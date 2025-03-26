15 человек, которые пытались понять чужую логику и попали пальцем в небо
Истории
1 час назад
Логика, конечно, не делится на мужскую и женскую. Ход рассуждений у каждого свой, и отношение другого человека к каким-то вещам или событиям может вогнать в ступор. Одна из героинь этой статьи, например, никак не может понять, почему ее муж предпочитает просмотру фильмов их краткий пересказ. Впрочем, иногда поддержать друга или родственника важнее, чем найти в его поступках рациональное зерно.
- Встречаемся с парнем полгода. Недавно он говорит: «Кать, ты денег на маникюр не просишь, цветы не любишь. Когда я с друзьями встречаюсь, даже не нервничаешь и не ревнуешь. Готовишь. И такая милая со мной!» А потом выдает: «Короче, я тебя бросаю». Я сидела в шоке: обычные вещи, такие, как доверие, любовь и понимание, для него удивительны. Вот вообще не понимаю мужчин и их претензий к "женской логике" после вот такой мужской. © Карамель / VK
- Звонит подруга вся в слезах, голос дрожит. Я уж напряглась, а она орет в трубку: «Он меня бросил!» Я такая: «Ты ж сама его выгнала вчера!» Она ревет: «И что?! Он должен был вернуться! Цветы принести, на коленях извиняться, показать, что я ему нужна!» Я сижу, молчу, перевариваю, думаю, ну это ж классика… Потом говорю: «Ну да, какой нормальный мужик уйдет, когда его гонят из квартиры, обидно же!» Главное — поддержать человека, а не логику искать. © Мамдаринка / VK
- Раннее субботнее утро. Мы с женой еще валяемся в кровати. Наш диалог:
– Дорогой, сделаешь сегодня дверные пороги? Они ведь неделю уже лежат.
– Да нет, сегодня не смогу, болгарки нету. А денег на аренду жалко как-то.
– Может, у друзей попросишь?
– Не буду просить.
– Почему?
– А вдруг у них есть! © admin / y – story
- Недавно муж купил дорогую машину, не посоветовавшись со мной. Я узнала об этом, когда он пригнал ее к дому и сказал, что это сюрприз. Конечно, машина классная, но у нас уже были другие планы на эти деньги. И теперь вместо ремонта квартиры мы будем платить за эту машину, которая мне даже не нужна. Мне было так обидно, что он решил все за меня. Он считает, что раз он зарабатывает, то и решает, как тратить. Это был сильный удар по нашим отношениям. Ни во что меня не ставит... © Карамель / VK
- Собрались с женой в город. Я оделся раньше и вышел погреть машину. Завел и, чтобы зря не терять время, решил поколоть дрова. Прошло довольно много времени, а супруга все не выходит. Захожу, а она в телефоне. В полном облачении. Спрашиваю: «Ты чего?» А драгоценнейшая отвечает: «Выхожу на улицу, а ты дрова рубишь. Думаю, чего на улице мерзнуть, дома подожду». © NurLand / Pikabu
- На работе, где смена начинается в 7:30, обсуждаем, кто во сколько встает. Девушка, что живет ближе всех к работе, говорит: «Я встаю в 5 утра». Все заинтересованы, зачем, и она начинает рассказывать: «Ну, во-первых, я каждое утро мою голову. Во-вторых, всякие косметические процедуры: жидкие патчи под глаза от темных кругов, маска, увлажнение». Коллеги-мужчины пытаются расшифровать слово «патчи». Заботливо интересуются, мол, может, гемоглобин проверить, из-за чего темные круги вокруг глаз? На что девушка отвечает с надрывом: «Это потому, что я не высыпаюсь! Я же встаю в пять утра!» © Toje4elovek / Pikabu
- Пригласила к себе любимого — фильм посмотреть и чего-нибудь вкусненького поесть. Мы заказали пиццу, валялись в кровати. Так тепло и уютно было, я чувствовала максимальный комфорт рядом с ним. Смотрим фильм, я прижимаюсь к нему сильнее, смотрю в глаза и спрашиваю: «Жень, мы же с тобой поженимся когда-то?» А он тяжело вздыхает и говорит: «Да нет... Кому мы вообще нужны». © Карамель / VK
- Вот я прихожу с работы домой. Я 8 часов подряд говорил с людьми, мне нужно время, чтобы дать мозгу перерыв. А моя жена весь день, наоборот, сидела дома одна, и ей не терпится со мной поболтать. Это реально вызывает проблемы. © Douglas______ / Reddit
