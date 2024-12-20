11 стильных приемов для зрелых дам, которые реально работают

В зрелые годы хочется выглядеть так же круто, как и в юности. Но что будет смотреться наиболее элегантно и свежо, порой не очень понятно. Например, одни советуют носить яркую одежду, другие — нет. Разбираемся раз и навсегда, какие лайфхаки действительно помогают создать стильный образ в зрелом возрасте.

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Носить жаккардовые вещи

Жаккард — это полотно с узором, вплетенным в основу. По словам экспертов, в зрелые годы он смотрится эффектнее, чем обычные принты. В это время с орнаментами стоит быть максимально аккуратными. Они могут перегружать образ и выглядеть не очень солидно. А вот одежда из жаккарда — спасение для любителей рисунков. Узоры на ней, как правило, очень элегантные. На заметку: из такого материала делают платья, жакеты и даже пальто.

Экспериментировать с многослойными образами

Такие образы в любом возрасте способны прокачать стиль. А еще это очень практично. В многослойном наряде теплее осенью и зимой. И можно иметь всего лишь несколько вещей, просто создавать из них разные комбинации. Начните с базы: например, с белой рубашки. И на нее уже наслаивайте свитеры, жилеты, кардиганы, блейзеры и так далее. Еще интереснее будет, если сочетать вещи разной длины. Но здесь тоже важно не переусердствовать, чтобы не превратиться в капусту.

Приобрести беспроигрышные вещи

Nati Ja 11 часов назад Платье фасона, как нааа 1-й картинке, у меня было классе в шестом (шила сама под бабушкиным руководством. Только расцветка была более спокойная. - - Ответить

Есть несколько вещей, которые, как считают стилисты, стопроцентно подойдут любой женщине зрелого возраста. Например, неподвластные времени белый блейзер, кремовая блузка и черный свитер. Еще эксперты по стилю не устают напоминать о том, как круто иметь в гардеробе белую рубашку. Она выглядит изысканно, к тому же универсальна. А вишенка на торте — черные туфли на высоком каблуке.

Смело подчеркивать достоинства

Тильда 12 часов назад Это сейчас модно носить грудь набекрень?

А я как дура, по-старинке ношу, ровненько - - Ответить

Делать пикантные акценты можно невзирая на возраст. Более того, стилисты даже рекомендуют открывать те части тела, которые хочется продемонстрировать больше всего. Способ поможет освежить образ. А еще это хитрый трюк. Если, например, у женщины округлые бедра, то от них можно отвлечь внимание, открыв декольте. Низ, соответственно должен быть закрытым. В отдельных случаях можно надевать и более смелые наряды. Другими словами, носите платье с разрезом и открытыми плечами, если чувствуете себя уверенно в нем.

Включить в гардероб больше вещей со сборками

Kvitkovaya 9 часов назад Спасибо Эдди и комментаторам, похохотала перед сном, представляя себе лук в очках и чулках ))) - - Ответить

Часто женщины, в том числе зрелого возраста, переживают из-за складок на животе. Их можно ловко скрыть с помощью драпировки. Однако, чтобы добиться этого оптического эффекта, важно грамотно подобрать вещь. Например, узкие сборки, расположенные близко друг к другу, визуально уменьшают объем. Диагональные линии тоже создают нужный образ. А вот широкие, редкие сборки, наоборот, могут добавить лишних кило. Также обращайте внимание на тип материала. Так, жесткие ткани далеко не всегда прибавляют очков луку. А мягкие, струящиеся ткани как раз смотрятся лестно.

С осторожностью носить винтажные вещи

Предметы гардероба в ретро-стиле смотрятся эффектно. В то же время в зрелом возрасте есть риск выглядеть старомодно, если перемудрить с такими вещами. Например, надеть вместе туфли в дырочку и твидовую одежду. Поэтому эксперты по стилю советуют не сочетать сразу несколько ретро-атрибутов в одном образе. Пусть лук включает в себя как винтажные вещи, так и ультрамодные. Например, жакет в стиле Коко Шанель дополните грубыми ботинками. Такой баланс на накинет пару лишних годков.

Постараться исключить флис

Тильда 12 часов назад дряблые коленки лучше бы всё же прикрыть - - Ответить

Флисовый свитер, особенно модель на молнии, очень удобен. Но он выглядит уныло, не придает индивидуальности и уж точно не соберет комплименты. А еще он скрывает фигуру. Вместо флиса стилисты обращают внимание дам на вязаные вещи. Например, на объемный кардиган или длинное пальто. А если носите флис, потому что любите активный отдых, то стоит выбирать плотные, не мешковатые вещи. Тогда будете выглядеть обалденно, даже занимаясь спортом.

Учитывать не только возрастные изменения

Светлана БМВ 10 часов назад То есть, если в паспорте цифры 18-19, а телосложение, как н.а левой картинке, то джинсы можно. А в 50+ уже нельзя?! Несправедливо! - - Ответить

Сама по себе цифра в паспорте и даже наличие морщинок не должны влиять на стиль. А вот что действительно важно, так это телосложение. Например, если есть складочки на теле, то, возможно, облегающие джинсы на низкой талии стоит закинуть на антресоль. Еще имеет значение образ жизни. Если и в зрелые годы женщина имеет активный досуг, то ей вполне подойдут такие вещи, как мини-юбка.

Не избегать ультрамодных вещей

НибаньтиКрипто 13 часов назад А что из этого ультрамодные луки? - - Ответить

Некоторые женщины зрелых лет не решаются на эксперименты со стилем. Мол, все эти горячие тренды уже не идут, нужна только сдержанная классика. Однако эксперты утверждают: это миф. Есть куча тенденций, которые легко адаптировать под свой гардероб в любом возрасте. Например, широкие джинсы очень идут почтенным дамам. Умеренный оверсайз тоже смотрится роскошно. Главное — не перебарщивать и добавлять лишь пару ультрамодных вещей в лук.

Выбирать минималистичные сумки

Эксперты по стилю уверены: зрелая пора жизни – самое время пересмотреть вкусы на сумки. Модели с мудреным дизайном или декором, да даже просто броского цвета, уже не смотрятся так круто, как в юности. Вместо этого попробуйте обратить внимание на минималистичные классические сумки. При этом не стоит сильно ударяться в винтаж и смотреть на старомодные аксессуары: они тоже шика не прибавят. Достаточно подобрать сдержанную модель нейтрального оттенка.

Не воспринимать яркие цвета как панацею

Светлана БМВ 10 часов назад У "ПРЕСНЯТИНЫ" классная женская фигура. Я бы согласилась и н.а такую фигуру и н.а такое платье. - - Ответить

Яркая одежда, конечно, может освежить образ. Но далеко не всегда это решение проблемы. К тому же все время делать ставку только на насыщенные оттенки довольно скучно. Есть и другие способы добавить лоска. Например, часто именно нейтральные цвета смотрятся выигрышнее. А еще изысканнее монохромные образы. Когда все вещи выдержаны в оттенках одного и того же цвета, они визуально увеличивают рост и скидывают пару кило. А самые элегантные тона — это темно-синий и черный. Да, темных цветов совершенно не стоит бояться.