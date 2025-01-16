12 хитростей, которым мы можем научиться у жителей солнечной Турции

Турция — самобытная страна, хотя мы привыкли ассоциировать ее исключительно с отдыхом all-inclusive и морем. Я живу в Турции уже два года и хочу рассказать, чему я научилась у турецких хозяек и хозяев. Некоторые лайфхаки экономят кучу нервов и денег. А в бонусе расскажем, какие привычки лучше не перенимать.

Мыть пол салфетками

Dewr 17 часов назад Турки фанатичны в плане чистоты дома, но зато за порогом - мусорят вовсю. Все пляжи, где толпами отдыхают турецкие семьи, потом загажены окурками, объедками, бутылками и шелухой от семечек. Все заповедные зоны, популярные у турков, где не ведется периодическая уборка, будут также загажены. И это печально. - - Ответить

Я видела такие салфетки в Азии, но не ожидала встретить их в Турции. На самом деле турки и турчанки помешаны на чистоте дома и, дай волю, будут мыть с хлоркой даже посуду. Поэтому у них множество разной бытовой химии на все случаи жизни. Один из классных примеров — салфетки с моющим и дезинфицирующим средством для швабры.

Разуваться за порогом

Даже в многоквартирных домах турки часто разуваются возле двери. Многие даже ставят в подъезде специальный шкафчик для обуви. Таким образом они сохраняют дома чистоту и порядок.

Дружить с продавцами

В Турции люди довольно общительные и всегда вежливо разговаривают с продавцами и официантами. Благодаря таким теплым отношениям можно получить кусок мяса получше или самую свежую рыбу. Например, турки не любят эту часть рыбы и выбрасывают ее. А я вот попросила продавца отдать все мне. Мы с ним в хороших отношениях, я всегда общаюсь вежливо, поэтому он мне не отказал и отдал не только мою икру, но и «соседскую». Вот это реально везуха!

Завтракать по-турецки

Liudmila123 16 часов назад Я по турецким сериалам вижу. Успокаивает что они едва притрагивается к еде. Или это только в кино? - - Ответить

Раньше я думала, что турецкий завтрак — это что-то из отелей и ресторанов. Но на самом деле многие турки действительно так завтракают. Все ингредиенты подаются в небольших тарелочках и блюдцах, на деревянных досках или в маленьких порционных сковородках. Обычно на завтрак подают различные овощи, сыры, оливки, зелень, каймак, мед, яйца, йогурт, выпечку, сосиски. Из этого разнообразия вполне можно составить здоровую тарелку.

Купить тумбу для кофе

OLE 23 часа назад Только это будет уже тумба для чая. Как-то не по-турецки получается. - - Ответить

У турков довольно большие кухни, обычно они соединены с гостиной. А еще они просто обожают пить кофе из красивой посуды. Поэтому часто можно встретить отдельный буфет или секцию, где хранится все для приготовления ароматного напитка.

Завести кошку

В Турции просто обожают кошек. По статистике, у 14% всех домохозяйств этой страны есть кошка. Также здесь много уличных животных, которых никто не обижает, а, напротив, кормят и привечают. Например, жители нашего дома регулярно наполняют миски кормом.

Подавать еду красиво

Помимо завтрака, красиво выглядят и другие блюда. В Турции любят поесть и стараются красиво сервировать даже самую простую еду. К примеру, рис — его чаще всего выкладывают горкой.

Навести на балконе порядок

Возможно, благодаря климату, на турецких балконах редко встретишь склад. Обычно там стараются обустроить уют: поставить столики и стулья, украсить цветами. В таком месте приятно проводить время, а некоторые даже жарят там барбекю.

Купить колонью

Betelgeise_Supernova 7 часов назад Да, турки были в тренде активного использования антисептика ещё до ковида. Название происходит от немецкого города Кёльн, где в средние века придумали то, что сейчас называют одеколоном ) - - Ответить

Колонья — одеколон для омовения рук. Он содержит спирт и благодаря этому обладает антисептическими свойствами. Баночки с ароматным одеколоном стоят в магазинах, на кассах, хранятся у таксистов в бардачке. Студенты носят их на пары в маленьком формате. Это удобная и гигиеничная привычка.

Вспомнить про обычный лак для ногтей

Dia_Mak 9 часов назад Гель-лак это уже моветон, уже отходят от него "все приличные люди" не первый год - - Ответить

В Турции до сих пор очень популярен обычный лак для ногтей. В магазинах под него отведены большие стенды с богатым выбором. Это может удивить тех, кто давно привык к гель-лаку. Но это здорово, ведь сейчас все чаще говорят о преимуществах обычного лака.

Радушно принимать гостей

Strizh3109 7 часов назад Подтверждаю - гостеприимство у них в крови. В любом такси или в фойе гостиницы будут вода и печенки, или ещё какие угощалки, а в магазине если продавец чем-нибудь угостит отказываться считается невежливым. Сначала кажется что это маркетинг, но со временем понимаешь что это часть вековой культуры. - - Ответить

Турки — очень гостеприимный народ. Порой хозяева буквально пытаются удивить гостей чем-то интересным. Например, купить чай в необычных стиках или угостить модным дубайским шоколадом.

Почаще убираться

Strizh3109 7 часов назад Они и в одежде чистюли и аккуратисты.

Такую фанатичную любовь к чистоте дома и одежды видела пока что только в Турции и наа Гренаде. - - Ответить

О любви турков и турчанок к уборке слагают легенды. Они убираются буквально ежедневно. Связано это с тем, возможно, что много женщин не работают и занимаются дома, однако я заметила, что как ни придешь в турчанке в гости — все сверкает, от полов до сантехники. А чистота в ванной вообще самое главное. Раковину протирают чуть ли не после каждого использования.

Бонус: дурные привычки не надо перенимать

Мы привыкли, что нафталиновые шарики используют для борьбы с молью. Однако турки щедро раскладывают их в ванных комнатах — как дома, так и в кафе или ресторанах. Предполагаю, что так делают, чтобы бороться с неприятными запахами и насекомыми. Проблема в том, что нафталин токсичен при испарении. Лучше использовать его в герметичных емкостях.