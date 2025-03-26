15 человек, которые пытались понять чужую логику и попали пальцем в небо

Логика, конечно, не делится на мужскую и женскую. Ход рассуждений у каждого свой, и отношение другого человека к каким-то вещам или событиям может вогнать в ступор. Одна из героинь этой статьи, например, никак не может понять, почему ее муж предпочитает просмотру фильмов их краткий пересказ. Впрочем, иногда поддержать друга или родственника важнее, чем найти в его поступках рациональное зерно.