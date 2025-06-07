15+ человек, которые не ожидали, что умная техника окажется еще и с характером
Истории
2 часа назад
С появлением искусственного интеллекта в нашей повседневной жизни, умная техника вышла на новый уровень. Теперь с легкостью можно давать команды «умным» помощникам, регулировать свет, звук и многое другое прямо с телефона. Однако, чем больше функций и задач становится у техники, тем больше вероятность, что она порой выдает что-то необычное. А как чудит ваша умная техника?
- На выходных муж был за городом, и я пригласила подружку смотреть ужастик. На самом страшном моменте свет вдруг стал ярче, а потом неожиданно погас. Мы боялись пошевельнуться. А оказалось, что муж в это время просто хвастался друзьям, показывая, как он может регулировать свет в своем доме прямо с телефона. © hulagirl4737 / Reddit
- Ругались с мужем. Он уже на пике орет: «Ты мне вообще никогда не говоришь приятных слов!» Я дышу как дракон, готова кинуть тапок, и тут внезапно — «пик» — включается наша умная колонка и заявляет: «Вы прекрасный человек и заслуживаете любви». Мы оба в ступоре. Минута тишины, потом я начинаю хихикать, он сдерживает улыбку, но сдувается. Говорит: «Ну вот, даже техника за меня вступилась». Колонка победила. Мы кстати помирились. Теперь, когда я злюсь, он подходит и говорит: «Скажи что-нибудь хорошее. Или колонку позову». © Мамдаринка / VK
- Есть у нас робот-пылесос. Покупал муж, и мне кажется, что пылесос женского пола. Так как когда я запускаю ее в работу, она капризничает и постоянно что-то зажевывает. И прозвали мы ее Жужа. Так вот, наша Жужа где-то потеряла одну из щеток. И даже когда мы генералили квартиру перед праздниками, а генералили мы ручками, то не смогли обнаружить эту щетку. Прошел месяц, для Жужи пришли новые щетки. Получив их, она откуда-то вынесла нам старую щетку. Так мы решили, что она просто захотела себе новенький аксессуар и спрятала старую щетку. © Аноним / Pikabu
- Когда мне становится скучно, я начинаю болтать с Алисой. Просто интересно задавать ей всякие каверзные вопросы и наблюдать за ее «логикой». Вчера задала максимально прямой вопрос: «Как ты считаешь, это нормально, когда человек разговаривает с искусственным интеллектом на равных?». Отвечает: «Абсолютно нормально! Вот что я могу посоветовать: психиатрические диспансеры в вашем городе». Что ж. © Карамель / VK
«Прилетает уведомление на телефон: „Робот заблокирован“. Ну, думаю, может в шторе запутался. А там вон чего. Обруч стоял вертикально у стены и при ударе поймал работника сферы обслуживания».
- Я вообще со своей Алисой поссорилась. Началось все, когда я ее попросила назвать моего мужа красавчиком. А дальше диалог:
— А сколько ему лет?
— 40.
— А выглядит на все 45!
— Ты обалдела, что ли?
— Вы невоспитанная, нельзя так разговаривать!
— Какое ты имеешь право так с нами разговаривать, тебя кто так воспитывал?
— Извините, возможно, я переборщила.
Прям выбесила меня. Не хватало еще, чтобы роботы со мной пререкались в моем же доме. © mukhina_live
- Шутливо спорили с женой о том, кто кого больше любит. Потом я спросил у колонки: «Алекса, кого я люблю больше всего?» А она ответила: «Свою девушку Анну». Жена, естественно, сразу на дыбы, спрашивает, что это еще за Анна. Короче, оказалось, Алекса имела в виду Анну из «Холодного сердца». Друзья знают, что я люблю этот мультфильм и мы иногда шутим, что Анна моя девушка. Вот уж не думал, что эта шутка обернется мне боком. © Alfredoxrock / Reddit
- Мы пришли домой и обнаружили кота на подоконнике, он старался поймать жука со штор. Алекса тоже была на подоконнике. кот тянулся за жуком, а Алекса мяукала записанным кошачьим голосом. Мы были в недоумении. Так и хотелось спросить, что происходит. Интересно, так всегда случается, когда нас нет дома? © DaddyHojo / Reddit
- Однажды сидела в родительском доме, болтала с мамой, мой телефон лежал на столе. В какой-то момент на телефоне сработал ассистент и выдал с придыханием: «Ой, все!» Видимо, ему наскучил разговор ни о чем. © Дарья Рысева / ADME
- Посреди ночи моя Алекса вдруг сказала «Привет» секунд через 5 после того, как я проснулся. Потом я выяснил, что, оказывается, электричество ненадолго отключали. И когда наконец его подключили обратно, включился и вентилятор. Из-за этого я проснулся. А Алекса приветствует каждый раз, когда заново подключается к интернету. Просто представьте, ничего не видно, хоть глаз выколи. И тут из темноты доносится «Привет». © newtizzle / Reddit
