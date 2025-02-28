15 реальных историй с таким сюжетным поворотом, что любой сценарист обзавидуется
Истории
31 минута назад
Порой смотришь фильм и думаешь: «Да ну, сценаристы уже переборщили, так не бывает». А потом в жизни натыкаешься на такое, что никакое кино и рядом не стояло. И интригующие истории ниже как раз тому доказательство.
- Познакомилась на вечеринке с парнем. Он проводил меня до дома, но особых симпатий не вызвал. Через неделю ехала на занятия, пришла на остановку, а на перроне меня радостно встречает мой несостоявшийся кавалер и говорит: «Привет! Ты все-таки пришла!» Я обалдела! Спрашиваю: «Куда это я пришла?!» А он в ответ: «Я же написал тебе сообщение!» Оказывается, он назначил мне свидание именно в это время и именно на этой станции. © Inga Romanova
- Когда въехали в квартиру — соседи почему-то стали сторониться, не здороваются. Ну ладно, переживем, думаю. И вот они уехали, а мы вдруг вечером слышим, что к ним в квартиру кто-то ломится. Копаются в замке, открыть не могут... Муж вышел на площадку и начал выяснять, кто да что. Оказалось — просто дочка зашла, а ключ у нее сломался. Муж помог починить замок, все разошлись. Через пару дней приезжают соседи и первым делом — к нам в квартиру. Подарок нам привезли, мы обалдели. Оказывается, это дочка им рассказала, какие у них соседи бдительные. А потом соседка рассказала нам, смеясь, почему нас сторонилась — мы когда въезжали, то муж слегка ругнулся на грузчиков, а соседка подумала, что опять какие-то неблагополучные будут жить. Теперь на все праздники подарки друг другу дарим, угощаем новыми рецептами. © Татьяна Потоцкая
- После 9 класса я поступила в училище. В школе всегда была троечницей, а тут вдруг все учителя стали мне ставить пятерки ни за что. Только через какое-то время я поняла, что произошло. Оказалось, что заведующий по воспитательной работе был мой однофамилец, его звали Геннадий (а моего папу Генрих), у него была дочь Светлана моего возраста и жили мы в паре остановок друг от друга. Неудивительно, что все учителя приняли поначалу меня за его дочку. © Светлана Шахдинарава
- Когда мне было лет 9, две пожилые дамочки на машине остановились и спросили, знаю ли я этот район и могу ли я подсказать им дорогу. Я ответил, что не совсем, но позову папу. И вот папа вышел из дома и спросил, куда они хотят доехать. «В Лондон». А мы, на минуточку, были в маленькой деревушке в 240 километрах от Лондона и ну очень далеко от автомагистрали. Папа в итоге им все подсказал, но занятненько, конечно. © BobBobBobBobBobDave / Reddit
- В 1994 году я нашел в кармане куртки корешок киношного билета на «Скорость». Я никогда не смотрел «Скорость» в кинотеатре и не одалживал куртку никому, кто ее смотрел. Хотелось бы узнать, откуда он взялся, чтобы однажды просто досмотреть фильм до конца, постоянно об этом не думая. © MikkiDisco73 / Reddit
- После окончания универа какой-то таинственный отправитель прислал мне по почте роскошное старинное бриллиантовое кольцо без обратного адреса и без записки внутри. Отдала его на экспертизу и оценку профессиональному ювелиру. Ну и выяснилось, что оно стоит кучу денег. Но я все еще не имею понятия, кто его послал и зачем. © Unknown author / Reddit
- Снимал как-то наличку в банкомате. И чувствую, что какой-то мужик позади меня подошел так вплотную, что аж напрягло. Я сделал шаг назад, но он остался на месте. Аж слышно было, как он дышит! Ладно, поворачиваюсь, чтобы встретиться с ним лицом к лицу... А это оказался Эндрю Ллойд Уэббер. Я просто повернулся обратно и забрал свои деньги. © Illustrious-Pop-2727 / Reddit
