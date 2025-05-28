20 театральных конфузов, которые запомнились зрителям чуть ли не больше, чем сам спектакль
Истории
2 часа назад
Театр — это место, где каждая постановка оттачивается до идеала, но даже там случаются непредсказуемые моменты. Актеры, режиссеры и зрители порой становятся свидетелями курьезных ситуаций, которые остаются в памяти надолго. Одни истории заставляют смеяться до слез, другие — трогают до глубины души своей нелепостью или неожиданной трогательностью. В этой подборке — театральные казусы, которые доказывают, что живое искусство никогда не бывает идеальным.
- В школьном спектакле по сценарию в финале должен был драматично закрыться занавес. Но кто-то за кулисами потянул не за тот трос. Вместо этого штора начала открываться сбоку, демонстрируя актеров — то есть одноклассников — в процессе переодевания. Несомненно, это была лучшая часть пьесы! © Johnny Wilson / Quora
- Когда мне было чуть больше 20, я участвовала в постановке «Укрощения строптивой». В какой-то момент спектакля я находилась прямо за декорациями, изображающими жилье — рамой с холстом, раскрашенным под стену. Я была увлечена тем, что целовалась с одним актером. Видимо, мы были настолько убедительны, что под нашим напором декорация свалилась с платформы, и зрители увидели нашу целующуюся парочку! К счастью, наше поведение вполне соответствовало нашим ролям. © Jordana George / Quora
- Красивая постановка, пьеса подходит к концу, и в мрачной подсветке горько подводит мораль главный герой, бросая в зал мешочек с деньгами: «Не в деньгах счастье, деньги — прах!» И из зала в темноте раздается детский впечатленный голос: «Я так и знал!» © Подслушано / Ideer
- Бабушка работает в театре, рассказывает множество историй. Однажды перед началом выступления один из актеров вспомнил, что сегодня в хоккей играют. В общем, 2,5-часовой спектакль сыграли меньше чем за два часа — актеры тоже болельщики! © Подслушано / VK
- В школе мы были в продвинутом гуманитарном классе, и нас часто водили в театр. Нам это не нравилось до одного спектакля. Проходил он в камерном театре, зал был человек на 30, не больше. Действие происходило в деревне и заканчивалось все огромным застольем. На столах была настоящая еда, пельмени пахли так, что мы, старшеклассники, чуть слюной пол не залили. И в один момент актеры начали пускать и пельмешки, и соленые огурчики в зал! С того раза от театра мы больше не отлынивали. © Изяслав в ярости / ADME
- Идет сказка «Волк и семеро козлят». Наступает момент, когда мама возвращается домой и не находит своих деток. На ее вопрос, мол, куда делись ее козлята, малыши начали ей активно помогать. И тут один папаша как выпалит возмутительно: «Что вы подсказываете, она за это деньги получает, пусть сама и ищет». © vsoobsetve / Pikabu
- В детстве никогда не любила ходить с родителями на культурные мероприятия. Они у меня обожали посещать разные оперы, концерты, а мне было там невероятно скучно. Однажды мы пошли в театр, я там чуть не уснула, но заметила, что мама с папой были вовлечены в представление, поэтому решила ускользнуть. Сползла с кресла и на пузе покарабкалась через всю толпу к выходу. Там сразу заприметила себе буфет, пришла к тетеньке, которая готовила булочки, и сидела с ней, болтала о жизни, о пирожках и наблюдала за ее работой. Конечно, родители были не в восторге, когда нашли меня. Ругали, дома запретили смотреть телевизор на целую неделю, но я была довольна собой. Мне действительно разговор с незнакомой буфетчицей понравился больше, чем игра распиаренных актеров в театре. © Палата / ADME
- Это произошло на «Золушке». Сводных сестер Золушки играли двое мужчин. И вот во время сцены, когда они борются за возможность примерить хрустальную туфельку, одна из сестер нечаянно встает на подол платья другой. В результате платье рвется, и бедняжка остается стоять на сцене в мужских трусах-боксерах. © stagehog81 / Reddit
- Режиссер нашел попугая для «Острова Сокровищ». Решили, что он будет сидеть на плече актера. И вот премьера, смена декораций. Рабочий уронил цепь — прозвучало как трель телефона. Тут попугай встрепенулся и на весь зал такой: «Тетю Сару к телефону!» От смеха покатились и зрители в зале, и актеры на сцене. © adedas / Pikabu
- Была на «Золушке» Россини. На билетах было указано, что опера предназначалась для зрителей 16+, арии исполнялись на итальянском, а речитатив переводили с шутками фривольного содержания. Но родители привели в зал кучу детей. Страдали и сами малыши, и другие зрители. Многие ушли после 1-го акта. Но особенно отличилась девочка лет семи-восьми, которая после того, как достала разговорами свою мать и окружающих, решила развлечь себя сама: в 1-м акте она бегала по проходам, а после антракта нашла себе кавалера лет шести, и они вдвоем с визгами играли в прятки, бегая по проходу и прячась друг от друга между рядами во время спектакля. Мать девочки все это игнорировала и приняла меры только после угрозы капельдинера вызвать охрану и удалить их обеих из зала. © Кайлин / ADME
- Когда мне было лет 14, ходили с родителями в театр на «Хануму». И вот сидим мы, смотрим, как на сцене Ханума заигрывает с мужчиной и говорит ему что-то вроде «Расстегни мне платье!» И тут радостным басом кто-то из зала выдает: «Давайте я расстегну!» Зал угорает, мы с мамой сидим красные. Все верно, это был мой папа. © Подслушано / Ideer
- Были мы однажды в Большом театре, на «Травиате». И вот в последней сцене Травиата поет заключительную арию, стоя на узкой железной кровати в ногах — такой, как в старом кино. И вот финал: Травиата допела арию, последний вздох, она навзничь падает на кровать и.... промахивается наполовину. Зал в ужасе молча сидит, занавес закрывается, спектакль окончен. Тишина. Все боятся хлопать. Через минуту тишины она одна выходит перед закрытым занавесом и кланяется. Общий вздох облегчения и началась овация. Хлопали не только за прекрасное исполнение, а еще и за то, что певица, в отличие от Травиаты, цела осталась. © Sakhara / ADME
Люблю детей, но если спектакль "для зрителей 16+", зачем родители потащили их туда. 🤔
Когда читала про "Травиату", прямо облегчение испытала, что женщина не покалечилась.
