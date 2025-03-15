13 историй соискателей о том, как собеседование превратилось чуть ли не в стендап

Собеседование — это всегда волнительно. Но иногда стресс и неловкость превращаются в настоящие комедийные сцены, которые запоминаются на всю жизнь. Мы собрали комичные истории, которые поднимут вам настроение и напомнят: даже если все пошло не по плану, это может стать началом чего-то крутого. Или хотя бы поводом для отличной байки в компании друзей.