20+ знаменитых женщин, которые не стесняются своей естественной красоты

Знаменитости
1 день назад

Знаменитые люди по долгу профессии всегда выглядят великолепно. Визажисты, стилисты тратят уйму сил и времени, чтобы наши любимые артисты предстали перед объективами камер в лучшем виде. Многих звезд мы никогда не видели без макияжа, но некоторые из них не стесняются демонстрировать свою естественную красоту своим фанатам. Мы нашли несколько смелых фотографий, на которых наши кумиры показывают себя без прикрас.

Ванесса Уильямс

Tim Rooke/SIPA/Sipa Press/East News
  • "Прекрасна как с макияжем, так и без него! Одна из самых неземных красавиц в кино и музыкальной индустрии" © cocoy76

Энн Хэтэуэй

  • "Многие дамы буквально от природы наделены поистине неотразимым женским очарованием" © resolute_idealist

Кристин Дэвис

Джессика Симпсон

  • «Люблю естественность. В ней много индивидуальности» © mariouttahere

Шарлиз Терон

«Ленивое утро»

Алисса Милано

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

"52 года. Без косметики. Без фильтров."

  • "Я всегда считал вас потрясающей, и с возрастом вы становитесь только лучше" © sweetd57

Дженнифер Гарнер

Сальма Хайек

"Идеальное воскресное утро. Без макияжа"

Синди Кроуфорд

  • «Синди, ты прекрасна. Настоящая красота — это то, что внутри. Если ты хороша изнутри, это будет заметно и снаружи. Я вижу это на этой фотографии.» © shintukenji

Мишель Пфайффер

Jordan Strauss/Invision/East News
Князева
3 часа назад

Для меня она навсегда останется талантливой, опасной, красивой, и оочень харизматичной псих..паткой - мамой из фильма "Белый Олеандр"

-
-
Ответить
  • «Прекрасна, всегда была и остаешься. Ты сияешь изнутри.» © vsrobertocarlos

Зои Салдана

OLE
1 день назад

По ним вообще непонятно, сколько им лет. Имеются в виду афроамериканцы. Отлично выглядит.

-
-
Ответить

Линдси Лохан

OLE
1 день назад

Эту то каким ветром сюда занесло, стесняюсь спросить?

-
-
Ответить

Милли Бобби Браун

Деми Мур

ROBYN BECK/AFP/East News
  • "Хотела бы я знать ваш секрет, как оставаться такой молодой и красивой. Что бы вы ни делали, это работает." © blue_ridge_mama

Селена Гомес

Дженнифер Энистон

  • «Такая красивая без макияжа» © etiennesen81

Гвинет Пэлтроу

Albusya
7 часов назад

Это те, где Фиг разберешься в Санта Барбаре? Мужья, бывшие жены, знаменитые родители…. ?😃

-
-
Ответить
  • "Очень красивая женщина. Естественная как без тонны косметики, так и с ней" © mermaidslove

Тери Хэтчер

Vianney Le Caer/Invision/East News

"Прощай, 58. Здравствуй, 59. Какой удивительный день я провела на природе с любимыми людьми!"

  • «Вы просто великолепны! И с каждым годом становитесь все красивее.» © alanj.beam

Адель

Katie M.
13 часов назад

Ого, впервые увидела без макияжа. Совсем другой человек. Ну и правильно, сценический образ должен отличаться от повседневного

-
-
Ответить
  • "Ого! Это без макияжа? Выглядите очень молодо. Такая сияющая, такая очаровательная и красивая" © lucybergers5886

Марсия Кросс и Фелисити Хаффман

Блейк Лайвли

Еще больше неожиданных звездных фото:

Фото на превью Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Комментарии

Уведомления
Ио
1 день назад

да тут половина с пластикой, о какой естественной красоте идет речь?

-
-
Ответить

Похожее