17 хитростей от мам, которые стали супергероинями для своих детей, не меньше
Мамы знают, что воспитание — это не про магию, а про гениальные хитрости. Мы собрали 18 неожиданных и эффективных приемов, благодаря которым родителям удалось решить детские проблемы — от истерик до нежелания есть овощи.
- Сыну быстро надоедают одни и те же игрушки. Побалуется пару раз и все, неинтересно. Я подписалась на пару родительских блогов, подключила фантазию и теперь делаю ему игрушки из подручных материалов. Например, набираю ванну с пеной и опускаю на дно всякие мелкие предметы. А потом мы с сыном, как золотоискатели, начинаем доставать всякие сокровища. Еще ему очень полюбились игры с тестом. Делаем из них масочки, разрисовываем красителями, малой в восторге. Как хорошо, что я домохозяйка и могу выдумывать для сына интересные игры. © Мамдаринка / VK
- Я самая крутая мама. По крайней мере, так говорят друзья моего сына. Мы с сыном живем на одной волне. Думаю, это и повлияло на наши отношения. Недавно были в парикмахерской вместе, я перекрашивалась в пепельный блонд, сын тоже захотел. Как итог, у нас одинаковый цвет волос, ахах. Мы вместе играем в разные онлайн игры, вместе ходим по ресторанам. Он самое ценное, что у меня есть. © Мамдаринка / VK
- У нас с мужем полгода назад родился прекрасный сынок. Первое время, когда я укладывала его спать по ночам, включала себе на фон тихонькую музыку, чтобы не уснуть самой и хоть как-то насладиться времяпровождением в три ночи. В один момент начала замечать, что сын отлично засыпает под саундтрек из мультфильма «Шрек». Сначала думала, что совпадение, но несколько «проверочных» дней дали понять, что ему действительно нравятся эти песенки. Так что сейчас у нас каждую ночь «болотная тусовка», муж — Шрек, я — Фиона, а в комнате играет: «Самбади уанс толд ми...». © Мамдаринка / VK
- Пригласите в воскресенье друга вашего ребенка. Мой всегда хочет сам навести порядок перед приходом гостя, и потом они оба будут так увлечены игрой, что у меня освободится время. © briarch / Reddit
- Превратите уборку в вечеринку! Каждую субботу утром после завтрака все члены семьи, кто уже подрос, участвуют в общем деле: собирают игрушки, протирают поверхности, относят грязное белье в стирку, наводят порядок в ванной и запускают робот-пылесос. Приятно начинать выходные с чистоты в доме, а сам процесс воспринимается как классная зарядка. © somevegetarian / Reddit
- Когда дочке было 2-3 года и она начинала кваситься, я брала любой предмет и «звонила» ее игрушкам: «Да-да, мышка Сима, привет... Да, плачет, что банан разрезали... Да... Конечно, это ужасно, я так плохо поступила... Да, вот уже почти плачет... Что? Обнять маму? Ок, я ей передам. Ну, пока!» Дочь вовлекалась, успокаивалась, спрашивала, что еще игрушки сказали. И тут важно в это время и суп кушать, и уводить внимание ребенка в сторону. © elakapalaka
- Поделюсь своей суперхитростью. Я делила все игрушки на 3 коробки и убирала на шкаф. Меняла коробки каждый месяц. В итоге малыш всегда радовался игрушкам и долго играл. © Ольга Дементьева / VK
- Мой двухлетний ребенок совсем не мог усидеть за столом: он постоянно сползал вниз и требовал, чтобы мы с ним поиграли. Любые попытки усадить его обратно заканчивались истерикой. Но он обожает пожарные машины, и я придумала выход — стала говорить, что на полу «пожар», который я смогу потушить, только когда доем. Теперь он терпеливо ждет, пока я закончу, и за это время успевает больше съесть сам. Ест он, конечно, все еще немного, зато исчезла борьба за власть! © mamedori / Reddit
- Впервые с сыном отправились в лес за грибами. Провел с ним беседу, какие грибы можно собирать, а какие нет. Ну и, конечно же, сказал, чтобы он ходит только возле меня. В начале я специально проходил мимо грибов, притворялся, что не заметил, чтобы их нашел сын. Он был очень счастлив, что сразу столько нашел, а я до сих пор с пустой корзинкой. Мне же было достаточно видеть его таким довольным. Но спустя полчаса он уже без моей помощи все находил первее меня. Я даже перестал ему подсказывать: не успевал заметить грибы, как сын уже их аккуратненько срезал. По итогу у сына полная корзина, а у меня даже половины не заполнено. Мне даже немного стало обидно, что сын оказался лучше меня, грибника с почти 30-летним стажем. Но, как говорят, ученик превзошел учителя, и я им горжусь. © Мамдаринка / VK
