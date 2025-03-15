13 историй соискателей о том, как собеседование превратилось чуть ли не в стендап

Истории
1 час назад

Собеседование — это всегда волнительно. Но иногда стресс и неловкость превращаются в настоящие комедийные сцены, которые запоминаются на всю жизнь. Мы собрали комичные истории, которые поднимут вам настроение и напомнят: даже если все пошло не по плану, это может стать началом чего-то крутого. Или хотя бы поводом для отличной байки в компании друзей.

  • Сегодня ехала на собеседование. По закону подлости на парковке было мало свободных мест. Еду к тому, которое ближе, но меня обгоняет какой-то мужик, паркуясь передо мной. Что поделать, пришлось ставить машину далеко от входа. Зашла в здание, жду лифт и тут вижу, как к нему идет тот мужик и показывает, мол, подождите. А я за пробежку по парковке ору: "Так вам и надо!" — и нажимаю кнопку. А теперь угадайте, кто потом оказался моим начальником. Так стыдно мне никогда не было. © Подслушано / Ideer
  • Проходил собеседование на должность кассира. От последнего вопроса я аж опешил: «Если бы вы стали фруктом, то каким?» Я выдал первое, что пришло в голову: «Мангустином!» На работу приняли. А потом я решил спросить работодателя, что показал этот тест. Ответ меня просто уложил: "Неправильных ответов на самом деле тут нет. Мне просто нравится такое спрашивать". © Traditional_Dot776 / Reddit
  • Однажды я отпросился у начальника под предлогом болезни, а сам поехал на собеседование в другую компанию. Но то же самое сделал и мой босс — я встретил его там в зале ожидания. И да, никто из нас ту работу не получил. © Wildwildworld
    / Pikabu
  • Я была на собеседовании и принесла свой ноутбук, чтобы показать в компании примеры своих работ. Спроецировала изображение на экран и поняла, что фон моего рабочего стола — это снимок с очень личной фотосессии. В увеличенном виде на экране для презентаций мое фото смотрелось впечатляюще. Так стыдно мне еще не было. © I_bleed_blue19 / Reddit
  • В студенчестве решили мы с подружкой подработать на каникулах. Недалеко от дома нашли вакансию охранников — проверять документы на проходной. В общем, сначала нас отправили на собеседование в какой-то непонятный офис, который мы по дворам больше часа искали. Далее собеседование: пригласили на разговор обеих сразу, мурыжили еще около часа, а потом сказали, что все в порядке, но на работу нас не примут. Далее цитата: "Формы вашего размера у нас нет, а покупать или заказывать ради пары месяцев мы ее не будем". © AleksA / Dzen
  • Помню, 15 лет назад во время телефонного собеседования, которое проходило во время обеденного перерыва на моей тогдашней работе, интервьюер спросил: «Где вы находитесь?» Я честно ответил: «В своей машине на парковке». И только потом меня осенило, что он хотел узнать, в каком районе города я живу.
    На другом собеседовании меня спросили, каким животным я хотел бы быть и почему. Я уже решил, что мне не нужна эта работа, поэтому ответил: "Панголином". Забавно же прозвучало? Я заранее придумал такой ответ на случай, если кто-нибудь из кадровиков спросит меня об этом. © justjentennyson2 / Reddit
  • На собеседовании руководитель задавал глупые вопросы. Спросил, кем я себя вижу через 2 года, я ответила, что директором магазина. Он вытаращил на меня глаза и спросил: "А я куда денусь?" На что я ответила: "Не знаю, мало ли что с вами может случиться за 2 года". Следом прозвучал вопрос, сколько я хочу зарабатывать. Ответила, что миллион долларов. У того глаза стали еще больше: "Вы же понимаете, что мы не можем вам столько платить". Говорю: "А зачем вы тогда задаете мне глупый вопрос, сколько я хочу зарабатывать?" На этом наше собеседование закончилось. Напоследок директор сообщил: "Мы вам перезвоним". Я повернулась и ответила: "Не надо, вы мне не подходите, задаете много глупых вопросов из зарубежных фильмов. А я привыкла общаться с умными людьми". Развернулась и пошла. © Ирина Новикова / Dzen