- Опаздывал на свидание. Подъезжаю - никого. Наконец появляется моя девушка и обиженно так: «Ты опоздал почти на 20 минут!» Я в шоке: как она узнала, если позже пришла? Оказалось, что она пряталась и ждала меня: «Если бы я пришла пораньше, то было бы ясно, что я влюбилась». © SanLet / Pikabu
- Подвозил после работы девушку-коллегу, которая, как оказалось, живет в паре кварталов от меня. Жалко мне, что ли? Работать заканчиваем в одно время, от маршрута стандартного отклоняться не надо, а дорогу можно скрасить беседой. Так и ездила она со мной практически каждый день месяцев 5. Однажды зашел к ней в кабинет, где также сидел мой приятель, поболтать. Моя пассажирка похвалилась, что вчера испекла пирог. Я в шутку спросил, почему она мне один кусочек не принесла в знак благодарности. Ответа не последовало. На следующий день она со мной уже не поздоровалась, а приятель сказал, что она назвала меня ужасно алчным. © Unknown author / Pikabu
- 29 января — мой день рождения. Просыпаюсь в хорошем настроении от приятного запаха из кухни, муж, видимо, готовит мне завтрак. Иду на кухню. Завтрака нет — муж поджарил себе шесть последних яиц, сделал салат из огурцов с томатами, все 4 булочки с корицей, купленные на двоих еще вчера, также съедены. Пустые обертки на столе, посуда мокнет в раковине. Муж играет в соседней комнате. Поздравления нет. Вздыхаю, принимаюсь за уборку. Потом завтракаю остатками еды в холодильнике — чуть масла, сыр. На работе аттестация, волнуюсь, одеваюсь, собираюсь. Прошу мужа подкинуть — отказывается, так как хочет отдохнуть. Ок. Возвращаюсь вечером, муж играет. Дома есть хлеб, молоко, масло. Поздравления нет. Готовить не хочу, заказываю суши, пиццу, небольшой тортик. Муж спрашивает, что за пир. Говорю: «У меня день рождения». Муж бледнеет, извиняется, оправдывается, мол, устал, замотался. Потом начинает злиться: «Почему ты сама не напомнила с утра?!» Обидно до ужаса. Муж со мной не разговаривает весь вечер, а утром, как ни в чем не бывало, веселенький. На столе - купленные им утром дешевый торт и три тюльпана... © Подслушано / Ideer
- Каждый год я езжу отдохнуть с одними и теми же своими друганами — вот уже 23 года. Мы все живем в разных городах, и каждый год мы встречаемся на длинные выходные. И я до сих пор не знаю всех деталей их жизни. Я не могу сказать, чем именно Пол зарабатывает на жизнь. Знаю, что у Рори вроде двое детей, и точно есть сын. А вот моя жена в шоке, как так можно. Но мы с друзьями просто не поднимаем эти темы в разговорах! Мы говорим о видеоиграх, о соусе для пасты, который Джон делает каждый год, и все такое. О реально важных вещах, понимаете? © pudding7 / Reddit
- Никогда не смотрим с мужем вместе фильмы и сериалы, потому что он ненормальный. В самом начале отношений он еще скрывал эту свою особенность, но вскоре выяснилось, что он смотрит все фильмы на скорости 1,5 или 2 раза. Ему все равно, что это рушит всю задумку режиссера, ему главное - побыстрее узнать, что там происходит и чем кончилось, чтобы можно было пойти заниматься своими делами.Это я еще хоть как-то могу понять, но он пошел дальше и вообще перестал что-либо смотреть. Нашел канал с пересказами и вместо фильма или сериала смотрит, как какой-то мужик просто пересказывает весь сюжет за 10 минут. Я в ужасе. © Мамдаринка / VK
- Отмечали Новый год с друзьями вскладчину. Одна пара должна была приговить экзотический рыбный салат. Вспомнили они про него в последний момент, а продуктов нужных в доме нет! Хозяйка мужу: «Сходи за рыбными консервами, но смотри не притащи шпроты или кильку в томате! Возвращается муж с банкой кильки в томате и выдает: «Прости, родная, шпрот в магазине не было». © Убойные истории / VK
- Мой муж убежден, что у меня любовник. А все потому, что я несколько раз не смогла с первого раза захлопнуть дверь в машине. Из чего он сделал вывод, что у меня любовник с машиной, на дверях которой стоят доводчики. © len4ik.sf / Pikabu
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