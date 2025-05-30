15 девушек, чей макияж будет в центре внимания на любой вечеринке

Народное творчество
2 часа назад

Пришла весна, из зимней спячки вышли не только медведи, но и люди. Женщинам сейчас особенно хочется красоты. Героини этой подборки не побоялись накраситься ярко, с таким макияжем внимания им точно не избежать. Ну а мы можем вдохновиться чужими идеями.

«Представляете, вот так я пошла на концерт»

НибаньтиКрипто
21 час назад

Была, но по-прежнему красивая. Редко фэнтези мейк подчеркивает красоту лица. Тут не такой случай)

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«Мне нравятся холодные образы»

«Ищу свой стиль»

«Мой мэйк на каждый день»

Ну и стрелки!

«Я за естественный макияж, но в этот раз решила выйти из зоны комфорта»

Эти губы

«Люди сегодня все время оборачивались на меня. Неужели тушь поплыла?»

«В последнее время я предпочитаю матовые тени для век»

«Простой образ на каждый день»

«Мой любимый мэйк»

Рисовать такие стрелки — это целое искусство

Ярко и интересно

«Я тут просила совета по поводу макияжа, вот что вышло!»

Без косметики, «макияж без макияжа», обычный макияж, макияж «на выход»

Фото на превью vikinxkaa / Reddit

Комментарии

Уведомления
НибаньтиКрипто
21 час назад

Классная статья, ноль новых фото, исключительно повторы. Надеюсь, зарплату вам выдают листиками от березы

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Goldilocks
1 час назад

Фотка под надписью "Ярко и интересно" - отсылка в 90е, когда в моде было жлобство и безвкусица, в частности, синюшные тени и красная помада - чтобы все видели, как много у девушки косметики и она рада использовать ее. всю сразу.

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