16 историй, которые займут призовое место на конкурсе офисных баек

Герои сегодняшней статьи в офисе не только работают, но и становятся наблюдателями и участниками занятных историй. У этих счастливчиков то рабочий чат взбесится, то противная коллега вдруг станет милой. Одним словом, только успевай рассказывать об этом всем на свете.

Любовь творит чудеса

Одна коллега так изводила нас, что мы прозвали ее Воландемортовна. И вдруг она стала вежливой, принесла в офис пирожные. А после обеда пристала к одной из девочек, мол, поделись оттенком твоей классной помады! Ну все стали ее расспрашивать о том, что случилась. А Воландемортовна раскраснелась и сказала, что у нее появился кавалер. © admin / y –story

Разыскиваю любителей копать червей

Еще в конце лета мой коллега весь день на работе ныл о том, что ему нужно все выходные копать картошку. Уговаривал сотрудников поехать с ним и помочь, мол, одному девять соток очень сложно выкопать, а толпой легко и непринужденно. Все ему отказали, говорили, что лучше на рыбалку съездить, так он вечером пишет в наш чат: «Приглашаю всех на рыбалку к себе на дачу. С меня шашлык, овощи, а вы должны копать червей в определенных местах, где я вам покажу!» © Палата №6 / VK

Круто, когда в офисе установлены окна, у которых одна сторона зеркальная

«Меня уволили после этого случая...»

Очень честный сотрудник

Устроился на новую работу и влюбился в руководительницу отдела как мальчишка. А потом не выдержал и на этой неделе написал ей объяснительную. Мол, или пойдемте на свидание, или переведите меня в другой отдел, не могу больше так работать. Ну и в итоге меня не перевели в другой отдел. © admin / y —story

Больше трогательных историй о любви, которые могли бы стать основой сценария романтической комедии, вы найдете здесь.

Вот к чему приводит жадность

У нас есть и другие истории о жадинах. Один такой товарищ не постеснялся пригласить девушку в ресторан и прийти туда со своими котлетами, а другой пытался ради экономии купить слегка увядшие цветы.

«Сумка моего коллеги»

«Осторожно! Эмоциональный багаж».

Когда начальник креативит

У нас очень активный рабочий чат. Пару месяцев назад начальство придумало что-то вроде лотереи. Утром босс выбирал любое слово, но никому его не сообщал. Люди обсуждали в чате вопросы, и если кто-то первым употреблял это слово в любом контексте, то получал приз: выходной, бонус к зарплате или что-то еще. Однако вскоре от лотереи пришлось отказаться, потому что чат стал напоминать какой-то бред и полностью состоял из случайных слов. © Палата №6 / VK

Нам также понравились чаты водителей такси и их пассажиров.

«На работе кто-то заметил, что с потолка капает. В итоге они поставили цветок так, чтобы влага служила для полива растения»

Поделилась радостью, называется

Мечтала о собственном авто последние лет шесть, наверное. И вот получила права и купила машину. На работе принесла пиццу, девочки-коллеги сказали мне уйму добрых слов. Но в тот же день после окончания работы мне на хвост упали две подруги. Одна напросилась со мной, потому что нам по пути было, а вторая попросила подкинуть до станции метро, чтобы не идти пешком до троллейбусной остановки. Подвезла их. На следующий день история повторилась, но подвозить пришлось уже трех коллег. Вроде бы и отказать неудобно, коллеги ведь. Но на их развоз я потратила почти час лишнего времени. © admin / y –story

«Принесли нам на ремонт планшет с транспортировочной пленкой. 6 лет в использовании. Железная выдержка у человека»

«Это был самый короткий рабочий день, который я видел»

Извечная борьба технарей и гуманитариев

Идея, кажется, хорошая, но есть нюансы

Устроилась в начале августа в компанию. В первые два дня я вливалась в работу, перенимала дела у одного из сотрудников. А с третьих рабочих суток началось безумие. Меня поставили перед фактом, что есть на новой работе три группы, которые без устали пишут друг на друга докладные, ставят палки в колеса и учиняют прочие гадости. Попыталась не присоединяться ни к одной из них. И уже к концу дня оказалась под ударом всех сразу. Было невозможно работать. Я же не хотела ни к кому присоединяться, поскольку работа — это всего лишь работа. Мне проблем хватает и помимо рабочего места, поэтому написала заявление по собственному желанию. Отнесла заявление начальнику на подпись. Особо примечательным было то, что это они пригласили меня поработать у них. В разговоре с начальником (бывшим) пояснила ему, что у них совсем нерабочая атмосфера, и рано или поздно ситуация выйдет из-под контроля. Начальник сказал, что в курсе всего этого, но уже ничего поделать не может. Еще рассказал, что это изначально была его идея — он хотел создать атмосферу легкого соперничества для повышения производительности труда. В результате же создал неуправляемую вакханалию. © admin / y –story

«Генеральный директор нашей компании сам моет посуду после каждого обеда. Вот почему я люблю свою работу»

Когда продавец-консультант вынес свой «модный приговор»