17 скрытых жемчужин Калининграда, которые не покажет ни один путеводитель
Калининград — город контрастов. Подумав об этом месте, сразу вспоминаешь старинные атмосферные улочки, необычные заведения и душевных людей. Только здесь ямы на асфальте украшают мозаикой, в домах, по легендам, живут маленькие мастера янтарных украшений, а продавцы местных лавочек рассказывают увлекательные байки. В этой статье мы постарались показать всю магию этого загадочного города. В бонусе мы рассказали о любви калининградцев к «братьям нашим меньшим».
«Октябрь — опадают листья, но при этом цветут розы. Необычно, приятно, прямо как летом. Вид душевный. Не совсем осенний, но все же»
«В этом весь Калининград — в сочетании несочетаемого».
Экскурсии в Калининграде тоже с изюминкой
Надо такую же же экскурсию - как бы мог выглядеть Калининград, если бы за ним ухаживали хотя бы как за соседним Гданьском
Местные гиды предлагают туристам перенестись на несколько веков назад с помощью VR-очков. С помощью современных технологий можно увидеть «своими глазами», как раньше выглядели такие места, как Королевский замок, Остров Канта, Медовый мост и другие достопримечательности. То есть это не просто экскурсия с пояснениями гида, а полное погружение в историю города.
Даже заплатка на асфальте, как произведение искусства
Автором такого креативного решения стал художник Павел Савельев. Мужчина переехал в Калининград заниматься мозаикой, и однажды к нему обратился друг с просьбой украсить мозаикой яму на Ленинском проспекте. Как сказал сам автор, в своей работе он соединил три стихии: поребрик из гранита, асфальт и плитку.
А как вам такой творческий подход к ремонту города?
Загадочное озеро
- Приехал в фирму отца человек из другого региона в командировку. В свободное время поехал на курорт в Светлогорск. Возвращается и разочарованно выдает: «Какое-то море у вас маленькое». Все в шоке: «Маленькое?» А оказывается этот командировочный не доехал до моря. Погулял по берегу озера Тихого в Светлогорске и вернулся. Строго говоря, это не озеро, а пруд. Он возник благодаря рыцарям Тевтонского ордена. Они перегородили здесь ручей, поставили мельницу. А вокруг образовавшегося водоема возникло поселение. У нас кругом тут «тени тевтонов» бродят.
Фантазия местных художников в этом городе безгранична
В Калининграде очень развит стрит-арт, и этот город даже называют «выставкой под открытым небом». Уличные художники украшают своим творчеством стены зданий, рисуют граффити и создают другие арт-объекты. Рисовать на несогласованных площадках запрещено, поэтому творчество здесь согласовывается с администрацией. Уличные художники вкладывают душу в каждый проект, пытаясь донести до публики ту или иную мысль своим творчеством.
«Для меня стрит-арт — это своеобразная терапия. Так у меня получается просто и экологично переработать свои плохие эмоции или кризисные моменты. Делая плакаты, рисунки и размещая их в городе, мне становится легче», — рассказал уличный художник Боря из Калининграда.
О жизни некоторых местных жителей можно снимать сериал
- Да что вы знаете о неожиданных знакомствах? Со своим лучшим другом я познакомился в гостях у бывшей девушки, которая оказалась его бывшей девушкой. А встретились мы там на ее дне рождения, куда она позвала меня, друзей и сестру, которая встречалась с его братом. Санта-Барбара, спросите вы? Калининград-стайл, отвечу я! © Палата № 6 / VK
«Немецкий гидрант в Калининграде порос травой»
«Помощник продавца в местном магазине с лапами и хвостом»
«Вот так помпезно подали мне салат с манго в Калининграде. Почувствовала себя королевой русалок»
«Отреставрированные пятиэтажки в Калининграде»
В Калининграде по-особенному подошли к вопросу о том, что делать с ветхими пятиэтажками в центре города. Их решили не сносить, а попытаться реконструировать и облагородить. По нашему мнению, получилось очень красиво. А вы бывали на Ленинском проспекте в Калининграде?
