17 скрытых жемчужин Калининграда, которые не покажет ни один путеводитель

Автором такого креативного решения стал художник Павел Савельев. Мужчина переехал в Калининград заниматься мозаикой, и однажды к нему обратился друг с просьбой украсить мозаикой яму на Ленинском проспекте. Как сказал сам автор, в своей работе он соединил три стихии: поребрик из гранита, асфальт и плитку.

А как вам такой творческий подход к ремонту города?