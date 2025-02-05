20+ знаменитых женщин, которые не стесняются своей естественной красоты

Знаменитые люди по долгу профессии всегда выглядят великолепно. Визажисты, стилисты тратят уйму сил и времени, чтобы наши любимые артисты предстали перед объективами камер в лучшем виде. Многих звезд мы никогда не видели без макияжа, но некоторые из них не стесняются демонстрировать свою естественную красоту своим фанатам. Мы нашли несколько смелых фотографий, на которых наши кумиры показывают себя без прикрас.