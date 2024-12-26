15 странных находок, назначение которых помогла разгадать только командная смекалка

Народное творчество
1 день назад

Сегодня даже и представить сложно, как можно жить без интернета. Вот нашел какую-то странную штуковину — и все, ходи гадай, что это такое. А сейчас можно просто ее сфотографировать и спросить у всезнаек в сети. И они уж точно разберутся, что же это такое.

«Эта штуковина нашлась в ящике стола одной пожилой дамочки. Никто из знакомых не может понять, что это такое»

«Яйцевидная клетка из проволоки, закрывается на защелку. Найдена на кухне бабушки друга, никто в семье не знает, что это такое»

Что за маленькая хрустальная палочка?

Beriya
15 часов назад

😳 подумала что это то, потом что длинноватое для этого😳, а потом да ведь же... 😳 или все таки нет

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  • Этой штукой можно было набирать номер на дисковом телефоне. © Unknown author / Reddit

Что за дивное кухонное приспособление? Тут соус делать?

  • Это мельница для еды. Используется для приготовления самых нежных и бархатистых супов© michilio / Reddit

«Подруга работает в больнице и нашла вот такую куклу. Для чего она?»

AndreA
7 часов назад

Люмбальную пункцию? Спереди? Она ж из спинного мозга берётся, или нет?

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  • На ней обучаются брать люмбальную пункцию у младенцев. © Awoxyu / Reddit

Что это за штука?

Svetlana
1 день назад

В смысле "делать масло"? И как вы собираетесь удержать тут молоко?

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Что за кольчужная полуперчатка?

Nǐ hǎo
21 час назад

Перчатка мясника для обвалки мяса с туши. От порезов ножом.

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  • С ней удобно отделять рыбные кости и филе. Чтобы не пораниться чешуей. © ganymede_boy / Reddit

«Похоже на какую-то старинную зажигалку. Жена говорит, что эта штука 1903 года»

Два мужика с какими-то телевизорами на плечах. Они что-то сканируют?

  • Нет, у них там крутятся рекламные ролики. Такая вот ходячая реклама. © KittyCoal / Reddit

«Я подкармливаю ворон и вот что они мне сегодня принесли»

«Нашел во время ремонта эти трубочки с непонятной жидкостью»

«Что за бутылки зацементированы в фундамент моего дома примерно через каждые 3 метра?»

«Нашел этот дивный чайник пару лет назад. Почему у него такая форма?»

  • Эм, это же переносной писсуар для лежачих больных. © Brokella / Reddit

«Нашла это в папином доме»

CatKate
4 часа назад

Первый раз вижу! Живу в регионе, где зима полгода почти

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  • Это штука надеваются поверх обуви, чтобы не скользить по льду. © BmanUltima / Reddit

Ок, понятно, что это кресло. Но что с подлокотниками?

  • Это кресло плантатора. После целого дня на лошади можно закинуть на эти подлокотники уставшие ноги. © ChesterDaMolester / Reddit

А вот еще подборка с загадочными штуками:

Фото на превью Yvoonnnnee / Reddit

Комментарии

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Svetlana
1 день назад

Люблю такие статьи. Правда, иногда удивляют комментарии "знатоков".

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