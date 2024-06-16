11 киноляпов, которые мы годами в упор не замечали, а зоркие зрители разглядели с первого раза

Кино
11 минут назад

Как ни крути, а снять фильм так, чтобы не допустить ни одного «ляпа», та еще задачка. И если некоторые зрители предпочитают не обращать на них внимания, то есть и те, кто просто обожает находить всяческие несостыковки и рассказывать о них другим.

Бриллиантовая рука, 1968

Легендарная сцена, в которой Козодоев угощает семью Горбункова мороженым и дарит цветы. В ее начале Геннадий преподносит 2 красные розы и 2 эскимо на палочке. Но при смене кадров оказывается, что к розам прибавляется еще одна, белая, а мороженое уже лежит в вазочках.

12 стульев, 1971

Стоило Кисе Воробьянинову побриться, как дворник, которого играл Юрий Никулин, тут же падает в обморок. Вот только если присмотреться, то видно, что на лестнице лежит совсем другой человек. Да и жилет на нем не бежевый, а черный.

Гостья из будущего, 1985

Нечто загадочное в этом фильме происходит с автобусом-телепортом. На некоторых кадрах на нем сверху есть вывеска «Проспект мира», ну а на других она исчезает.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика, 1965

В начале фильма Шурик попадает по ливень и буквально промокает до нитки. Но спустя несколько минут, когда он уже оказывается в автобусе, его волосы выглядят абсолютно сухими, а на куртке остаются лишь незначительные следы от воды.

Вокзал для двоих, 1982

Светлана БМВ
1 день назад

Хороший фильм. Смотрела его несколько раз, в разные годы. И каждый раз воспринимается по-другому.

-
-
Ответить

Вера и Платон разговаривают за столиком. Обратите внимание, как сильно меняется расположение предметов перед ними при смене кадра.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1967

Eugen Volynsky
1 день назад

Это не ляп. Это вполне сознательный комедийный момент, он даже, кажется, отражен в сценарии.

-
-
Ответить

Пытаясь вынуть застрявший шприц, Эдик плюет на руки... через марлевую повязку. Смотрится, мягко говоря, странно.

Иван Васильевич меняет профессию, 1973

Помните момент, когда слуги Грозного разоблачают лжецаря и начинается метание едой? Так вот, в стрельцов летела и посуда, и кушанья со стола. Но когда нам чуть позже показывают это же помещение, оно выглядит чуть ли не стерильным. Да и стулья из него куда-то исчезают.

Афоня, 1975

Катя попадает под дождь и сильно промокает. Но когда она пьет чай, ее платье при смене кадра оказывается практически полностью сухим. Да и пачка сахара перемещается.

Служебный роман, 1977

Посмотрите на маникюр Верочки. Когда Людмила Прокофьевна спрашивает у нее совета по поводу одежды, видно, что ногти у модницы красные. Но когда они чуть позже перемещаются в актовый зал, на ногтях уже оказывается светлый перламутровый лак.

Любопытные вещи происходят и с папкой Верочки. В начале сцены, в которой Новосельцев ожидает приема у Калугиной, секретарь заходит в кабинет с коричневой папкой. Внутри же в руках у нее явно ничего нет. Но из кабинета она выходит опять с ней.

Перемещается туда-сюда и букет, который Новосельцев тайно дарит своей начальнице. Сначала он стоит в ее кабинете. Позже, когда Калугина убирается, мы видим этот же букет у нее дома. Получается, она принесла его с работы. Но на следующий день он снова оказывается в ее кабинете.

Если вы интересуетесь миром кино, то можете заглянуть в эти статьи:

Фото на превью Служебный роман / Мосфильм

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
1 день назад

Фильмы все бесподобные. Понятные, жизненные, смешные, родные. Можно смотреть тыщу раз. Навсегда останутся в "золотой копилке" фильмофонда.

-
-
Ответить

Похожее