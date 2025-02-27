15+ человек, которые еще долго будут вспоминать то самое собеседование

Na вопрос: "Почему красите волосы?" предложить ответ: "По деду кочану". Непрофессионально, конечно, и грубовато, так каков вопрос - таков ответ.
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Поиск работы — дело непростое, и собеседование неизбежно становится его частью. Иногда это просто формальность, но бывает, что встреча с рекрутером превращается в настоящий спектакль. Каверзные вопросы и непонятные диалоги порой делают процесс трудоустройства незабываемым.
Na вопрос: "Почему красите волосы?" предложить ответ: "По деду кочану". Непрофессионально, конечно, и грубовато, так каков вопрос - таков ответ.
Собеседования бывают разными: от предсказуемых до абсолютно нелепых, но главное — сохранять самообладание. Ведь иногда к встрече готовишься-готовишься, а она все равно не по плану идет.