  • Пришел я как-то на собеседование, руководство долго прощупывало мои знания, мне это порядком поднадоело. Поэтому на вопрос о том, как я вижу свою работу, я честно ответил: «Лежу на пляже и получаю большую зарплату». Руководители в шоке: «Серьезно?» — а я в ответ спрашиваю: «Я, по-вашему, отвечаю несерьезно и нечестно, а все те, кто рассказывают, что мечтают пахать по 120 часов в сутки, вам правду говорят?» Сразу взяли на работу. © Подслушано / Ideer
  • Пошла как-то устраиваться на работу. Думаю, покажусь цацей — вся из себя модная и крутая. Разоделась: каблуки, платье покороче. На входе в офис был небольшой коридор из стеклянных дверей и огромных зеркал по бокам. Захожу я вся такая стильная, с грациозной походкой, и вдруг — влетаю в зеркало. И весь офис это видит... © Подслушано / Ideer
  • Стандартное собеседование, вопросы по существу, перекрестный допрос по профессиональным навыкам. Но! Директор переключается на мои интересы. "Так, что тут у вас? Танцы... А спляшите!" Я аж опешила на секунду. А потом как отмочу: "Приходите на мое выступление, тогда спляшу!" Посмеялись. Но это внезапное "Спляшите!" запомнилось надолго. © Lanja / Pikabu
  • Пришла на собеседование: мне и еще двум кандидатам дали тест на трех страницах А4. Вопросы банальные в стиле: «кем будете через пять лет, какие ваши положительные качества». Подошла к ожидающему менеджеру и спросила: «Давайте я не буду отвечать на ваш тест, а просто пообещаю хорошо работать?» Он поржал и кивнул. Две другие кандидатки сидели с лицами в стиле «а что, так можно было?» Я сама обалдела, если честно. Завтра выхожу на работу. © Подслушано / Ideer
  • Я был на собеседовании во время обеденного перерыва на другой работе. Вдруг мне позвонили с той работы и сказали, что у них проблема с сервером. Я извинился перед интервьюером и объяснил коллеге, как все исправить. Видимо, кадровик был впечатлен и предложил мне должность прямо на месте. Хотя я сторонник того, чтобы выключать или ставить на беззвучный режим телефон во время собеседования, на этот раз я забыл об этом. Моя невольная ошибка продемонстрировала в новой компании, что я - востребованный специалист с нужными им навыками. © William Collins / Quora
  • Пришла устраиваться на работу. Изящно опоздала на пять минут, так же изящно и чисто по-женски отшутилась работодателю: "Простите, это моя маленькая слабость. Я вечно задерживаюсь на пять минут, как Кэрри Брэдшоу!" На что мой босс захлопнул папку с резюме и сухо произнес: "До свидания, Кэрри". © Подслушано / Ideer

Бонус: у кадровиков тоже немало баек

  • Работаю в отделе кадров в офисе. Недавно пришел устраиваться на работу молодой парень. Очень нагло и самоуверенно протягивает мне заявление с копиями документов. Стоит, высокомерно отвечает на мои вопросы. Проверяю, все ли документы в наличии. Одного документа не оказалось. Вежливо спрашиваю:
    — Оригинал или копия где?
    Он с каменным лицом отвечает:
    — В Караганде.
    Я от возмущения чуть со стула не упала. Хамит, гад! Думаю, какой нахал. Все коллеги в кабинете были в шоке. Еще и в отдел рекламы метит. Думаю: «Не с того ты начал, парень». Оказалось, он реально из Казахстана. © Подслушано / Ideer

Случайности на собеседовании — это лишь цветочки. Оказывается, у кадровиков в запасе целый арсенал хитрых уловок, чтобы проверить соискателей на прочность. И поверьте, их методы могут быть настолько неожиданными, что вы точно захотите узнать, как со всем этим справиться и выйти сухим из воды!

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