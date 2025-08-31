16 фото из ресторанов, где подали такое «блюдо от шефа», что хотелось вызвать не официанта, а полицию
Думаете, «блюдо от шефа» — это про высокую кухню? Как бы не так. Иногда это просто безумие на лопате. Буквально. Мы собрали кадры, запечатленные людьми, чьи походы в ресторан закончились не гастрономическим восторгом, а приступом смеха.
«Моя 4-летняя дочь пищит от восторга, а я просто в шоке сижу»
- Офигеть! И за это они берут деньги?!
«Ужин, который обошелся $ 700 на человека. И ни одной тарелки»
- Я надеюсь, они хотя бы извинились, что размазали все по столу? © Unknown author / Reddit
«Они говорят, что это лимонад»
- Я прямо ожидал, что там будет плавать золотая рыбка. © OnemoreSavBlanc / Reddit
«В кафе с туалетной концепцией мне подали жареный рис в унитазе»
«Чизкейк, который подали в «ресторане»
«Ресторан в Пальма-де-Майорке»
«Модные мясные занавески»
Прошутто кстати так удобно есть, если положить один ломтик на другой - они слипнутся и будет неудобно отделять один лепесток от другого.
«Ресторан в моем городе подает блюда на игрушечным динозаврах. Почему?»
«В модном ресторане в Мумбаи пасту подают в отвратительных консервных банках»
«Я возьму пасту, а на гарнир... стакан?»
«Это блюдо, которое подают в ресторане в Нидерландах»
«Модный ресторан»
«Пошли в модный ресторан, заказали бекон»
«Шоколадная помадка в виде растения на праздновании моего прошедшего дня рождения»
Знаю, что есть десерт "разбитый цветочный горшок", а здесь целый - радуйтесь (ирония).
«Местный мексиканский ресторан»
«Ресторан в Коппенгагене»
- Тут берут около € 700 с лица. © OutrageousOwls / Reddit
- Что за жесть? Я требую объяснений!
Комментарии
А! Я поняла! Это те самые рестораны, где нужно думать, каким боком повернуть стакан, чтобы повар не обиделся. :) Места, в которые ходят не поесть, а исключительно повыпендриваться. :)
Правило очень простое - чем вычурнее подача, тем выше шанс что еда ужасна.
Это рестораны для тех, кто на диете хороши. Посмотришь и подумаешь: сами такое ешьте.