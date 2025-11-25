12 идей маникюра для тех, кто хочет сиять в новогоднюю ночь

Зима близко, а потому самое время порадовать себя красивую новыми ноготочками. Мы проанализировали прогнозы ведущих специалистов по маникюру и модных изданий — Glamour, Allure, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar — и собрали 12 главных идей, чтобы маникюр не просто дополнял образ, а превратил вас в королеву новогодней ночи. Каждая модница найдет себе стиль по душе: в тренде хром, глиттер, черепаховый дизайн и много чего еще.