«Приехал друг и заявил, что наслышан о местном ястве — строганине из пеламиды, мол, нельзя уезжать, не попробовав»
«Но ему не понравилось. Спросила, как он его ел, оказалось, что он просто ел мороженую рыбу. А надо было сначала посолить, поперчить, сбрызнуть лимоном. Можно также полить соусом, затем измельчить вилкой. Есть сразу или, накладывая кусочки на хлеб».
Строганина — это северное блюдо, и именно в Калининграде ее делают из рыбы семейства скумбриевых. Пеламида на вкус — нечто среднее между тунцом и скумбрией. Замороженную пеламиду нарезают на тонкие кольца и обычно подают с маринованным луком, лимоном и гренками.
Историю про строганину из пеламиды нам рассказала сотрудница ADME Вита, которая живет в Калининграде и даже написала книгу «Калининград для детей».
«Этакий калининградский винтаж. Безусловно, это не просто экземпляры с улицы — нет. Это такой необычный декор одного местного заведения»
«Вот появилась у кого-то интересная идея и возможность, и здесь нашли свой приют большое количество ретро-техники».
«Купили с сестрой парные кольца в Калининграде, а заодно послушали от продавца местную байку»
«Он сказал, что если не хочешь расставаться с близкими, нужно купить им и себе украшения с янтарем. Тогда ваши души будут связаны навсегда».
Калининград также называют «янтарной столицей». Здесь находится одно из крупнейших месторождений солнечного камня. А местные ювелиры славятся своими вековыми традициями и уникальными технологиями обработки янтаря.
«Вот янтарный цветок. По местной легенде, его вырастила бабушка-хомлин»
По местной легенде хомлины — это добрые домовые, которые оберегают дома калининградцев. А ночами они создают янтарные украшения.
Как рассказала нам сотрудница ADME Вита, бабушку-хомлин зовут Марта, она живет у входа в Музей янтаря. Если принести ей сладости или мелочь, это принесет дарившему удачу. Поговаривают, что в мешочке у бабушки спрятан янтарь.
«Калининград — город яблок. Когда приезжаешь сюда, сразу удивляешься большому количеству заброшенных садов, где преимущественно растут яблоки»
«Яблони практически повсюду — вдоль дороги и в палисадниках. Это очень здорово. И, как ни странно, даже зимой они остаются на ветках. Их ликвидность уже, конечно, сомнительная, но так как нет сильных морозов, птицы никогда не остаются голодными».
«Туристы, приезжающие в Калининград в холодное время года, часто донимают экскурсоводов вопросом: „А что за кусты у вас на деревьях растут?“»
«Ответ прост: в регионах с более суровым климатом такого нет. Это омела — растение-полупаразит. Она, как насос, качает воду через дерево-носитель. Причем делает это круглый год. А если грунт промерзает глубоко, то воду качать невозможно — и погибают оба: и растение-донор, и растение-полупаразит. Та самая омела, под которой целуются в европейских странах», — объяснила нам сотрудница ADME Вита, которая живет в Калининграде и пишет об этом чудесном городе книги.
«Такая вот необычная кофейня притаилась на улочках Калининграда. На первый взгляд даже не сразу поймешь, что там внутри»
«Стоит себе вагон снегоочистителя и стоит, хотя какой у нас здесь снег?»
Бонус: в Калининградской области свое особенное отношение к братьям нашим меньшим. Вот такие парковки для собак есть в Зеленоградске
И светофор для кошек там же
Местные жители очень любят котов. Коты являются одними из символов Калининградской области и самого Калининграда. Фигурки с «братьями нашими меньшими» можно увидеть в музеях и сувенирных лавках. Скульптуры с пушистиками встречаются по всей области. Больше всего таких арт-объектов находится в Зеленоградске.
Можно сказать, что у калининградцев особое и трепетное отношение к кошкам. Как вы думаете, почему именно кошки стали любимыми питомцами у калининградцев?
Посмотрев на красочные снимки Калининграда и почитав истории местных жителей, безумно захотелось побывать в этом городе хотя бы раз. А вы бывали в этом чудесном городе? Что вам больше всего там понравилось и запомнилось?
