Турки фанатичны в плане чистоты дома, но зато за порогом - мусорят вовсю. Все пляжи, где толпами отдыхают турецкие семьи, потом загажены окурками, объедками, бутылками и шелухой от семечек. Все заповедные зоны, популярные у турков, где не ведется периодическая уборка, будут также загажены. И это печально.
12 хитростей, которым мы можем научиться у жителей солнечной Турции
Турция — самобытная страна, хотя мы привыкли ассоциировать ее исключительно с отдыхом all-inclusive и морем. Я живу в Турции уже два года и хочу рассказать, чему я научилась у турецких хозяек и хозяев. Некоторые лайфхаки экономят кучу нервов и денег. А в бонусе расскажем, какие привычки лучше не перенимать.
Мыть пол салфетками
Я видела такие салфетки в Азии, но не ожидала встретить их в Турции. На самом деле турки и турчанки помешаны на чистоте дома и, дай волю, будут мыть с хлоркой даже посуду. Поэтому у них множество разной бытовой химии на все случаи жизни. Один из классных примеров — салфетки с моющим и дезинфицирующим средством для швабры.
Разуваться за порогом
Даже в многоквартирных домах турки часто разуваются возле двери. Многие даже ставят в подъезде специальный шкафчик для обуви. Таким образом они сохраняют дома чистоту и порядок.
Дружить с продавцами
В Турции люди довольно общительные и всегда вежливо разговаривают с продавцами и официантами. Благодаря таким теплым отношениям можно получить кусок мяса получше или самую свежую рыбу. Например, турки не любят эту часть рыбы и выбрасывают ее. А я вот попросила продавца отдать все мне. Мы с ним в хороших отношениях, я всегда общаюсь вежливо, поэтому он мне не отказал и отдал не только мою икру, но и «соседскую».
- Вот это реально везуха!
Завтракать по-турецки
Я по турецким сериалам вижу. Успокаивает что они едва притрагивается к еде. Или это только в кино?
Раньше я думала, что турецкий завтрак — это что-то из отелей и ресторанов. Но на самом деле многие турки действительно так завтракают. Все ингредиенты подаются в небольших тарелочках и блюдцах, на деревянных досках или в маленьких порционных сковородках. Обычно на завтрак подают различные овощи, сыры, оливки, зелень, каймак, мед, яйца, йогурт, выпечку, сосиски. Из этого разнообразия вполне можно составить здоровую тарелку.
Купить тумбу для кофе
У турков довольно большие кухни, обычно они соединены с гостиной. А еще они просто обожают пить кофе из красивой посуды. Поэтому часто можно встретить отдельный буфет или секцию, где хранится все для приготовления ароматного напитка.
Завести кошку
В Турции просто обожают кошек. По статистике, у 14% всех домохозяйств этой страны есть кошка. Также здесь много уличных животных, которых никто не обижает, а, напротив, кормят и привечают. Например, жители нашего дома регулярно наполняют миски кормом.
Подавать еду красиво
Помимо завтрака, красиво выглядят и другие блюда. В Турции любят поесть и стараются красиво сервировать даже самую простую еду. К примеру, рис — его чаще всего выкладывают горкой.
Навести на балконе порядок
В Турции любой может распивать кофий н балконе хоть круглый год. У нас в средней полосе попробуйте
Возможно, благодаря климату, на турецких балконах редко встретишь склад. Обычно там стараются обустроить уют: поставить столики и стулья, украсить цветами. В таком месте приятно проводить время, а некоторые даже жарят там барбекю.
Купить колонью
Да, турки были в тренде активного использования антисептика ещё до ковида. Название происходит от немецкого города Кёльн, где в средние века придумали то, что сейчас называют одеколоном )
Колонья — одеколон для омовения рук. Он содержит спирт и благодаря этому обладает антисептическими свойствами. Баночки с ароматным одеколоном стоят в магазинах, на кассах, хранятся у таксистов в бардачке. Студенты носят их на пары в маленьком формате. Это удобная и гигиеничная привычка.
Вспомнить про обычный лак для ногтей
Гель-лак это уже моветон, уже отходят от него "все приличные люди" не первый год
В Турции до сих пор очень популярен обычный лак для ногтей. В магазинах под него отведены большие стенды с богатым выбором. Это может удивить тех, кто давно привык к гель-лаку. Но это здорово, ведь сейчас все чаще говорят о преимуществах обычного лака.
Радушно принимать гостей
Подтверждаю - гостеприимство у них в крови. В любом такси или в фойе гостиницы будут вода и печенки, или ещё какие угощалки, а в магазине если продавец чем-нибудь угостит отказываться считается невежливым. Сначала кажется что это маркетинг, но со временем понимаешь что это часть вековой культуры.
Турки — очень гостеприимный народ. Порой хозяева буквально пытаются удивить гостей чем-то интересным. Например, купить чай в необычных стиках или угостить модным дубайским шоколадом.
Почаще убираться
Они и в одежде чистюли и аккуратисты.
Такую фанатичную любовь к чистоте дома и одежды видела пока что только в Турции и наа Гренаде.
О любви турков и турчанок к уборке слагают легенды. Они убираются буквально ежедневно. Связано это с тем, возможно, что много женщин не работают и занимаются дома, однако я заметила, что как ни придешь в турчанке в гости — все сверкает, от полов до сантехники.
А чистота в ванной вообще самое главное. Раковину протирают чуть ли не после каждого использования.
Бонус: дурные привычки не надо перенимать
так если нафталин будет в герметичной ёмкости, как он будут действовать?
Мы привыкли, что нафталиновые шарики используют для борьбы с молью. Однако турки щедро раскладывают их в ванных комнатах — как дома, так и в кафе или ресторанах. Предполагаю, что так делают, чтобы бороться с неприятными запахами и насекомыми. Проблема в том, что нафталин токсичен при испарении. Лучше использовать его в герметичных емкостях.
А вот 15 уникальных мест Турции, которые многие туристы напрасно обходят стороной.
Комментарии
В Турции почти круглый год тепло и высокая влажность. В таком климате очень хорошо живётся разным микробам и паразитам. Если они не будут так часто убираться, то им гарантировано появление плесени, различных грибков и прочей заразы. Жить в чистоте - хорошая привычка. Но в каждом уголке мира свои особенности. Особых "хитростей" я здесь не увидела.