и на них меньше видны сколы.
Блестящий или перламтуровый лак
«Летний перламутровый маникюр»
Кроме светлых оттенков, блестящее или перламутровое покрытие также отлично скрывает возможные дефекты и сколы. Звездный нейл-стилист Мишель Сондерс в статье для журнала InStyle рассказывает, что шиммер, металлические и блестящие покрытия держатся немного дольше благодаря дополнительной текстуре. Автор неоднократно испытывала это на себе. На таких ногтях небольшие помарки, появляющиеся со временем, видны меньше, чем на однотонной, тем более матовой пластине.
Японский маникюр
«Японский маникюр с твердым гелем»
Джули Канадалек подчеркивает, что для японского гель-маникюра используется другой тип геля. В этом способе гель наносится тонкими слоями хорошо пигментированным составом, что обеспечивает легкое, но долговечное покрытие. Правильно сделанный японский гель-маникюр должен держаться до трех недель.
