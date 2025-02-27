15+ человек, которые еще долго будут вспоминать то самое собеседование

Истории
1 час назад

Поиск работы — дело непростое, и собеседование неизбежно становится его частью. Иногда это просто формальность, но бывает, что встреча с рекрутером превращается в настоящий спектакль. Каверзные вопросы и непонятные диалоги порой делают процесс трудоустройства незабываемым.

  • Начальник, проводивший собеседование, спросил: «Что вам понравилось в вакансии?» Мой ответ: «Зарплата и возможность работать из дома. На первом месте у меня семья. А моя профессия — это то, в чем я хорош и что я люблю делать». Удивительно, но мужик сказал: «Чертовски хороший ответ». Я все еще работаю там. © Unknown author / Reddit
  • Сижу у кадровика. Дали мне 3 анкеты. Спрашивали, кем были бабушки и дедушки со стороны мужа, ходила ли я в садик и всякое такое странное. Но на 4-й анкете я прям офигела. Там были вопросы типа: «Вы красите волосы? Если да, то почему?». И таких вопросов на 2 листа. Озвучила им, что заполнять подобные анкеты считаю, мягко говоря, странным. Ушла осмысливать, как мои профессиональные качества вяжутся с частотой окрашивания волос. На выходе кадровик обронила: «Жаль, что вас это задело. Обычные вопросы для нас, это нормально — знать все о своих сотрудниках». А знаете, что это за фирма? Они занимаются производством и реализацией продукции из мяса и птицы. Пельмешки, котлетки, колбаска. © Pikabu / VK
Ольга Курпякова
2 дня назад

Na вопрос: "Почему красите волосы?" предложить ответ: "По деду кочану". Непрофессионально, конечно, и грубовато, так каков вопрос - таков ответ.

