13 взрослых актрис, которые так убедительно сыграли школьниц, что аж пятерку в дневник хочется поставить

Мы уже привыкли, что в голливудских блокбастерах школьниц часто играют взрослые женщины. Но даже в наших любимых фильмах детства актрисы нередко исполняли роли не по возрасту. И, надо заметить, делали это весьма убедительно, отлично передавая на экране детскую непосредственность.

Зося, «Школьный вальс» — Елена Цыплакова

В драме 1977 года Елена сыграла школьницу по имени Зося Кнушевицкая, которая влюблена в своего одноклассника Гошу. На момент премьеры актрисе исполнилось 19 лет, и это была уже восьмая для Цыплаковой картина. Спустя всего несколько лет, она исполнила роль взрослой женщины — невесты в комедии «Адам женится на Еве».

Нина, «Карнавал» — Ирина Муравьева

Когда на экраны вышла культовая комедия, в которой Ирина сыграла провинциальную школьницу Нину Соломатину, мечтающую стать актрисой, ей уже исполнилось 32 года. Актриса уже воспитывала 6-летнего сына. Однако благодаря таланту Муравьевой у зрителей не возникало сомнений в том, что на экране совсем юная девушка. А всего за год до премьеры «Карнавала» актриса исполнила роль Аллы Ивановны Шиндиной, жены и коллеги главного героя в драме «Мы, нижеподписавшиеся».

Таня, «Дикая собака Динго» — Галина Польских

Трудно догадаться, но во время съемок в этой картине Галина Польских уже была замужем и воспитывала дочку. А ведь 22-летная актриса играла 15-летнюю школьницу. Спустя год на экраны вышла культовая картина «Я шагаю по Москве». Там молодая звезда блистала в главной роли продавщицы грампластинок по имени Алена.

Дина, «Школьный вас» — Евгения Симонова

В картине «Школьный вас» 1977 года Евгения играет десятиклассницу Дину, которая идет на все, чтобы влюбить в себя чужого парня. Но благодаря миловидной внешности актрисы с трудом верится, что ей на момент съемок уже исполнилось 22 года. А еще в 1975 году Евгения сыграла в культовой комедии «Афоня» кареглазую медсестру Катю Снегиреву.

Лена, «Переступи порог» — Ирина Короткова

В фильме «Переступи порог», повествующем о дружбе и первой любви старшеклассников, актриса сыграла десятиклассницу Лену Прохорову. На тот момент девушке уже исполнилось 23 года. А всего год спустя вышел боевик «Один из нас», где Ирина исполнила роль секретаря директора завода по имена Зина. По сюжету картины за героиней актрисы ухаживал персонаж 44-летнего Георгия Юматова.

Мила, «Это мы не проходили» — Татьяна Канаева

В трогательной киноповести речь идет об искренней дружбе восьмиклассников — мальчика Мити и девочки Милы. В это сложно поверить, но актрисе, так достоверно исполняющей роль школьницы, на момент съемок было уже 27 лет. Роль Милы стала для нее первой в кинокарьере. Два года спустя девушка играла уже свою ровесницу: невесту главного героя в драме «Вторая попытка Виктора Крохина».

Алиса, «Розыгрыш» — Ирина Кораблева

19-летняя Ирина сыграла подростка: ученицу 9-го «Б» класса, которую одноклассники называют по-простому Алиска. Для актрисы эта роль стала третьей в кинокарьере. В 1977 году, лишь год спустя после выхода на экраны «Розыгрыша», девушка появилась в драме «Вы мне писали...», где сыграла молодую женщину — невесту по имени Нина Журавлева. А еще через 2 года она сыграла небольшую роль секретарши в культовом фильме «Москва слезам не верит».

Катя, «Вам и не снилось» — Татьяна Аксюта

В мелодраме 1980 года речь идет о первой любви пары одноклассников — Кати и Ромы. Татьяна, исполняющая главную женскую роль, предстала перед зрителями хрупкой девочкой в очках. А ведь в то время ей исполнилось 23 года, и она была замужем. Уже в следующем году в картине «Душа» Татьяна появилась на экране в совершенно другом образе. Она сыграла роль жены композитора, которая уговаривает главную героиню выступить на концерте.

Рита, «Доживем до понедельника» — Ольга Остроумова

Для известной актрисы участие в легендарной картине «Доживем до понедельника» стало дебютом в кино. Там 20-летняя Ольга исполнила роль задорной девятиклассницы Риты, которая влюблена в самого крутого парня класса. Второй раз в кино актриса сыграла в 1970 году в мелодраме «Город первой любви». Ее героиня, молодая женщина по имени Нюра, была строителем тракторного завода.

Подруга Нины, «Карнавал» — Татьяна Чернопятова

Многим зрителям запомнилась забавная девушка, подруга главной героини Нины Соломатиной, с которой она ходила в кино и театральный кружок. Как и Ирина Муравьева, Татьяна была старше своего персонажа. На момент съемок ей исполнилось 23 года. А в одном из следующих фильмов «Семеро солдатиков», она сыграла роль взрослой женщины по имени Раиса, матери главного героя.

Галя, «Алеша Птицын вырабатывает характер» — Надежда Румянцева

Надежда Румянцева всегда выглядела моложе своих лет, и ей с легкостью давались роли молодых девушек. Еще будучи студенткой ВГИКа, она снялась в кинокомедии «Алеша Птицын вырабатывает характер». Там 23-летняя актриса сыграла школьницу Галю, сестру главного героя. А спустя 2 года Надежда исполнила роль профорга — лидера профсоюзной группы на стройке в социальной драме «Сын».

Ксения, «А если это любовь» — Жанна Прохоренко

В драме «А если это любовь» 1961 года 21-летняя Жанна Прохоренко сумела тонко передать нежное чувство первой любви десятиклассницы по имени Ксения. Съемки проходили еще в то время, когда актриса была студенткой института кинематографии. И в этом же году Жанна стала мамой, родив дочь Екатерину. Три года спустя актриса сыграла в комедии, поставленной по мотивам Островского, «Женитьба Бальзаминова». Ее героиня Капочка была одной из претенденток в невесты персонажа Георгия Вицина.

Алена, «Вам и не снилось» — Екатерина Васильева

Дочь Жанны Прохоренко тоже стала актрисой и, как ее звездная мама, начала кинокарьеру с роли школьницы. На момент выхода фильма девушке уже исполнилось 19 лет. В культовой картине «Вам и не снилось...» она сыграла одноклассницу главного героя, в которого была влюблена. В том же 1980 году Екатерина исполнила роль лаборантки по имени Вера в драме «Незваный друг» вместе с такими звездами, как Олег Табаков и Ирина Алферова.