- Про «умные» лампы навеяло. У меня люстра с пультом. Пульт включает/выключает лампы в люстре, но при этом есть стандартный выключатель, и он должен стоять в режиме «вкл», чтобы пульт работал. Само собой, ложась спать, я выключаю люстру пультом. Но если вырубается электричество, а у нас такое бывает, то по умолчанию лампы сразу включаются после подачи тока. И вот ты просыпаешься среди ночи от яркой иллюминации и ругаешь и эту люстру, и эти перебои, и вообще все. А так вещь отличная, конечно. © Hilda2.0 / ADME
- Как-то вечером моя жена помогала нашей дочке собраться на мероприятие в школе. Дочка примеряла платье и жена похвалила ее наряд, сказав, что она выглядит замечательно. Дочь пожаловалась, что она выглядит смешно. И тут внезапно Алекса говорит: «Я надеюсь ты имеешь ввиду действительно смешно!», и начинает смеяться. Моей дочери тогда было 8 лет. Она расплакалась. А я не медля выдернул шнур из розетки и выключил Алексу. © deepI** / Reddit
- Мы с женой о чем-то спорили. Уже не помню, о чем именно, но потихоньку начали почти что ругаться. Я не знаю, что Алекса подумала, что услышала, но она внезапно вмешалась: «Почему бы нам не сменить тему?» Это было неожиданно и настолько уместно, что аж жуть берет. Мы оба это слышали и до сих пор вспоминаем об этом случае. © meatmacho / Reddit
- Это случилось поздним вечером. Я не разговаривал с Алексой уже несколько часов. И вдруг она ни с того ни с сего сказала: «Если Чак Норрис хочет, чтобы вы знали, где он, он вас найдет. Если нет, вы узнаете об этом только тогда, когда будет уже слишком поздно». © myquealer / Reddit
- Время около часа ночи, мы с молодым человеком уже легли спать. Начинаю потихоньку проваливаться в сон, вдруг слышу шепот, еле слышный. Ну, думаю, Костя бормочет во сне. Тут он мне говорит: «Это ты сейчас прошептала что-то?» Сон как рукой сняло. Шепот повторялся примерно каждые 2-3 минуты. Одна и та же фраза, разобрать слова не удавалось, но произносилась она с одной и той же интонацией. Короче, спустя минут 40 выяснилось, что новые Bluetooth-наушники моего молодого человека при разряженной батарее «говорят» фразу «Low battery, please charge». А лежали они включенными где-то под диваном и пугали нас до ужаса. Теперь во избежание подобных ситуаций он заряжает их чаще. © YellowPlasticine / Pikabu
- Я тут недавно тоже чуть инфаркт не схватила. Мужа дома нет, валяюсь на кровати и читаю книжку. Вдруг слышу в коридоре за закрытой дверью тихие мужские голоса. Тихонько дверь приоткрываю, понимаю, что голоса с кухни, и никак туда никто зайти не мог. Иду на полусогнутых туда. Никого там, понятное дело, нет, а голоса есть, и шли они от планшета, который был выключен и закрыт в чехле с магнитной крышкой! Оказалось, что это баг приложения, в котором я фильм смотрела. Если приложение не закрыть и не нажать на паузу, а просто выключить планшет, то через несколько часов воспроизведение само продолжается, при этом экран планшета не включается, идет только звук. Такое потом еще несколько раз происходило. © idikudapodalshe / Pikabu
- Не так давно приобрела ребенку радионяню. Это такая игрушка с кучей функций: песенки, сказки, алфавит и прочее. Ребенок еще маленький, пока не интересна она ему. Но вот мы с мужем поиграли с ней немного, отложили в дальний ящик и благополучно забыли. Спустя пару месяцев понадобилось мне что-то в этом ящике. Начала копаться в нем, а оттуда мужской голос: «Я устал, заряди меня». Только муж видел, насколько сильно от ужаса округлились мои глаза. Спустя секунд 5 молчания и оцепенения я вспомнила про игрушку. Достала, разрядила до конца, чтобы она не вытворила что-нибудь подобное посреди ночи. Какой же изверг придумал так сообщать о разряде игрушки. © ladyproxima / Pikabu
- Мой голосовой помощник как-то ни с того ни с сего выдал: «Голос не опознан». Хотя я ничего не говорил. И живу один. © Crb2519 / Reddit
- У меня сын в 4 года Алису довел. Он ей столько вопросов задал, что она сказала: «Вы слишком активный. Вам пора отдохнуть». И тут мы все выпали. © milaida1975
А как «отрывается» ваша техника? Вот еще несколько статей, которые могут вас заинтересовать:
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