20+ знаменитых женщин, которые не стесняются своей естественной красоты
Знаменитые люди по долгу профессии всегда выглядят великолепно. Визажисты, стилисты тратят уйму сил и времени, чтобы наши любимые артисты предстали перед объективами камер в лучшем виде. Многих звезд мы никогда не видели без макияжа, но некоторые из них не стесняются демонстрировать свою естественную красоту своим фанатам. Мы нашли несколько смелых фотографий, на которых наши кумиры показывают себя без прикрас.
Ванесса Уильямс
- "Прекрасна как с макияжем, так и без него! Одна из самых неземных красавиц в кино и музыкальной индустрии" © cocoy76
Энн Хэтэуэй
Лежа лицо моложе na несколько лет! Эн молодец, хорошо выглядит!
- "Многие дамы буквально от природы наделены поистине неотразимым женским очарованием" © resolute_idealist
Кристин Дэвис
Джессика Симпсон
- «Люблю естественность. В ней много индивидуальности» © mariouttahere
Шарлиз Терон
«Ленивое утро»
Алисса Милано
"52 года. Без косметики. Без фильтров."
- "Я всегда считал вас потрясающей, и с возрастом вы становитесь только лучше" © sweetd57
Дженнифер Гарнер
Сальма Хайек
"Идеальное воскресное утро. Без макияжа"
Синди Кроуфорд
- «Синди, ты прекрасна. Настоящая красота — это то, что внутри. Если ты хороша изнутри, это будет заметно и снаружи. Я вижу это на этой фотографии.» © shintukenji
Мишель Пфайффер
Для меня она навсегда останется талантливой, опасной, красивой, и оочень харизматичной псих..паткой - мамой из фильма "Белый Олеандр"
- «Прекрасна, всегда была и остаешься. Ты сияешь изнутри.» © vsrobertocarlos
Зои Салдана
По ним вообще непонятно, сколько им лет. Имеются в виду афроамериканцы. Отлично выглядит.
Линдси Лохан
Милли Бобби Браун
Деми Мур
- "Хотела бы я знать ваш секрет, как оставаться такой молодой и красивой. Что бы вы ни делали, это работает." © blue_ridge_mama
Селена Гомес
Дженнифер Энистон
- «Такая красивая без макияжа» © etiennesen81
Гвинет Пэлтроу
Это те, где Фиг разберешься в Санта Барбаре? Мужья, бывшие жены, знаменитые родители…. ?😃
- "Очень красивая женщина. Естественная как без тонны косметики, так и с ней" © mermaidslove
Тери Хэтчер
"Прощай, 58. Здравствуй, 59. Какой удивительный день я провела на природе с любимыми людьми!"
- «Вы просто великолепны! И с каждым годом становитесь все красивее.» © alanj.beam
Адель
Ого, впервые увидела без макияжа. Совсем другой человек. Ну и правильно, сценический образ должен отличаться от повседневного
- "Ого! Это без макияжа? Выглядите очень молодо. Такая сияющая, такая очаровательная и красивая" © lucybergers5886
Марсия Кросс и Фелисити Хаффман
Блейк Лайвли
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