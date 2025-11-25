12 идей маникюра для тех, кто хочет сиять в новогоднюю ночь
Зима близко, а потому самое время порадовать себя красивую новыми ноготочками. Мы проанализировали прогнозы ведущих специалистов по маникюру и модных изданий — Glamour, Allure, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar — и собрали 12 главных идей, чтобы маникюр не просто дополнял образ, а превратил вас в королеву новогодней ночи. Каждая модница найдет себе стиль по душе: в тренде хром, глиттер, черепаховый дизайн и много чего еще.
12. Фейерверк
В преддверии Нового года, когда за окнами вовсю будут грохотать фейерверки, а мы дружно зажжем бенгальские огоньки, самое время обратить внимание на неожиданный тренд. Маникюр «фейерверк» в два счета настроит вас и окружающих на праздничный лад.
Добиться эффекта можно с помощью магнитных лаков или темной базы с глиттером.
11. Глубокие, «драматичные» оттенки
София Мазур — известный специалист по маникюру — в интервью с изданием Bustle рассказала, что этой зимой главными цветами будут глубокие оттенки красного. Насыщенные, романтичные, драматичные.
В фаворе окажется и темно-синий, который всегда возвращается в холодные месяцы. Ожидается, что он станет даже более популярным, чем черный. Такой оттенок намекает на некую загадку в женщине, а также делает ногти визуально «дорогими».
10. Сюрреалистичные животные принты
Фиолетовая крокодиловая кожа, голубая зебра, красный леопард — просто добавьте существующему животному принту фантазийный окрас и получите горячий тренд этого зимнего сезона.
9. Горошек
Мир маникюра захватила мода на горошек. Мировые звезды — Хейли Бибер, Дуа Липа, Сабрина Карпентер и многие другие иконы стиля — выходят в свет с таким маникюром.
Стилисты журнала Harper’s Bazaar намекают, что этой зимой в тренде будет не любой горошек, а перламутровый: светлые горошинки на полупрозрачных ногтях.
8. Цвет эгг-ног
Для всех, кому приглянулся яичный желтый цвет из летних трендов, издание Glamour советует попробовать эгг-ног. Это слегка приглушенный желтый с более кремовой, мягкой текстурой, напоминающей одноименный напиток (сырые яйца, взбитые с молоком).
7. Жженый оранжевый
«Я использовала прозрачную базовую основу и лак, который называется „Мой итальянский немного заржавел“».
Не спешите отказываться от оранжевого маникюра. Ожидается, что этот оттенок не только будет популярным зимой, но и продолжит покорять сердца в следующем году.
«Этот обожженный оранжевый — просто огонь!»
Секрет прост: обожженный (некоторые говорят «ржавый») оранжевый рождает некие ретро-нотки, а так же несет чувство ностальгии: напоминает нам об опавшей листве, тыквах — в общем, о минувшей осени.
6. Небесный маникюр
«После неудачного маникюра в прошлом месяце я просто без ума от своего нового „небесного“ маникюра. А какой перелив!»
Зимой темнеть начинает гораздо ярче, так почему бы не превратить вечный сумрак в красоту? Этой зимой в тренде звездные мотивы. Представьте глубокий черный или насыщенно-синий в качестве базы, а поверх — россыпь золотых звезд, луну или даже планеты.
«Подсмотрела этот дизайн в интернете — по-моему, получилось просто восхитительно».
Издание TheWed обещает, что в 2026 году в моду войдут крупные звездные мотивы — геометричные силуэты звезд в металлических или контрастных оттенках.
5. Кошачий глаз
«Я сегодня впервые попробовала гель-лак с эффектом „кошачий глаз“».
Никто этого не ожидал после бума интереса на эффект кошачьего глаза минувшей осенью, однако этот тренд только усиливает позиции.
«Когда не знаете, какой цвет выбрать, выбирайте „кошачий глаз“ — не ошибетесь! Согласны?»
Любопытно и неожиданно, что оттенок при этом абсолютно не важен. В моде именно эффект кошачьего глаза, который «ловит» свет и мгновенно создает праздничное настроение. Ценно при этом, что такой маникюр не требует скрупулезной работы.
4. Черепаховый дизайн
«Я раз десять красила и перекрашивала ногти! Мне понадобилось четыре разных цвета, чтобы добиться такого результата».
Вошедший в моду еще осенью, этот тренд не сдает позиции. Его несомненное преимущество — он отлично выглядит как на длинных, так и на коротких ногтях, и подходит для любого оттенка кожи.
3. Хром
«Я в полном, абсолютном, совершенном восторге от этого цвета!»
Мастер ногтевого сервиса, основательница собственного бренда, Тину Белло в интервью с Glamour рассказала, что этой зимой в трендах маникюра наблюдается явный поворот в сторону серебристого хрома и металлических покрытий. Такой эффект создает тот самый «блеск на миллион» — дерзкий, футуристический акцент, который делает ваш образ заметным с первого взгляда.
«Обалденный красный металлик».
Серебристый маникюр довольно универсален. Можно играть с финишем — от супер-глянца до матового — или разнообразить дизайн с помощью декора и текстур.
Помимо серебристого, также крайне популярны «новогодние» оттенки: ягодно-красный, хвойный зеленый и шампань.
2. Максимализм
«Эти ногти делались в пару к костюму для фестиваля в стиле эпохи Возрождения».
Ожидается, что в 2026 году минимализм уйдет на второй план. Руки превратятся в своего рода художественную галерею: каждый ноготь будет иметь собственный стиль.
Представьте коллаж из 3D-декора, «кошачьего глаза», металлических страз, тонких геометрических линий и разную текстуру на каждом пальце. Это максимализм во всей своей роскоши — сложный и восхитительно избыточный.
1. Блестки
«Светоотражающие блестки — мои любимые! А вам какие нравятся?»
Зима — это, пожалуй, единственное время года, когда носить блестящее не только не возбраняется, но и поощряется. Можно сделать элегантный маникюр, а можно размахнуться и устроить настоящий «вау-эффект».
«Наконец-то у меня получился почти идеальный френч — с высокими арками и глубокими линиями улыбки».
Если вы еще не готовы сиять, можно обойтись скромным французским маникюром с блестящими кончиками. В любом случае будете выглядеть как королева.
