Последнее очень насмешило 😂. Из серии "настолько тупо, что даже смешно". Представляю эту ситуацию нелепую, интонацию обоих, и так смешно становится 😅
16 историй, которые займут призовое место на конкурсе офисных баек
Народное творчество
35 минут назад
Герои сегодняшней статьи в офисе не только работают, но и становятся наблюдателями и участниками занятных историй. У этих счастливчиков то рабочий чат взбесится, то противная коллега вдруг станет милой. Одним словом, только успевай рассказывать об этом всем на свете.
Любовь творит чудеса
- Одна коллега так изводила нас, что мы прозвали ее Воландемортовна. И вдруг она стала вежливой, принесла в офис пирожные. А после обеда пристала к одной из девочек, мол, поделись оттенком твоей классной помады! Ну все стали ее расспрашивать о том, что случилась. А Воландемортовна раскраснелась и сказала, что у нее появился кавалер. © admin / y –story
Разыскиваю любителей копать червей
- Еще в конце лета мой коллега весь день на работе ныл о том, что ему нужно все выходные копать картошку. Уговаривал сотрудников поехать с ним и помочь, мол, одному девять соток очень сложно выкопать, а толпой легко и непринужденно. Все ему отказали, говорили, что лучше на рыбалку съездить, так он вечером пишет в наш чат: «Приглашаю всех на рыбалку к себе на дачу. С меня шашлык, овощи, а вы должны копать червей в определенных местах, где я вам покажу!» © Палата №6 / VK
Круто, когда в офисе установлены окна, у которых одна сторона зеркальная
«Меня уволили после этого случая...»
Очень честный сотрудник
- Устроился на новую работу и влюбился в руководительницу отдела как мальчишка. А потом не выдержал и на этой неделе написал ей объяснительную. Мол, или пойдемте на свидание, или переведите меня в другой отдел, не могу больше так работать. Ну и в итоге меня не перевели в другой отдел. © admin / y —story
Больше трогательных историй о любви, которые могли бы стать основой сценария романтической комедии, вы найдете здесь.
Вот к чему приводит жадность
У нас есть и другие истории о жадинах. Один такой товарищ не постеснялся пригласить девушку в ресторан и прийти туда со своими котлетами, а другой пытался ради экономии купить слегка увядшие цветы.
«Сумка моего коллеги»
«Осторожно! Эмоциональный багаж».
Когда начальник креативит
- У нас очень активный рабочий чат. Пару месяцев назад начальство придумало что-то вроде лотереи. Утром босс выбирал любое слово, но никому его не сообщал. Люди обсуждали в чате вопросы, и если кто-то первым употреблял это слово в любом контексте, то получал приз: выходной, бонус к зарплате или что-то еще. Однако вскоре от лотереи пришлось отказаться, потому что чат стал напоминать какой-то бред и полностью состоял из случайных слов. © Палата №6 / VK
Нам также понравились чаты водителей такси и их пассажиров.
«На работе кто-то заметил, что с потолка капает. В итоге они поставили цветок так, чтобы влага служила для полива растения»
Поделилась радостью, называется
- Мечтала о собственном авто последние лет шесть, наверное. И вот получила права и купила машину. На работе принесла пиццу, девочки-коллеги сказали мне уйму добрых слов. Но в тот же день после окончания работы мне на хвост упали две подруги. Одна напросилась со мной, потому что нам по пути было, а вторая попросила подкинуть до станции метро, чтобы не идти пешком до троллейбусной остановки. Подвезла их. На следующий день история повторилась, но подвозить пришлось уже трех коллег. Вроде бы и отказать неудобно, коллеги ведь. Но на их развоз я потратила почти час лишнего времени. © admin / y –story
«Принесли нам на ремонт планшет с транспортировочной пленкой. 6 лет в использовании. Железная выдержка у человека»
«Это был самый короткий рабочий день, который я видел»
Извечная борьба технарей и гуманитариев
Идея, кажется, хорошая, но есть нюансы
- Устроилась в начале августа в компанию. В первые два дня я вливалась в работу, перенимала дела у одного из сотрудников. А с третьих рабочих суток началось безумие. Меня поставили перед фактом, что есть на новой работе три группы, которые без устали пишут друг на друга докладные, ставят палки в колеса и учиняют прочие гадости. Попыталась не присоединяться ни к одной из них. И уже к концу дня оказалась под ударом всех сразу. Было невозможно работать. Я же не хотела ни к кому присоединяться, поскольку работа — это всего лишь работа. Мне проблем хватает и помимо рабочего места, поэтому написала заявление по собственному желанию. Отнесла заявление начальнику на подпись. Особо примечательным было то, что это они пригласили меня поработать у них. В разговоре с начальником (бывшим) пояснила ему, что у них совсем нерабочая атмосфера, и рано или поздно ситуация выйдет из-под контроля. Начальник сказал, что в курсе всего этого, но уже ничего поделать не может. Еще рассказал, что это изначально была его идея — он хотел создать атмосферу легкого соперничества для повышения производительности труда. В результате же создал неуправляемую вакханалию. © admin / y –story
«Генеральный директор нашей компании сам моет посуду после каждого обеда. Вот почему я люблю свою работу»
Когда продавец-консультант вынес свой «модный приговор»
Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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