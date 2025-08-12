9 хитростей от продвинутых поваров, которые упростят вашу готовку

Мы думаем, что умеем готовить. А потом приходит шеф-повар и одним движением ножа показывает, как мы заблуждались. Секрет в том, что они знают маленькие хитрости, которые превращают процесс готовки в удовольствие, а результат — в кулинарный шедевр. Эти приемы не требуют дорогостоящих гаджетов или редких ингредиентов, зато экономят время и нервы. Мы выведали несколько таких секретов, которые легко внедрить даже в домашнюю кухню.