15+ человек, которые еще долго будут вспоминать то самое собеседование

Поиск работы — дело непростое, и собеседование неизбежно становится его частью. Иногда это просто формальность, но бывает, что встреча с рекрутером превращается в настоящий спектакль. Каверзные вопросы и непонятные диалоги порой делают процесс трудоустройства незабываемым.