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- Оперу чаще всего исполняют на языке оригинала. Перед премьерой с певцами занимается специалист по певческой грамматике, указывающий исполнителю на все ошибки в произношении. Но есть и представители школы «и так сойдет». И вот однажды участвовала я в постановке оперы в северной европейской стране. Текст звучал почти идеально у всех, кроме местной звезды, исполнителя главной роли. Он эту роль выучил когда-то давно, исполнял ее неоднократно на самых разных сценах и не привык прислушиваться к замечаниям языковых коучей. И после перла «Мужайся, сыр мой!» знающие язык оригинала отползли с хрюканьем за кулисы. © Unknown author / Pikabu
- Представьте: роскошная летающая карета из «Золушки» внезапно переезжает собственный кабель и лишается питания. Результат? Карета зависает на 15-футовой высоте, а бедные Золушка и кучер остаются в воздухе без возможности спуститься! © Dave Dunn / Quora
- Рассказал сегодня знакомый хирург историю, далее с его слов. Прихожу домой после работы уставший. И тут жена: «Как? Ты забыл, что мы же сегодня в театр идем? Лучшие места в кои-то веки». Блин, так не хочется никуда тащиться, прилечь бы, а тут нужно бриться, мыться, одеваться. Но жена еще подгоняет, мол, костюм надевай костюм и пошли, кто тебя нюхать будет. И как же было неловко, когда ко мне прямо во время спектакля со всех ног подбежала собака — одно из действующих лиц пьесы «Сильвия» — и начала меня обнюхивать. Я лишь в ответ бросил красноречивый взгляд на жену. © OhLiuLi / Pikabu
- Ходили неделю назад с семьей на оперу «Аида». Наши места совсем близко к оркестровой яме, а перед нами — 4 подружки. Все втыкают в смартфоны и весело болтают. Звучит третий звонок. В зале гаснет свет. Оркестр берет первые аккорды... И тут одна подружка задорно застрочила кому-то сообщение. Я начал беситься, так как в темноте ее смартфон слепил мне глаза и сцену было не видно. 3 другие не отставали и тоже что-то строчили в своих гаджетах. А хотелось не только слушать оперу, но и смотреть. Оглянувшись, я увидел, что вокруг еще человек 50 светят экранами, и решение пришло спонтанно. И я просто на ползала ляпнул жене c крепким словечком: «Смотри, как прикольно светятся физиономии тех, кто не выключает смартфоны!» Было стыдно из-за такой выходки на 5-м десятке лет, но все подружки как по команде выключили свои гаджеты, а одна из них продекларировала: «Приобщились, блин, к культуре». © mda675 / Pikabu
- Подруга приехала ко мне во время командировки, привезла моему мужу веники для бани в подарок от своего. Поужинали, разговорились. И подумали, что неплохо бы посетить культурное место. Решили посмотреть «Призрак Оперы». Вот почему мы пошли туда с вениками? И почему в гардеробе их взяли — до сих не понимаю.. А глаза моего мужа, когда он нас встречал с культурного мероприятия с банными вениками, я до сих пор помню... © Keni / ADME
- Я люблю оперу, и однажды пригласила свою близкую подругу на «Набукко». И вот наступает момент, когда одна из героинь мощной комплекции поет свою последнюю арию, а потом падает на сцену и испускает дух. Это очень трагический момент! Вот только певица упала в тишине с таким звуком, будто свалился мешок цемента. А металлическая шапочка слетела с ее головы, перезванивая, покатилась по сцене, и упала прямо в оркестровую яму, откуда в тишине послышалось отчетливое «Ой-е». Вот тут-то мою подругу и прорвало! Она ржала как конь, но хуже всего, что ее смех был настолько заразным, что присоединился почти весь партер и балкон! Короче, в тот раз «Набукко» я не досмотрела — выгнали... С тех пор одна в оперу хожу... © Unknown author / Pikabu
- Мариинский театр. Опера «Садко». И вот герой на дне морском обхаживает царевну: «Будь моей ладой, будь моей женой!» Небольшая пауза, и тут возмущенный детский звончайший голос на весь огромный зал: «Мама! Но он же женат!» © Begmatik / Pikabu
- В старшей школе я участвовал в мюзикле и играл принца, влюбившегося в Рапунцель. У нас была сцена, где я прыгаю с башни, отвернувшись от зрителей, чтобы они не видели фальшивую кровь на моем лице, а затем поворачиваюсь к зрителям и ору что есть силы: «Мои глаза! Ой-е-ей!» А рассказчик тем временем поясняет, что я напоролся на шипы и ослеп. После этого я должен был убежать со сцены, но мне в глаза попала искусственная кровь, они защипали, поэтому я решил сделать это с закрытыми глазами. В итоге врезался лицом в стену, драматически рухнул обратно на сцену и просто лежал там, ошеломленный. Все смеялись до упаду, и в итоге эта сцена стала частью спектакля. © boredguy12 / Reddit
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