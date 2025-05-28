20 театральных конфузов, которые запомнились зрителям чуть ли не больше, чем сам спектакль

Театр — это место, где каждая постановка оттачивается до идеала, но даже там случаются непредсказуемые моменты. Актеры, режиссеры и зрители порой становятся свидетелями курьезных ситуаций, которые остаются в памяти надолго. Одни истории заставляют смеяться до слез, другие — трогают до глубины души своей нелепостью или неожиданной трогательностью. В этой подборке — театральные казусы, которые доказывают, что живое искусство никогда не бывает идеальным.