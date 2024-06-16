11 киноляпов, которые мы годами в упор не замечали, а зоркие зрители разглядели с первого раза

Как ни крути, а снять фильм так, чтобы не допустить ни одного «ляпа», та еще задачка. И если некоторые зрители предпочитают не обращать на них внимания, то есть и те, кто просто обожает находить всяческие несостыковки и рассказывать о них другим.

Бриллиантовая рука, 1968

Легендарная сцена, в которой Козодоев угощает семью Горбункова мороженым и дарит цветы. В ее начале Геннадий преподносит 2 красные розы и 2 эскимо на палочке. Но при смене кадров оказывается, что к розам прибавляется еще одна, белая, а мороженое уже лежит в вазочках.

12 стульев, 1971

Стоило Кисе Воробьянинову побриться, как дворник, которого играл Юрий Никулин, тут же падает в обморок. Вот только если присмотреться, то видно, что на лестнице лежит совсем другой человек. Да и жилет на нем не бежевый, а черный.

Гостья из будущего, 1985

Нечто загадочное в этом фильме происходит с автобусом-телепортом. На некоторых кадрах на нем сверху есть вывеска «Проспект мира», ну а на других она исчезает.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика, 1965

В начале фильма Шурик попадает по ливень и буквально промокает до нитки. Но спустя несколько минут, когда он уже оказывается в автобусе, его волосы выглядят абсолютно сухими, а на куртке остаются лишь незначительные следы от воды.

Вокзал для двоих, 1982

Вера и Платон разговаривают за столиком. Обратите внимание, как сильно меняется расположение предметов перед ними при смене кадра.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1967

Пытаясь вынуть застрявший шприц, Эдик плюет на руки... через марлевую повязку. Смотрится, мягко говоря, странно.

Иван Васильевич меняет профессию, 1973

Помните момент, когда слуги Грозного разоблачают лжецаря и начинается метание едой? Так вот, в стрельцов летела и посуда, и кушанья со стола. Но когда нам чуть позже показывают это же помещение, оно выглядит чуть ли не стерильным. Да и стулья из него куда-то исчезают.

Афоня, 1975

Катя попадает под дождь и сильно промокает. Но когда она пьет чай, ее платье при смене кадра оказывается практически полностью сухим. Да и пачка сахара перемещается.

Служебный роман, 1977

Посмотрите на маникюр Верочки. Когда Людмила Прокофьевна спрашивает у нее совета по поводу одежды, видно, что ногти у модницы красные. Но когда они чуть позже перемещаются в актовый зал, на ногтях уже оказывается светлый перламутровый лак.

Любопытные вещи происходят и с папкой Верочки. В начале сцены, в которой Новосельцев ожидает приема у Калугиной, секретарь заходит в кабинет с коричневой папкой. Внутри же в руках у нее явно ничего нет. Но из кабинета она выходит опять с ней.