15 странных находок, назначение которых помогла разгадать только командная смекалка

1 день назад

1 день назад

Сегодня даже и представить сложно, как можно жить без интернета. Вот нашел какую-то странную штуковину — и все, ходи гадай, что это такое. А сейчас можно просто ее сфотографировать и спросить у всезнаек в сети. И они уж точно разберутся, что же это такое.

«Эта штуковина нашлась в ящике стола одной пожилой дамочки. Никто из знакомых не может понять, что это такое»

Это определенно эпилятор для лица. © charliethebaker / Reddit

«Яйцевидная клетка из проволоки, закрывается на защелку. Найдена на кухне бабушки друга, никто в семье не знает, что это такое»

Эту штуку начиняют фаршем, а потом запихивают в индейку. © SlippingAbout / Reddit

Что за маленькая хрустальная палочка?

Этой штукой можно было набирать номер на дисковом телефоне. © Unknown author / Reddit

Что за дивное кухонное приспособление? Тут соус делать?

Это мельница для еды. Используется для приготовления самых нежных и бархатистых супов. © michilio / Reddit

«Подруга работает в больнице и нашла вот такую куклу. Для чего она?»

На ней обучаются брать люмбальную пункцию у младенцев. © Awoxyu / Reddit

Что это за штука?

На ней можно делать масло. © codece / Reddit

Что за кольчужная полуперчатка?

С ней удобно отделять рыбные кости и филе. Чтобы не пораниться чешуей. © ganymede_boy / Reddit

«Похоже на какую-то старинную зажигалку. Жена говорит, что эта штука 1903 года»

Два мужика с какими-то телевизорами на плечах. Они что-то сканируют?

Нет, у них там крутятся рекламные ролики. Такая вот ходячая реклама. © KittyCoal / Reddit

«Я подкармливаю ворон и вот что они мне сегодня принесли»

Это застежка для свитеров и кардиганов. © Fundyqueen / Reddit

«Нашел во время ремонта эти трубочки с непонятной жидкостью»

Это старинные ампулы с духами. © supersonic3974 / Reddit

«Что за бутылки зацементированы в фундамент моего дома примерно через каждые 3 метра?»

«Нашел этот дивный чайник пару лет назад. Почему у него такая форма?»

Эм, это же переносной писсуар для лежачих больных. © Brokella / Reddit

«Нашла это в папином доме»

Это штука надеваются поверх обуви, чтобы не скользить по льду. © BmanUltima / Reddit

Ок, понятно, что это кресло. Но что с подлокотниками?