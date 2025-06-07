15+ человек, которые не ожидали, что умная техника окажется еще и с характером

С появлением искусственного интеллекта в нашей повседневной жизни, умная техника вышла на новый уровень. Теперь с легкостью можно давать команды «умным» помощникам, регулировать свет, звук и многое другое прямо с телефона. Однако, чем больше функций и задач становится у техники, тем больше вероятность, что она порой выдает что-то необычное. А как чудит ваша умная техника?