15 человек, которые открыли в себе талант к шитью и теперь готовы поражать всех вокруг

В современном мире полки магазинов полны самых разных нарядов, можно подобрать что-то даже не вставая с дивана — был бы телефон. Может показаться, что в таких условиях время швейных машинок безвозвратно ушло. Но ведь шитье — это не только про создание одежды, это про творческое самовыражение. Поэтому мастера продолжают придумывать нечто эдакое, доставать выкройки, ткани и демонстрировать миру свои таланты.

«Я несколько лет об этом мечтала. Недавно решилась и сделала татуировку в виде платья. А потом сшила точно такое же платье в реальности!»

«Мне хотелось, чтобы друзья просто обалдели от моего наряда. В последний момент успела сшить вот такое платье»

«Рубашка с рождественскими котиками — как раз к празднику»

«Для этого платья я использовала выкройку Vogue и дамасский шармез. Ох, и намучилась с молнией, но это того стоило!»

«Я обожаю винтажное шитье. А выкройка оказалась проще, чем казалось. Мне понадобилось внести небольшие изменения — и платье готово»

«Пусть эта сумочка неидеальна, но я действительно горжусь ею! Даже расставаться не хотелось, но это подарок для друга, который работает с дикой природой»

«Мне не спалось, но зато к 5 утра платье было готово»

Динозавр разгуливает по улице! А нет, показалось

«Моя мама была уверена, что я захочу переделать старую скатерть. И была совершенно права! 2-3 часа и у меня появилась новая юбка»

«Прошлой зимой мы всей семьей ходили на „Холодное сердце“ и с тех пор „снежная“ тема не давала мне покоя. Найти подходящую рубашку не получилось, пришлось шить»

«Год назад я купила скатерть, зная, что обязательно что-то из нее сделаю. Чувствую себя в этом платье как Миссис Клаус»

Своими руками можно сделать подарок действительно с душой

Моя двоюродная сестра в детстве обожала плюшевого китенка, буквально спать не могла без него. Но однажды игрушка потерялась. Прошло 28 лет, сестра родила ребенка. Я сделала китенка 2.0 в подарок новорожденному и его маме. Желаю этому киту больше удачи, чем его предшественнику. © MaidenoftheGoldenAle / Reddit

«Я очень люблю платья-сарафаны. И вот я смело решила, что пора сшить такое своими руками»

«Я пыталась сделать плюшевого детеныша трицератопса. Получилось, может, не идеально, но довольно мило»

«Наконец-то получилось платье, которое не похоже на старую тряпку. Да и сидит оно шикарно»