- Лежу я как-то дома, музыку слушаю. Живот зачесался — я его рукой пошкрябал, и тут так тряхануло всю комнату. Люстра закачалась! Для эксперимента повторил — тот же эффект. Еще раз — то же самое! Первая мысль: я какой-то супергерой, а это моя суперспособность. Потом мама в дверь постучала — оказывается, землетрясение легонькое было. © SubZer0s / Pikabu
- В родительской квартире была антресоль. И я часто слышала скрежет оттуда. Ничего умнее мысли, что это домовой, в голову не пришло. Я начала ему «дары» преподносить: сыр, виноград, хлеб. На следующий день проверяла — ничего из моих подношений не оставалось. Я глазам своим не верила! Пока однажды не увидела обнаглевшую мышь, которая разжирела от дармовой еды. © pi**elnica / Pikabu
- Рассказал мой друг. Пригласила его как-то девушка к своим родителям на выходные. Поселили их в разных спальнях. В первую же ночь друг решил сходить в туалет. Свет в уборной включать не стал, чтобы никому не помешать ненароком. Очень тихо сел на унитаз. В какой-то момент дверь резко открывается, но свет не включается. В туалет вбегает мать девушки и практически усаживается парню на колени. Оба участника этой катастрофы в полном смущении мигом разбежались по своим комнатам. © Dan Smith / Quora
- Ехал в метро, напротив сидела девушка. Вся такая аккуратная, интеллигенция. Тут заходит дедок. Стоит некоторое время над ней, а потом вдруг начинает стучать по ее ноге грязным ботинком и орать чуть ли не на весь вагон: «Проявила бы уважение — место уступила бы!» Девушка поднимается и как выдаст: «Уважение — это признание чьих-либо положительных качеств. А я проявлю сострадание». В наше время люди почти разучились так формулировать свои мысли. © jonnymarmok / Pikabu
Девушка в метро интеллигентное хамло. Мысли формулирует отлично, а воспитания ноль.
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- Я была обычным ребенком с обычной внешностью, а лет в 17 незнакомые люди вдруг стали называть меня другим именем. Сначала я с улыбкой говорила, что они обознались, но это продолжалось целый год и уже сильно раздражало. В 18 лет я устроилась на работу и первое, что услышала в свой адрес — это то самое надоевшее имя похожей на меня девушки. Как выяснилось, она работала в этой организации, но переехала в другой город, а меня взяли на ее место. Я никогда ее не видела, но мои коллеги утверждали, что я ее копия. © Milana / ADME
- Зашла в аптеку, расплачиваюсь крупной купюрой и тут провизор — женщина интеллигентного вида, как рявкнет баском с пугающей интонацией: «Хочу других денег!» На что я ответила, что тоже не против хотеть других денег, желательно покрупнее. Она извинилась, сказала, что имела в виду мелкие купюры, так как со сдачей туго. Посмеялись вместе. © Mirra / ADME
- Как-то раз пришла к гинекологу, а у нее кресло стоит напротив окна. Она мне такая: «Садитесь». Я смотрю на это кресло, потом на окно, а за окном стройка. И прямо напротив окна балкон, и там стоят рабочие. Гинеколог мне нервно так: «Ой, да им все равно». Я заставила зашторить окно. © LILU1504 / Pikabu
- Зашел в магазин купить батарейки. Позади меня шел мужчина. Мы сначала оба пошли направо, а потом он свернул к закускам. Внезапно я услышал, как в его сторону побежали люди. Обернулся и увидел следующую картину: мужчина стоял без рубашки, рвал пакетики с арахисом и подбрасывал их в воздух. А двое сотрудников магазина пытались его усмирить. Когда они наконец-то скрутили его, он закричал: «Я ни о чем не жалею!» © LookSuspicious / Reddit
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"Гинеколог мне нервно так: «Ой, да им все равно»
Блин, билеты продала, а шоу не получилось)
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