- Когда старшая дочь научилась самостоятельно передвигаться по квартире, то она проявляла большой интерес к тому, что находила на полу, пытаясь это съесть. Я, конечно, следила, отбирала, говорила «нельзя» и так далее, но безуспешно. Однажды она нашла на полу горошину черного перца и, хитро глядя на меня, мгновенно засунула его себе в рот. Через несколько секунд последовала реакция. После этого случая с пола она больше ничего съесть не пыталась. Через несколько лет, когда младший ребенок научился передвигаться самостоятельно, была подброшена горошина в профилактических целях. В этот же день приманка сработала! Эффект оказался аналогичным. © flame.777 / Pikabu
- Смогла убедить 1,4-годовалого сына, что капать в нос — это привилегия, а не обязанность. Себе капаю, потом картинно сомневаюсь, стоит ли давать ему. Работает! Сидит спокойно и загадочно, будто это тайный и ценный ритуал только для взрослых. © lena_freeman
- Одна женщина так детей к овощам приучала. Отказывалась давать, якобы это «еда для взрослых». Дети просто рвались попробовать брокколи! А потом ели с удовольствием. Понятно, что не со всеми сработает, но забавно. © madam.v.clicquot.ru
- Мой ребенок резко поднялся на 4 уровня чтения. Все думали, что я, как родитель, действительно прилагаю большие усилия, помогая ему читать. По правде говоря, я просто включил субтитры на телевизоре. © yamsnz / Pikabu
- Однажды сказала своей дочери, что у детей краснеют уши, когда они врут, но только родители могут это видеть. Когда она заходила в комнату, закрывая уши руками, мы знали, что нам врут. © keyser-_-soze / Reddit
- В педагогическом нам говорили, что если не знаете ответа на вопрос ребенка, дайте ему задание изучить этот вопрос дома и рассказать всему классу. В школе работала не так уж и много, но данный способ всегда, как говорится, прокатывал. А с сыном не работает такая хитрость, он мертвого из-под земли достанет, но спросит с него сполна про размножение бабочек, и почему они разноцветные, и почему у них усики, а если усики, то почему не такие, как у котиков, а у котиков не такие, как у папы (здесь лабораторная работа, сравнительный метод). В общем, сижу, читаю про принцип работы теплохода, ведь историю флота мы уже прошли, парусник в луже запустили, пора бы и до технической части добраться! © Подслушано / Ideer
- Воспитание детей — это не только заботы и обязанности, но и целая наука о том, как сделать жизнь проще. Мой старший сын всегда был непоседливым, особенно за обеденным столом. Ему было трудно сосредоточиться на еде, и он постоянно отвлекался, крутясь на стуле или играя с вилкой. Мы с мужем долго думали, как его приучить сидеть спокойно и не отвлекаться во время еды, но все было безрезультатно. Но однажды, совершенно случайно, я наткнулась на идею в интернете. Там говорилось, что можно попробовать превратить еду в игру. Я решила протестировать эту теорию. На следующий день, за обедом, я предложила сыну соревноваться, кто быстрее съест свою порцию. Я специально взяла чуть больше еды, чтобы он мог победить. И знаете, это сработало! Он был так увлечен «соревнованием», что полностью сосредоточился на еде и съел все, что было на тарелке, даже не заметив этого. Конечно, я не использую этот метод каждый раз, но иногда такие хитрости действительно спасают. © Мамдаринка / VK
- Если вы хотите, чтобы ваш малыш сделал что-то, чего он на самом деле не хочет, то задайте ему вопрос, в котором все возможные ответы предполагают, что он это сделает.
Например, мой ребенок очень любит купаться в ванне и ни за что не хочет оттуда вылезать. Поэтому я просто спрашиваю: «Ты хочешь выбраться сам или хочешь, чтобы я тебя вытащил?» Работает всегда! © lollie85 / Reddit
