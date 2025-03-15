13 историй соискателей о том, как собеседование превратилось чуть ли не в стендап

10+ способов, как из хлама создать шедевр, чтобы у ваших близких глаза на лоб полезли
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4 года назад
Собеседование — это всегда волнительно. Но иногда стресс и неловкость превращаются в настоящие комедийные сцены, которые запоминаются на всю жизнь. Мы собрали комичные истории, которые поднимут вам настроение и напомнят: даже если все пошло не по плану, это может стать началом чего-то крутого. Или хотя бы поводом для отличной байки в компании друзей.
Случайности на собеседовании — это лишь цветочки. Оказывается, у кадровиков в запасе целый арсенал хитрых уловок, чтобы проверить соискателей на прочность. И поверьте, их методы могут быть настолько неожиданными, что вы точно захотите узнать, как со всем этим справиться и выйти сухим из воды!