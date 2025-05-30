Была, но по-прежнему красивая. Редко фэнтези мейк подчеркивает красоту лица. Тут не такой случай)
15 девушек, чей макияж будет в центре внимания на любой вечеринке
Народное творчество
2 часа назад
Пришла весна, из зимней спячки вышли не только медведи, но и люди. Женщинам сейчас особенно хочется красоты. Героини этой подборки не побоялись накраситься ярко, с таким макияжем внимания им точно не избежать. Ну а мы можем вдохновиться чужими идеями.
«Представляете, вот так я пошла на концерт»
«Мне нравятся холодные образы»
«Ищу свой стиль»
«Мой мэйк на каждый день»
Ну и стрелки!
«Я за естественный макияж, но в этот раз решила выйти из зоны комфорта»
- Ох, эти глаза! © rayybloodypurchase / Reddit
Эти губы
«Люди сегодня все время оборачивались на меня. Неужели тушь поплыла?»
«В последнее время я предпочитаю матовые тени для век»
«Простой образ на каждый день»
«Мой любимый мэйк»
- С этой помадой твои глаза кажутся еще больше! © Karliki865 / Reddit
Рисовать такие стрелки — это целое искусство
Ярко и интересно
«Я тут просила совета по поводу макияжа, вот что вышло!»
- Ого, теперь твои глаза сияют! © Alina_168 / Reddit
Без косметики, «макияж без макияжа», обычный макияж, макияж «на выход»
Фото на превью vikinxkaa / Reddit
Комментарии
Уведомления
Классная статья, ноль новых фото, исключительно повторы. Надеюсь, зарплату вам выдают листиками от березы
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Фотка под надписью "Ярко и интересно" - отсылка в 90е, когда в моде было жлобство и безвкусица, в частности, синюшные тени и красная помада - чтобы все видели, как много у девушки косметики и она рада использовать ее. всю сразу.
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