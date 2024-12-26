15 странных находок, назначение которых помогла разгадать только командная смекалка
Народное творчество
1 день назад
Сегодня даже и представить сложно, как можно жить без интернета. Вот нашел какую-то странную штуковину — и все, ходи гадай, что это такое. А сейчас можно просто ее сфотографировать и спросить у всезнаек в сети. И они уж точно разберутся, что же это такое.
«Эта штуковина нашлась в ящике стола одной пожилой дамочки. Никто из знакомых не может понять, что это такое»
- Это определенно эпилятор для лица. © charliethebaker / Reddit
«Яйцевидная клетка из проволоки, закрывается на защелку. Найдена на кухне бабушки друга, никто в семье не знает, что это такое»
- Эту штуку начиняют фаршем, а потом запихивают в индейку. © SlippingAbout / Reddit
Что за маленькая хрустальная палочка?
😳 подумала что это то, потом что длинноватое для этого😳, а потом да ведь же... 😳 или все таки нет
-
-
Ответить
- Этой штукой можно было набирать номер на дисковом телефоне. © Unknown author / Reddit
Что за дивное кухонное приспособление? Тут соус делать?
- Это мельница для еды. Используется для приготовления самых нежных и бархатистых супов. © michilio / Reddit
«Подруга работает в больнице и нашла вот такую куклу. Для чего она?»
- На ней обучаются брать люмбальную пункцию у младенцев. © Awoxyu / Reddit
Что это за штука?
- На ней можно делать масло. © codece / Reddit
Что за кольчужная полуперчатка?
- С ней удобно отделять рыбные кости и филе. Чтобы не пораниться чешуей. © ganymede_boy / Reddit
«Похоже на какую-то старинную зажигалку. Жена говорит, что эта штука 1903 года»
- Это ручная лампа. © wmccluskey / Reddit
Два мужика с какими-то телевизорами на плечах. Они что-то сканируют?
- Нет, у них там крутятся рекламные ролики. Такая вот ходячая реклама. © KittyCoal / Reddit
«Я подкармливаю ворон и вот что они мне сегодня принесли»
Пусть они что-нибудь новенькое принесут, это мы уже видели)
-
-
Ответить
- Это застежка для свитеров и кардиганов. © Fundyqueen / Reddit
«Нашел во время ремонта эти трубочки с непонятной жидкостью»
- Это старинные ампулы с духами. © supersonic3974 / Reddit
«Что за бутылки зацементированы в фундамент моего дома примерно через каждые 3 метра?»
- Это от муравьев. © jackrats / Reddit
«Нашел этот дивный чайник пару лет назад. Почему у него такая форма?»
- Эм, это же переносной писсуар для лежачих больных. © Brokella / Reddit
«Нашла это в папином доме»
- Это штука надеваются поверх обуви, чтобы не скользить по льду. © BmanUltima / Reddit
Ок, понятно, что это кресло. Но что с подлокотниками?
- Это кресло плантатора. После целого дня на лошади можно закинуть на эти подлокотники уставшие ноги. © ChesterDaMolester / Reddit
А вот еще подборка с загадочными штуками:
Фото на превью Yvoonnnnee / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
20+ историй про дедушек, которые жгут, несмотря на возраст
Истории
2 недели назад
16 пар, которые на первый взгляд не подходят друг другу, но им это не мешает
18 крутых женщин, которым многое по плечу, а остальное — по барабану
Истории
1 месяц назад
15 человек, у которых лопнуло терпение, и они задали жару
Истории
3 недели назад
20+ человек, у которых наконец-то появился собственный уютный уголок
20+ детей, у которых каждая фраза — это настоящий перл (Знать бы, где они этому научились)
Народное творчество
2 года назад
Читатели ADME рассказали истории о том, как раскусили обманщиков
Истории
1 месяц назад
20+ человек рассказали, как сложились судьбы тех, от кого им срывало крышу в молодости
Народное творчество
2 года назад
20+ совпадений, которые похожи на дело рук самой судьбы
Фотоподборки
2 месяца назад
15+ историй о людях, которые решили сделать предложение руки и сердца, но что-то пошло не по сценарию
Народное творчество
3 месяца назад
18 незаурядных историй, которые случились в поездах
20+ человек поделились ситуациями, которые довели их до нервного тика
Народное творчество
4 года назад