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  • Позвонили из одной компании насчет собеседования. Чтобы не терять время, я сразу сказала: «Извините, неудобно до вас добираться будет». Тут же начинают советовать, как доехать, но я стараюсь быть вежливой и говорю, что дорога займет 2 часа в одну сторону. И тут мне в трубку: «А что, у вас дома дома много дел?» Да, блин, обслуги у меня нет и приходится всю домашнюю работу делать самой! И вот не то чтобы у них была такая крутая зарплата, чтобы компенсировать мне 4 часа в день, потраченные на дорогу! Короче, под конец у меня уже глаз дергался, и я вообще жалела, что трубку не бросила. Причем это не я им резюме отправляла, они меня нашли. © Anila / ADME
  • Пришел на собеседование. Говорят: «А давайте прямо сейчас посмотрите сам процесс и поймете, как проходит презентация товара?» Я развесил уши и согласился. В итоге смотрю — везут меня куда-то очень далеко от города. Приехали, высадили. И тут открывают багажник, а там ножи и вилки. Они взяли их и пошли по домам продавать. Так стыдно мне еще никогда не было. Свалил через 5 минут и очень долго добирался до дома. © Подслушано / Ideer
  • Позвали на собеседование. Сказали, что заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, поэтому для работников созданы комфортные условия. Спросили о семье. Ну я и сказала про двоих детей. Так они тут же выдали: «Знаете, было бы совсем неплохо, если вы своих детей иногда будете брать с собой на работу. Ведь у нас есть отличная игровая комната и штатная няня. Некоторые дети у коллег даже подружились». Такого я точно не ожидала услышать. Если здесь еще и с зарплатой будет все так, как они расписали, то я не поверю своему счастью.
  • Мы с братом дизайнеры, я его старше. Он устраивался на работу и попросил одолжить ему несколько работ для портфолио. Устроился, хорошо зарабатывает. Потом и я давай менять работу. Прихожу на собеседование, показываю портфолио, а женщина как-то странно на меня смотрит. И говорит, мол, как не стыдно чужие работы приносить? Оказывается, я в компанию брата попала. Извинилась, ушла. Пусть работает парень. © Подслушано / Ideer
  • На ярмарке вакансий разговорился с нанимателем, он мне дал свою визитку, сказал позвонить на следующий день. Звоню, договариваемся о собеседовании, он приходит в восторг от моего портфолио, проводит мне экскурсию по всему своему офису, знакомит меня с кучей людей и рассказывает о классных местах, где можно пообедать в этом районе. А в конце собеседования говорит: «Слушай, ты крутой кандидат, но я вообще сейчас не ищу сотрудников. Буду иметь тебя в виду». Что это было вообще? © Burrito_Loyalist / Reddit
  • Родственник пытался устроиться в компанию по продаже компьютерной техники. Язык у него подвешен, вся трудовая исписана благодарностями, которые он получал за перевыполнение плана. Но закрылась фирма, и пошел он искать работу. HR смотрит резюме, смотрит трудовую и говорит ему: «Я вижу, что вы хороший работник, и резюме у вас хорошее, но поймите нас правильно. Мы позиционируем себя как молодежная фирма, а вам уже 37 лет. Это многовато, нас неправильно клиенты поймут». Рано нынче стариками становятся... © Unknown author / Pikabu
  • Пошла на собеседование в крупную строительную компанию на должность помощника руководителя. Добралась до собеседования с генеральным директором, которому, собственно, помощник и нужен был. Образование у меня гуманитарное, что, конечно, вообще не оправдывает то, что я разучилась проценты считать. Короче, опозорилась по полной. Но этот удивительный человек спокойно просидел со мной час, объяснил, как рассчитывать проценты и многое другое. Должность не получила, но меня очень впечатлило такое хорошее отношение! © Подслушано / Ideer
  • Как-то собеседовался на должность менеджера, управляющего почтовым отделением. Опыт работы есть, все стандартные вопросы мне задали. Мне казалось, все идет хорошо. А потом HR внезапно говорит мне: «Ты как-то слишком часто повторяешь „я“. А мы здесь, вообще-то, говорим о команде, а не об отдельных людях». То есть вы проводите собеседование со мной, и вам не нравится, что я отвечаю на вопросы обо мне — экая неожиданность, — рассказывая о себе. Это абсурд какой-то! © A**yOfDog / Reddit
  • Друг на днях уволился, и я ему предложил зайти на собеседование к нам — как раз нужны специалисты по продажам. Опыт работы подходил идеально. Руководителя я сразу предупредил, а в конце рабочего дня по его просьбе позвонил рекрутеру, которая собеседовала моего друга. Спрашиваю, как ей кандидат, а она вдруг выдала: «Не знаю, показался странным. Наша компания ему откажет». Тут я очень сильно удивился, спрашиваю, почему, а она: «Плохая характеристика после прохождения теста. И еще я его в соцсетях нашла, а у него в друзьях только 6 человек. Значит, плохо в коллективе освоится». © lwnk / Pikabu
  • Чтобы вы понимали, насколько сильно эйчары обманывают насчет зарплатной ветки: сегодня я пришла на собеседование, а ассистентка спросила, есть ли у меня муж, чтобы содержать меня, пока я работаю за такую зарплату. © Nowlistenm / X
  • Работала менеджером по подбору персонала в хорошей фирме. Приглашаю на собеседование мужчину лет 25. На следующий день он должен был прийти, но вместо него пришла его жена и говорит: «У нас с мужем все одно и то же: знания, интересы, на одной работе работали и диплом с одинаковыми оценками. Но мужу работа не нужна, меня возьмите». Смешно... © Подслушано / Ideer
  • Лет десять назад меня не приняли на должность начальника складского комплекса, потому что я пришел на собеседование в костюме-тройке. И в галстуке. Ну, прикалывало меня тогда так одеваться. Собеседовал меня начальник производства в ватнике, засыпанный с ног до головы стружкой. Разговор был короткий: опыт, образование, стаж. С этим все было в порядке: образование высшее, управление коллективом в 50 человек на складе. Не перезвонили. А потом знакомая, работающая в этой фирме, передала мне слова этого мужика. Пришел, говорит, хлыщ в костюме, ногти подстрижены, пахнет парфюмом. А мы тут, блин, вкалываем. © Paulus1977 / Pikabu
  • Ситуация. Пришла на собеседование в хостел, попросили рассказать что-нибудь на английском, чтобы проверить уровень языка. Я начала рассказывать, как приехала в Прагу в первый раз и жила в ужасном хостеле. Мужик спросил, как назывался хостел, я ответила, а он такой: «Так это ж наш!» Название они сменили, а сеть та же. © liptonwitch / X
  • Устраивалась я как-то в офис. Работа за компом, без встреч с клиентами. На все вопросы менеджера ответила идеально — готовилась же. Уже настроилась, что это место я точно получу, как вдруг в конце собеседования она мне задает вопрос: «А почему вы вся в черном?» И что на такое отвечать? Ну черный и черный, не леопардовый в клеточку же. Одежда и обувь была классическая, все выглажено и начищено, просто, блин, черного цвета. На работу меня в итоге не взяли, а я до сих пор иногда думаю: «Ну неужели реально виной тому цвет моего гардероба?»

Собеседования бывают разными: от предсказуемых до абсолютно нелепых, но главное — сохранять самообладание. Ведь иногда к встрече готовишься-готовишься, а она все равно не по плану идет.

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