16 фото из ресторанов, где подали такое «блюдо от шефа», что хотелось вызвать не официанта, а полицию

Народное творчество
3 часа назад

Думаете, «блюдо от шефа» — это про высокую кухню? Как бы не так. Иногда это просто безумие на лопате. Буквально. Мы собрали кадры, запечатленные людьми, чьи походы в ресторан закончились не гастрономическим восторгом, а приступом смеха.

«Моя 4-летняя дочь пищит от восторга, а я просто в шоке сижу»

  • Офигеть! И за это они берут деньги?!

«Ужин, который обошелся $ 700 на человека. И ни одной тарелки»

  • Я надеюсь, они хотя бы извинились, что размазали все по столу? © Unknown author / Reddit

«Они говорят, что это лимонад»

«В кафе с туалетной концепцией мне подали жареный рис в унитазе»

«Чизкейк, который подали в «ресторане»

«Ресторан в Пальма-де-Майорке»

«Модные мясные занавески»

Вайншток Анастасия
1 час назад

Прошутто кстати так удобно есть, если положить один ломтик на другой - они слипнутся и будет неудобно отделять один лепесток от другого.

-
-
Ответить

«Ресторан в моем городе подает блюда на игрушечным динозаврах. Почему?»

«В модном ресторане в Мумбаи пасту подают в отвратительных консервных банках»

«Я возьму пасту, а на гарнир... стакан?»

«Это блюдо, которое подают в ресторане в Нидерландах»

«Модный ресторан»

«Пошли в модный ресторан, заказали бекон»

«Шоколадная помадка в виде растения на праздновании моего прошедшего дня рождения»

«Местный мексиканский ресторан»

«Ресторан в Коппенгагене»

Shutnik0242
3 часа назад

Юбилей окулиста!Как в анекдоте!🤣"Хорошо,что я не гинеколог!"

-
-
Ответить
  • Тут берут около € 700 с лица. © OutrageousOwls / Reddit
  • Что за жесть? Я требую объяснений!

Прием пищи, будь то дома, в ресторане или вообще в другой стране — неиссякаемый источник историй, а эти подборки тому доказательство:

Фото на превью me00711 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Тëтя из интернета
3 часа назад

А! Я поняла! Это те самые рестораны, где нужно думать, каким боком повернуть стакан, чтобы повар не обиделся. :) Места, в которые ходят не поесть, а исключительно повыпендриваться. :)

-
-
Ответить
User67452
3 часа назад

Правило очень простое - чем вычурнее подача, тем выше шанс что еда ужасна.

-
-
Ответить
tama
3 часа назад

Это рестораны для тех, кто на диете хороши. Посмотришь и подумаешь: сами такое ешьте.

-
-
Ответить
SELENA N
1 час назад

Как же плохо раньше жили люди. Без фантазии, без изысков...

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

Похожее